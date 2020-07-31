Ми підтримуємо збільшення поставок летального озброєння Україні, - Помпео

Державний секретар США Майк Помпео підтримує збільшення летальної допомоги Україні.

Про це він заявив під час свідчень у сенатському Комітеті з міжнародних відносин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Адміністрація США справді підтримує збільшення летальної допомоги", - сказав Помпео, відповідаючи на поставлене йому запитання про летальну допомогу Україні.

Раніше, під час виступу, Помпео заявив, що Росія є дестабілізуючою силою на міжнародній арені, а адміністрація Трампа вдалася до кроків на протидію їй.

"Ця адміністрація здійснила кроки для захисту наших інтересів та друзів. Ми оприлюднили Кримську декларацію, ми надали Україні летальне військове обладнання. Ми наклала санкції на понад 360 російських цілей за все, від порушень прав людини, до підтримки Росією вбивчого режиму Асада, до використання найманців та ставлеників в цілому світі", - заявив Помпео.

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