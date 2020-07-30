Покупець готелю "Дніпро" успішно пройшов перевірку Фонду держмайна, - Національна електронна біржа

Покупець готелю "Дніпро" в Києві ТОВ "Смартленд" успішно пройшов перевірку, і Фонд держмайна затвердив протокол про результати продажу на суму 1,11 млрд грн.

Про це повідомляє Національна електронна біржа - майданчик системи "Prozorro.Продажі", інформує Цензор.НЕТ.

"Це означає, що наш клієнт пройшов повну перевірку і відповідає всім вимогам до покупця, передбачених законодавством України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, конкурс із приватизації готелю "Дніпро" було заплановано на весну 2020 року, проте його перенесли через карантин та епідемію коронавірусу.

У підсумку готель "Дніпро" було продано за 1,1 млрд грн.

"Слуга народу" Холодов стверджує, що готель через підставні фірми купив російський гральний магнат Бойко.

Журналіст Андрій Братущак звертає увагу на те, що перемогла на аукціоні фірма, яка зареєстрована в старому будинку в Броварах і декларує $187 тис. річного доходу.

Керівник ДП "Prozorro. Продажі", який проводив торги, Олексій Соболєв стверджує, що інформація про придбання готелю Дніпро росіянином Бойком - неправда, тому що за законом у приватизації не можна використовувати гроші з РФ.

Глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявляв, що якщо виявиться, що готель "Дніпро" куплено росіянами або за російські гроші, з переможцем торгів не укладуть договір купівлі-продажу.





