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Ми підтримуємо збільшення поставок летального озброєння Україні, - Помпео

Ми підтримуємо збільшення поставок летального озброєння Україні, - Помпео

Державний секретар США Майк Помпео підтримує збільшення летальної допомоги Україні.

Про це він заявив під час свідчень у сенатському Комітеті з міжнародних відносин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Адміністрація США справді підтримує збільшення летальної допомоги", - сказав Помпео, відповідаючи на поставлене йому запитання про летальну допомогу Україні.

Раніше, під час виступу, Помпео заявив, що Росія є дестабілізуючою силою на міжнародній арені, а адміністрація Трампа вдалася до кроків на протидію їй.

"Ця адміністрація здійснила кроки для захисту наших інтересів та друзів. Ми оприлюднили Кримську декларацію, ми надали Україні летальне військове обладнання. Ми наклала санкції на понад 360 російських цілей за все, від порушень прав людини, до підтримки Росією вбивчого режиму Асада, до використання найманців та ставлеників в цілому світі", - заявив Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп розуміє, що газопровід "Північний потік-2" загрожує Україні, - Помпео

Автор: 

зброя (7534) Помпео Майк (338)


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Топ коментарі
+13
Старые добрые республиканцы
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31.07.2020 00:37 Відповісти
+8
Я так понимаю ,что "гниды" - это не 73% пассивной, трусливой, неумной биомассы совков, а хитрые, подлые, активные путинские шестёрки, типа, мертведчуков, рабиновичей, шефиров, ермаков, портновых, дубинских и прочих мразей.....
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31.07.2020 06:04 Відповісти
+7
оружия если че, будет сколько угодно, причем любого, главное гнид украинских по тихому передавить.
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31.07.2020 01:08 Відповісти
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Старые добрые республиканцы
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31.07.2020 00:37 Відповісти
Так на відміну від нігера обами
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31.07.2020 03:19 Відповісти
Полетаем!
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31.07.2020 00:49 Відповісти
Нам це вже не потрібно. Говнокомандувач вже закінчив війну і йдемо на компроміси. Мир-дружба-жвачка.
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31.07.2020 00:54 Відповісти
А при Петі хоча б один Джавелін вистрілив?
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31.07.2020 01:03 Відповісти
У некоторых (по Фрейду), из-за Пети, "джавелин" не то чтобы не выстрелил - даже не вставал
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31.07.2020 01:14 Відповісти
А по суті маєш що сказати, Сірожа?
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31.07.2020 01:18 Відповісти
Маю. Хотя и не понимаю - зачем Вам сам факт выстрела понадобился?

Джавелины дали с условием, чтобы использовать их во время масштабного наступления орков, то есть - как элемент сдерживания. На передовую их не давали, да там и танков на расстоянии выстрела уже не наблюдалось.
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31.07.2020 01:29 Відповісти
Джавеліни вражають не тільки танки, експерт диванний.
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31.07.2020 08:25 Відповісти
експерддддд диванний -джавелін якраз і є переносний ПТРК
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31.07.2020 09:16 Відповісти
Ти знову не зрозумів суті мого зауваження. В наступний раз читай повільніше і уважніше.
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31.07.2020 09:27 Відповісти
читаючи видиме те,що написала невидима суть не Фрейда ,можна зрозуміти із написаного ,що він виделкою ,споживає борщ Читай повільніше ,уважно, аналогічно співставляючи з тим,для чого створений ПТРК
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31.07.2020 09:56 Відповісти
Ото візьми і прочитай. Тільки повільно і уважно.
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31.07.2020 10:01 Відповісти
"Джавеліни вражають не тільки танки, експерт диванний."
-----------
Не может быть!!! Подловил так подловил! Это же совсем другое дело!!! А из БУКа можно шмальнуть по беспилотнику. И чо?
Если "эксперт диванный" - это Ваша подпись, то не удивительно, почему у Вас "джавелин" не стреляет (из-за "Пети"). Бросьте уже тот диван и гуляйте побольше на свежем воздухе...
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31.07.2020 11:32 Відповісти
Джавелін може збити і гелікоптер, але звідки тобі це знати? Ти не істери, мальчік, а краще вникни в суть. Читати треба більше і менше бухати.
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31.07.2020 15:49 Відповісти
Этого не может быть!!! Джавелин? В вертолёт? Нет, никогда не слышал.
Это не истерика, девочка - это ирония.
Значит вина Порошенко в том - что джавелин ни разу не выстрелил в вертолёт?
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31.07.2020 16:03 Відповісти
Кому шо а зебилу петя
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31.07.2020 08:37 Відповісти
Кому шо а порохоботу зеля
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31.07.2020 08:45 Відповісти
Поки зеля воює проти пєті, доти й буде війна, яка може перерости в громадянську, і "мирное население" ніхто не жалітиме.
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31.07.2020 09:09 Відповісти
дядя Помео з америки поддєржує, а квартальний ішак -не поддєржує.
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31.07.2020 01:05 Відповісти
оружия если че, будет сколько угодно, причем любого, главное гнид украинских по тихому передавить.
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31.07.2020 01:08 Відповісти
Не выйдет. Их как минимум 73% населения Украины.
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31.07.2020 01:20 Відповісти
Я так понимаю ,что "гниды" - это не 73% пассивной, трусливой, неумной биомассы совков, а хитрые, подлые, активные путинские шестёрки, типа, мертведчуков, рабиновичей, шефиров, ермаков, портновых, дубинских и прочих мразей.....
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31.07.2020 06:04 Відповісти
и тарговых партнерофф
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31.07.2020 08:46 Відповісти
Та не надо поддерживать поставки летального. Просто шлите---и каждый месяц. Много бы уже пришло за 6 лет.
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31.07.2020 01:20 Відповісти
Еслиб не ваш рыжый идиот цены вам бы не было!
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31.07.2020 04:51 Відповісти
Боже, Храни Америку! Путен, сдохни! ПаРаша, утопись в своей кровище....
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31.07.2020 06:09 Відповісти
Ми підтримуємо збільшення поставок летального озброєння Україні, - Помпео - Цензор.НЕТ 9301
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31.07.2020 13:11 Відповісти
Скоро орда попре, колоть коридор до Криму. А агенти ФСБ як завжди завдадуть удар у спину Україні, і в Мінську, і з ОПУ , яке все більше нагадує собою ідейну РОА ніж УПА.
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31.07.2020 08:17 Відповісти
коридор до Криму- це вже точно буде останній цвях в труну рабсеи
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31.07.2020 09:19 Відповісти
В Украине до сих пор нет посла США,нет замены Волкеру.Конгресс и сенат США выделили 300 млн помощи Украины и потребовали от администрации назначить кого-то,вместо давно ушедшего Волкера.Трампу недосуг.Украина просто обязана стать форпостом США в Европе!.Перед лицом озверевшей и одичалой кремлёвской орды
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31.07.2020 08:28 Відповісти
Ми ніколи не переможемо, якщо будемо турбуватися про "мирное население". Або війна з окупантом, або "сюсі-мусі".
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31.07.2020 09:04 Відповісти
 
 