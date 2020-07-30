3 550 21
На Полтавщині спалах COVID-19 у будинку престарілих: захворіли 19 осіб
В Полтавській області зафіксовано спалахи коронавірусу в будинку престарілих і гуртожитку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"Ми маємо два великі вогнища. Це центр - село Дмитрівка, будинок для осіб похилого віку, де вже сьогодні госпіталізовано 19 осіб з 38", - повідомив начальник обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак, додавши, що один випадок - летальний.
Другий осередок COVID-19 - гуртожиток у Гадячі для внутрішньо переміщених осіб - там виявили три випадки хвороби.
Станом на четвер, 30 липня, в Полтавській області всього підтвердили 431 випадок коронавірусу.
Топ коментарі
+1 ALEX SUROVV
показати весь коментар30.07.2020 23:54 Відповісти Посилання
+1 Чайка Київ
показати весь коментар31.07.2020 00:16 Відповісти Посилання
+1 Максим Атаманюк #439819
показати весь коментар31.07.2020 01:16 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зебилы с ужасом ждут 25 октября, когда им покажут ху из кто
вот и прокачивают возможности карантина по фальсификации голосования, а то и отмены
что Трамп, что Земазл - суть одна