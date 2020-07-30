Покупець готелю "Дніпро" успішно пройшов перевірку Фонду держмайна, - Національна електронна біржа
Покупець готелю "Дніпро" в Києві ТОВ "Смартленд" успішно пройшов перевірку, і Фонд держмайна затвердив протокол про результати продажу на суму 1,11 млрд грн.
Про це повідомляє Національна електронна біржа - майданчик системи "Prozorro.Продажі", інформує Цензор.НЕТ.
"Це означає, що наш клієнт пройшов повну перевірку і відповідає всім вимогам до покупця, передбачених законодавством України", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, конкурс із приватизації готелю "Дніпро" було заплановано на весну 2020 року, проте його перенесли через карантин та епідемію коронавірусу.
У підсумку готель "Дніпро" було продано за 1,1 млрд грн.
"Слуга народу" Холодов стверджує, що готель через підставні фірми купив російський гральний магнат Бойко.
Журналіст Андрій Братущак звертає увагу на те, що перемогла на аукціоні фірма, яка зареєстрована в старому будинку в Броварах і декларує $187 тис. річного доходу.
Керівник ДП "Prozorro. Продажі", який проводив торги, Олексій Соболєв стверджує, що інформація про придбання готелю Дніпро росіянином Бойком - неправда, тому що за законом у приватизації не можна використовувати гроші з РФ.
Глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявляв, що якщо виявиться, що готель "Дніпро" куплено росіянами або за російські гроші, з переможцем торгів не укладуть договір купівлі-продажу.
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Центральний офіс покупця готелю «Дніпро» за 1 млрд 111 млн грн.
м. Бровари, вул Київська, 130 згідно документів вважається адресою компанії Смартленд
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157749670503198&id=622988197
(Якщо порахувати сумарний виграш команди,вийде близько 7 млн.дол.за весь час її існування).А ще ж таку ж суму потрібно викласти й на ті задумки про кіберарену !
Я навіть відео подивився.Гроші ця балаболка де взяв ?
https://pbs.twimg.com/media/EdyY1Q9WsAEkA66?format=jpg&name=small
Не смешите европы, быдло-клоуны!
https://twitter.com/elnazaro777 солома
https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777
Коротко и ясно по отелю"Днипро": В продаже отеля "Днипро",помимо Бабакова,появилась тень Алишера Усманова.
"Украинский" айтишник Кохановский-был частью холдинга Esforce российского олигарха.
И других денег,кроме русских,у Кохановского просто нет...
Самый смак:
"отель заберет Бабаков через Михаила Спектора.
Сейчас у них"Премьер Палас"и"Русь".
Спектор-старый друг"95-го Квартала"
У его фирмы Black Iron в Кривом Роге офис и Шимановское железорудное месторождение.
Когда Зеленский пошел в Президенты, Спектор подставил ему плечо"(!!)
Не выключайте музычку!
Тут же на Цензоре было разоблачение, что покупатель имеет адрес какой-то заброшенной халупы в Броварах !
Так где брехня - там или тут?