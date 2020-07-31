Мы поддерживаем увеличение поставок летального вооружения Украине, - Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео поддерживает увеличение летальной помощи Украине.
Об этом он заявил в ходе показаний в сенатском Комитете по международным отношениям, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Голос Америки".
"Администрация США действительно поддерживает увеличение летальной помощи", - сказал Помпео, отвечая на заданный ему вопрос о летальной помощи Украине.
Ранее, во время выступления, Помпео заявил, что Россия является дестабилизирующим силой на международной арене, а администрация Трампа удалась шаги для противодействие ей.
"Эта администрация предприняла шаги для защиты наших интересов и друзей. Мы обнародовали Крымскую декларацию, мы предоставили Украине летальное военное оборудование. Мы наложили санкции на более 360 российских целей всего, от нарушений прав человека, к поддержке Россией убийственного режима Асада, к использованию наемников и ставленников во всем мире ", - отметил Помпео.
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Джавелины дали с условием, чтобы использовать их во время масштабного наступления орков, то есть - как элемент сдерживания. На передовую их не давали, да там и танков на расстоянии выстрела уже не наблюдалось.
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Не может быть!!! Подловил так подловил! Это же совсем другое дело!!! А из БУКа можно шмальнуть по беспилотнику. И чо?
Если "эксперт диванный" - это Ваша подпись, то не удивительно, почему у Вас "джавелин" не стреляет (из-за "Пети"). Бросьте уже тот диван и гуляйте побольше на свежем воздухе...
Это не истерика, девочка - это ирония.
Значит вина Порошенко в том - что джавелин ни разу не выстрелил в вертолёт?