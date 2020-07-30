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Новини Коронавірус і карантин
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На Полтавщині спалах COVID-19 у будинку престарілих: захворіли 19 осіб

На Полтавщині спалах COVID-19 у будинку престарілих: захворіли 19 осіб

В Полтавській області зафіксовано спалахи коронавірусу в будинку престарілих і гуртожитку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Ми маємо два великі вогнища. Це центр - село Дмитрівка, будинок для осіб похилого віку, де вже сьогодні госпіталізовано 19 осіб з 38", - повідомив начальник обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак, додавши, що один випадок - летальний.

Другий осередок COVID-19 - гуртожиток у Гадячі для внутрішньо переміщених осіб - там виявили три випадки хвороби.

Станом на четвер, 30 липня, в Полтавській області всього підтвердили 431 випадок коронавірусу.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Полтавська область (1140)


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Топ коментарі
+1
Срочно идите на компромис
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30.07.2020 23:54 Відповісти
+1
Швидкого одужання
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31.07.2020 00:16 Відповісти
+1
Я маю сумнів що то вірус. Може то "лікування" від вірусу.
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31.07.2020 01:16 Відповісти
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30.07.2020 23:54 Відповісти
Всмысле считаете что нужно просто перестать болеть?
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31.07.2020 06:13 Відповісти
Швидкого одужання
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31.07.2020 00:16 Відповісти
пусть живут вечно - у тя ведь миллионы евро есть - плати им пенсии
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31.07.2020 06:52 Відповісти
Не стыдно такое писать ? Совесть в евро не переводится ,она либо есть ,либо нет.
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31.07.2020 09:25 Відповісти
У "козлов" совести нет.
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31.07.2020 10:52 Відповісти
Всех в обсервацию..ой..в резервацию.
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31.07.2020 00:21 Відповісти
Неуместная и глупая шутка.
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31.07.2020 09:27 Відповісти
Жаль этих людей. Врачи-сволочи затягивают людей силой в больницы.
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31.07.2020 00:33 Відповісти
В доме престарелых жизнь не сахар: ты либо одинокий человек без родственников, либо им на тебя просто насрать и они туда сдали бедолагу чалиться щоб не париться с уходом. Третьего не дано
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31.07.2020 06:16 Відповісти
Да и вообще старость это печальное событие. Но что поделаешь. Такова жизнь...
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31.07.2020 06:19 Відповісти
Тут вірус жахливо пройшовся по домах пристапілих, з деяких забрав половину дідусів і бабусь.
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31.07.2020 00:53 Відповісти
пристарілих
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31.07.2020 00:53 Відповісти
перестарілих
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31.07.2020 06:53 Відповісти
Дурак ?
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31.07.2020 09:28 Відповісти
Я маю сумнів що то вірус. Може то "лікування" від вірусу.
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31.07.2020 01:16 Відповісти
Не думаю, тут би швидко таке вивели на чисту воду. Одного-двох може, але масово ні.
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31.07.2020 12:42 Відповісти
Я вдихав пари спирту, не знаю чи то мені допомогло, але через 5 днів в грудях пекти перестало. Ніяких медикаментів не приймав.
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31.07.2020 12:45 Відповісти
все учреждения закрытого типа "работают" на поднятие градуса коронопаники
зебилы с ужасом ждут 25 октября, когда им покажут ху из кто
вот и прокачивают возможности карантина по фальсификации голосования, а то и отмены
что Трамп, что Земазл - суть одна
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31.07.2020 07:16 Відповісти
Народ ,не ёрничай ,помогите людям ,кто в состоянии .
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31.07.2020 09:31 Відповісти
 
 