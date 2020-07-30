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Покупець готелю "Дніпро" успішно пройшов перевірку Фонду держмайна, - Національна електронна біржа

Покупець готелю

Покупець готелю "Дніпро" в Києві ТОВ "Смартленд" успішно пройшов перевірку, і Фонд держмайна затвердив протокол про результати продажу на суму 1,11 млрд грн.

Про це повідомляє Національна електронна біржа - майданчик системи "Prozorro.Продажі", інформує Цензор.НЕТ.

"Це означає, що наш клієнт пройшов повну перевірку і відповідає всім вимогам до покупця, передбачених законодавством України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, конкурс із приватизації готелю "Дніпро" було заплановано на весну 2020 року, проте його перенесли через карантин та епідемію коронавірусу.

У підсумку готель "Дніпро" було продано за 1,1 млрд грн.

"Слуга народу" Холодов стверджує, що готель через підставні фірми купив російський гральний магнат Бойко.

Журналіст Андрій Братущак звертає увагу на те, що перемогла на аукціоні фірма, яка зареєстрована в старому будинку в Броварах і декларує $187 тис. річного доходу.

Керівник ДП "Prozorro. Продажі", який проводив торги, Олексій Соболєв стверджує, що інформація про придбання готелю Дніпро росіянином Бойком - неправда, тому що за законом у приватизації не можна використовувати гроші з РФ.

Глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявляв, що якщо виявиться, що готель "Дніпро" куплено росіянами або за російські гроші, з переможцем торгів не укладуть договір купівлі-продажу.

Покупець готелю Дніпро успішно пройшов перевірку Фонду держмайна, - Національна електронна біржа 01
Покупець готелю Дніпро успішно пройшов перевірку Фонду держмайна, - Національна електронна біржа 02
Покупець готелю Дніпро успішно пройшов перевірку Фонду держмайна, - Національна електронна біржа 03

Автор: 

приватизація (1685) ФДМУ (1612)


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Топ коментарі
+13
Да вы шо? Кто-бы сомневался!. Фирма из трущоб с годовым оборотом в 183 тыс.грн. просто не может не заплатить миллиарды.
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30.07.2020 23:18 Відповісти
+11
Какой-то бред - проверку прошел, но никто толком не знает, кто же действительно прошел проверку. И что это за проверка такая? Мутняк полный, такой же, как и все зеленое кодло.
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30.07.2020 23:22 Відповісти
+11
Міліардер з "липовими" номерами телефонів.
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30.07.2020 23:22 Відповісти
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Це той, що прописаний в хрущовці в Броварах? Класно перевірку проводять.
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30.07.2020 23:08 Відповісти
Міліардер з "липовими" номерами телефонів.
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30.07.2020 23:22 Відповісти
В "хрущовці"? Шуткуєте? Там все набагато крутіше)))

Центральний офіс покупця готелю «Дніпро» за 1 млрд 111 млн грн.
м. Бровари, вул Київська, 130 згідно документів вважається адресою компанії СмартлендПокупець готелю "Дніпро" успішно пройшов перевірку Фонду держмайна, - Національна електронна біржа - Цензор.НЕТ 3368Покупець готелю "Дніпро" успішно пройшов перевірку Фонду держмайна, - Національна електронна біржа - Цензор.НЕТ 1054
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31.07.2020 01:30 Відповісти
Оо, то я їм ще й рейтингу додав))
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31.07.2020 01:42 Відповісти
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31.07.2020 02:09 Відповісти
Вообщем какой-то очень наивный фантазер.. хотя намутить пол европейской площади за 37млн.баксов - какой-то разводилово..
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30.07.2020 23:09 Відповісти
а я и не сомневался, что пройдет... до определенного времени... а там посмотрим... главное, что бы бабло вкинул а там поглядим...
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30.07.2020 23:13 Відповісти
Аааа ну да... тут фги, втихаря пытается продать целый институт на лыбедской... ну флаг в руки.... посмотрим. потом, кто сядет... И сядет надолго...
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30.07.2020 23:17 Відповісти
А че... не пойман не шміргаль..
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30.07.2020 23:18 Відповісти
Да вы шо? Кто-бы сомневался!. Фирма из трущоб с годовым оборотом в 183 тыс.грн. просто не может не заплатить миллиарды.
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30.07.2020 23:18 Відповісти
Какой-то бред - проверку прошел, но никто толком не знает, кто же действительно прошел проверку. И что это за проверка такая? Мутняк полный, такой же, как и все зеленое кодло.
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30.07.2020 23:22 Відповісти
Интересно, а сколько покупатель гостиницы заплатил за "успешную проверку"?
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30.07.2020 23:41 Відповісти
Та заберёте и ещё раз 10 перепродадите!),
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30.07.2020 23:42 Відповісти
Не поленитесь, почитайте. Чтоб не разводить "зраду"
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157749670503198&id=622988197
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31.07.2020 00:41 Відповісти
"На прошлой неделе, объединив усилия инвесторов, ребята «скинулись» и за $41м купили отель «Дніпро»". Класне формулювання.Скинулись,та й купили.Які інвестори ,звідки ? .

(Якщо порахувати сумарний виграш команди,вийде близько 7 млн.дол.за весь час її існування).А ще ж таку ж суму потрібно викласти й на ті задумки про кіберарену !
Я навіть відео подивився.Гроші ця балаболка де взяв ?
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31.07.2020 06:59 Відповісти
У Алишера Усманова, Кохановский его наемная рабсила.

https://pbs.twimg.com/media/EdyY1Q9WsAEkA66?format=jpg&name=small
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31.07.2020 09:00 Відповісти
Звиздуны, как проверка, мазанка в Броварах это проверка ?
Не смешите европы, быдло-клоуны!
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31.07.2020 02:45 Відповісти
Уверен. этому покупателю разрешать вносить деньги за гостиницу частями, в течение 30 лет....
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31.07.2020 06:19 Відповісти
Ну как же не легализировать кацапов? За них сам преЗедент вписался.

https://twitter.com/elnazaro777 солома
https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777

Коротко и ясно по отелю"Днипро": В продаже отеля "Днипро",помимо Бабакова,появилась тень Алишера Усманова.
"Украинский" айтишник Кохановский-был частью холдинга Esforce российского олигарха.
И других денег,кроме русских,у Кохановского просто нет...

Самый смак:
"отель заберет Бабаков через Михаила Спектора.
Сейчас у них"Премьер Палас"и"Русь".
Спектор-старый друг"95-го Квартала"

У его фирмы Black Iron в Кривом Роге офис и Шимановское железорудное месторождение.
Когда Зеленский пошел в Президенты, Спектор подставил ему плечо"(!!)
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31.07.2020 08:58 Відповісти
Эй, минуточку!
Не выключайте музычку!
Тут же на Цензоре было разоблачение, что покупатель имеет адрес какой-то заброшенной халупы в Броварах !
Так где брехня - там или тут?
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31.07.2020 09:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TvQ-PeNgw2E&t=2262s-Посмотрите это видео. Красавчик! Человек который реально старается для Украины
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02.08.2020 14:00 Відповісти
 
 