Мы поддерживаем увеличение поставок летального вооружения Украине, - Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео поддерживает увеличение летальной помощи Украине.

Об этом он заявил в ходе показаний в сенатском Комитете по международным отношениям, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Голос Америки".

"Администрация США действительно поддерживает увеличение летальной помощи", - сказал Помпео, отвечая на заданный ему вопрос о летальной помощи Украине.

Ранее, во время выступления, Помпео заявил, что Россия является дестабилизирующим силой на международной арене, а администрация Трампа удалась шаги для противодействие ей.

"Эта администрация предприняла шаги для защиты наших интересов и друзей. Мы обнародовали Крымскую декларацию, мы предоставили Украине летальное военное оборудование. Мы наложили санкции на более 360 российских целей всего, от нарушений прав человека, к поддержке Россией убийственного режима Асада, к использованию наемников и ставленников во всем мире ", - отметил Помпео.

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