На Полтавщині спалах COVID-19 у будинку престарілих: захворіли 19 осіб

В Полтавській області зафіксовано спалахи коронавірусу в будинку престарілих і гуртожитку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Ми маємо два великі вогнища. Це центр - село Дмитрівка, будинок для осіб похилого віку, де вже сьогодні госпіталізовано 19 осіб з 38", - повідомив начальник обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак, додавши, що один випадок - летальний.

Другий осередок COVID-19 - гуртожиток у Гадячі для внутрішньо переміщених осіб - там виявили три випадки хвороби.

Станом на четвер, 30 липня, в Полтавській області всього підтвердили 431 випадок коронавірусу.

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