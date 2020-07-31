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Мы поддерживаем увеличение поставок летального вооружения Украине, - Помпео

Мы поддерживаем увеличение поставок летального вооружения Украине, - Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео поддерживает увеличение летальной помощи Украине.

Об этом он заявил в ходе показаний в сенатском Комитете по международным отношениям, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Голос Америки".

"Администрация США действительно поддерживает увеличение летальной помощи", - сказал Помпео, отвечая на заданный ему вопрос о летальной помощи Украине.

Ранее, во время выступления, Помпео заявил, что Россия является дестабилизирующим силой на международной арене, а администрация Трампа удалась шаги для противодействие ей.

"Эта администрация предприняла шаги для защиты наших интересов и друзей. Мы обнародовали Крымскую декларацию, мы предоставили Украине летальное военное оборудование. Мы наложили санкции на более 360 российских целей всего, от нарушений прав человека, к поддержке Россией убийственного режима Асада, к использованию наемников и ставленников во всем мире ", - отметил Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп понимает, что газопровод "Северный поток-2" угрожает Украине, - Помпео

Автор: 

оружие (10264) Помпео Майк (341)


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Топ комментарии
+13
Старые добрые республиканцы
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31.07.2020 00:37 Ответить
+8
Я так понимаю ,что "гниды" - это не 73% пассивной, трусливой, неумной биомассы совков, а хитрые, подлые, активные путинские шестёрки, типа, мертведчуков, рабиновичей, шефиров, ермаков, портновых, дубинских и прочих мразей.....
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31.07.2020 06:04 Ответить
+7
оружия если че, будет сколько угодно, причем любого, главное гнид украинских по тихому передавить.
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31.07.2020 01:08 Ответить
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Старые добрые республиканцы
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31.07.2020 00:37 Ответить
Так на відміну від нігера обами
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31.07.2020 03:19 Ответить
Полетаем!
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31.07.2020 00:49 Ответить
Нам це вже не потрібно. Говнокомандувач вже закінчив війну і йдемо на компроміси. Мир-дружба-жвачка.
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31.07.2020 00:54 Ответить
А при Петі хоча б один Джавелін вистрілив?
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31.07.2020 01:03 Ответить
У некоторых (по Фрейду), из-за Пети, "джавелин" не то чтобы не выстрелил - даже не вставал
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31.07.2020 01:14 Ответить
А по суті маєш що сказати, Сірожа?
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31.07.2020 01:18 Ответить
Маю. Хотя и не понимаю - зачем Вам сам факт выстрела понадобился?

Джавелины дали с условием, чтобы использовать их во время масштабного наступления орков, то есть - как элемент сдерживания. На передовую их не давали, да там и танков на расстоянии выстрела уже не наблюдалось.
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31.07.2020 01:29 Ответить
Джавеліни вражають не тільки танки, експерт диванний.
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31.07.2020 08:25 Ответить
експерддддд диванний -джавелін якраз і є переносний ПТРК
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31.07.2020 09:16 Ответить
Ти знову не зрозумів суті мого зауваження. В наступний раз читай повільніше і уважніше.
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31.07.2020 09:27 Ответить
читаючи видиме те,що написала невидима суть не Фрейда ,можна зрозуміти із написаного ,що він виделкою ,споживає борщ Читай повільніше ,уважно, аналогічно співставляючи з тим,для чого створений ПТРК
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31.07.2020 09:56 Ответить
Ото візьми і прочитай. Тільки повільно і уважно.
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31.07.2020 10:01 Ответить
"Джавеліни вражають не тільки танки, експерт диванний."
-----------
Не может быть!!! Подловил так подловил! Это же совсем другое дело!!! А из БУКа можно шмальнуть по беспилотнику. И чо?
Если "эксперт диванный" - это Ваша подпись, то не удивительно, почему у Вас "джавелин" не стреляет (из-за "Пети"). Бросьте уже тот диван и гуляйте побольше на свежем воздухе...
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31.07.2020 11:32 Ответить
Джавелін може збити і гелікоптер, але звідки тобі це знати? Ти не істери, мальчік, а краще вникни в суть. Читати треба більше і менше бухати.
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31.07.2020 15:49 Ответить
Этого не может быть!!! Джавелин? В вертолёт? Нет, никогда не слышал.
Это не истерика, девочка - это ирония.
Значит вина Порошенко в том - что джавелин ни разу не выстрелил в вертолёт?
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31.07.2020 16:03 Ответить
Кому шо а зебилу петя
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31.07.2020 08:37 Ответить
Кому шо а порохоботу зеля
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31.07.2020 08:45 Ответить
Поки зеля воює проти пєті, доти й буде війна, яка може перерости в громадянську, і "мирное население" ніхто не жалітиме.
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31.07.2020 09:09 Ответить
дядя Помео з америки поддєржує, а квартальний ішак -не поддєржує.
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31.07.2020 01:05 Ответить
оружия если че, будет сколько угодно, причем любого, главное гнид украинских по тихому передавить.
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31.07.2020 01:08 Ответить
Не выйдет. Их как минимум 73% населения Украины.
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31.07.2020 01:20 Ответить
Я так понимаю ,что "гниды" - это не 73% пассивной, трусливой, неумной биомассы совков, а хитрые, подлые, активные путинские шестёрки, типа, мертведчуков, рабиновичей, шефиров, ермаков, портновых, дубинских и прочих мразей.....
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31.07.2020 06:04 Ответить
и тарговых партнерофф
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31.07.2020 08:46 Ответить
Та не надо поддерживать поставки летального. Просто шлите---и каждый месяц. Много бы уже пришло за 6 лет.
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31.07.2020 01:20 Ответить
Еслиб не ваш рыжый идиот цены вам бы не было!
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31.07.2020 04:51 Ответить
Боже, Храни Америку! Путен, сдохни! ПаРаша, утопись в своей кровище....
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31.07.2020 06:09 Ответить
Ми підтримуємо збільшення поставок летального озброєння Україні, - Помпео - Цензор.НЕТ 9301
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31.07.2020 13:11 Ответить
Скоро орда попре, колоть коридор до Криму. А агенти ФСБ як завжди завдадуть удар у спину Україні, і в Мінську, і з ОПУ , яке все більше нагадує собою ідейну РОА ніж УПА.
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31.07.2020 08:17 Ответить
коридор до Криму- це вже точно буде останній цвях в труну рабсеи
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31.07.2020 09:19 Ответить
В Украине до сих пор нет посла США,нет замены Волкеру.Конгресс и сенат США выделили 300 млн помощи Украины и потребовали от администрации назначить кого-то,вместо давно ушедшего Волкера.Трампу недосуг.Украина просто обязана стать форпостом США в Европе!.Перед лицом озверевшей и одичалой кремлёвской орды
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31.07.2020 08:28 Ответить
Ми ніколи не переможемо, якщо будемо турбуватися про "мирное население". Або війна з окупантом, або "сюсі-мусі".
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31.07.2020 09:04 Ответить
 
 