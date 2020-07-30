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Новости Коронавирус и карантин
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На Полтавщине вспышка COVID-19 в доме престарелых: заболели 19 человек

На Полтавщине вспышка COVID-19 в доме престарелых: заболели 19 человек

В Полтавской области зафиксированы вспышки коронавируса в доме престарелых и общежитии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Мы имеем два больших очага Это центр — село Дмитровка, дом престарелых, где уже сегодня госпитализированы 19 человек из 38", — сообщил начальник областного департамента здравоохранения Виктор Лысак, добавив, что один случай — летальный.

Второй очаг COVID-19 - общежитие в Гадяче для внутренне перемещенных лиц — там обнаружили три случая болезни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 областей Украины и Киев не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на четверг, 30 июля, в Полтавской области всего подтвердили 431 случай коронавируса.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Полтавская область (1185)


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Топ комментарии
+1
Срочно идите на компромис
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30.07.2020 23:54 Ответить
+1
Швидкого одужання
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31.07.2020 00:16 Ответить
+1
Я маю сумнів що то вірус. Може то "лікування" від вірусу.
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31.07.2020 01:16 Ответить
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Срочно идите на компромис
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30.07.2020 23:54 Ответить
Всмысле считаете что нужно просто перестать болеть?
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31.07.2020 06:13 Ответить
Швидкого одужання
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31.07.2020 00:16 Ответить
пусть живут вечно - у тя ведь миллионы евро есть - плати им пенсии
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31.07.2020 06:52 Ответить
Не стыдно такое писать ? Совесть в евро не переводится ,она либо есть ,либо нет.
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31.07.2020 09:25 Ответить
У "козлов" совести нет.
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31.07.2020 10:52 Ответить
Всех в обсервацию..ой..в резервацию.
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31.07.2020 00:21 Ответить
Неуместная и глупая шутка.
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31.07.2020 09:27 Ответить
Жаль этих людей. Врачи-сволочи затягивают людей силой в больницы.
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31.07.2020 00:33 Ответить
В доме престарелых жизнь не сахар: ты либо одинокий человек без родственников, либо им на тебя просто насрать и они туда сдали бедолагу чалиться щоб не париться с уходом. Третьего не дано
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31.07.2020 06:16 Ответить
Да и вообще старость это печальное событие. Но что поделаешь. Такова жизнь...
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31.07.2020 06:19 Ответить
Тут вірус жахливо пройшовся по домах пристапілих, з деяких забрав половину дідусів і бабусь.
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31.07.2020 00:53 Ответить
пристарілих
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31.07.2020 00:53 Ответить
перестарілих
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31.07.2020 06:53 Ответить
Дурак ?
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31.07.2020 09:28 Ответить
Я маю сумнів що то вірус. Може то "лікування" від вірусу.
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31.07.2020 01:16 Ответить
Не думаю, тут би швидко таке вивели на чисту воду. Одного-двох може, але масово ні.
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31.07.2020 12:42 Ответить
Я вдихав пари спирту, не знаю чи то мені допомогло, але через 5 днів в грудях пекти перестало. Ніяких медикаментів не приймав.
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31.07.2020 12:45 Ответить
все учреждения закрытого типа "работают" на поднятие градуса коронопаники
зебилы с ужасом ждут 25 октября, когда им покажут ху из кто
вот и прокачивают возможности карантина по фальсификации голосования, а то и отмены
что Трамп, что Земазл - суть одна
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31.07.2020 07:16 Ответить
Народ ,не ёрничай ,помогите людям ,кто в состоянии .
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31.07.2020 09:31 Ответить
 
 