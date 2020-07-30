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На Полтавщине вспышка COVID-19 в доме престарелых: заболели 19 человек
В Полтавской области зафиксированы вспышки коронавируса в доме престарелых и общежитии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Мы имеем два больших очага Это центр — село Дмитровка, дом престарелых, где уже сегодня госпитализированы 19 человек из 38", — сообщил начальник областного департамента здравоохранения Виктор Лысак, добавив, что один случай — летальный.
Второй очаг COVID-19 - общежитие в Гадяче для внутренне перемещенных лиц — там обнаружили три случая болезни.
По состоянию на четверг, 30 июля, в Полтавской области всего подтвердили 431 случай коронавируса.
Топ комментарии
+1 ALEX SUROVV
показать весь комментарий30.07.2020 23:54 Ответить Ссылка
+1 Чайка Київ
показать весь комментарий31.07.2020 00:16 Ответить Ссылка
+1 Максим Атаманюк #439819
показать весь комментарий31.07.2020 01:16 Ответить Ссылка
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зебилы с ужасом ждут 25 октября, когда им покажут ху из кто
вот и прокачивают возможности карантина по фальсификации голосования, а то и отмены
что Трамп, что Земазл - суть одна