На Полтавщине вспышка COVID-19 в доме престарелых: заболели 19 человек

В Полтавской области зафиксированы вспышки коронавируса в доме престарелых и общежитии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Мы имеем два больших очага Это центр — село Дмитровка, дом престарелых, где уже сегодня госпитализированы 19 человек из 38", — сообщил начальник областного департамента здравоохранения Виктор Лысак, добавив, что один случай — летальный.

Второй очаг COVID-19 - общежитие в Гадяче для внутренне перемещенных лиц — там обнаружили три случая болезни.

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По состоянию на четверг, 30 июля, в Полтавской области всего подтвердили 431 случай коронавируса.