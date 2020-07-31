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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин предоставил украинским университетам возможность самостоятельно начинать образовательный процесс в 2020 году

Кабмин предоставил украинским университетам возможность самостоятельно начинать образовательный процесс в 2020 году

Кабинет министров Украины предоставил украинским университетам возможность самостоятельно начинать образовательный процесс в 2020 учебном году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт правительственного портала.

"Согласно закону о высшем образовании, университеты имеют такой уровень автономии и самоуправления, который позволяет им самостоятельно определять формы обучения и формы организации образовательного процесса. Ученый совет учреждения высшего образования принимает решения по вопросам организации образовательного процесса и определяет сроки обучения на соответствующих уровнях", - отметил Шмыгаль на селекторном совещании 30 июля с представителями местных органов власти и профильными министерствами.

"В Украине фактически 1,2 млн студентов, и важно, чтобы учебный процесс для них проходил в безопасных условиях. Решение о том, будут ли студенты учиться дистанционно, будут ходить в университет надо принимать с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Конечно, все решения надо принимать с учетом безопасность наших детей", - добавил премьер.

Вместе с тем, министерство образования и науки рекомендовало университетам планировать начало учебного года с учетом карантинных ограничений, установленных постановлением правительства №641.

В частности, в случае благоприятной ситуации МОН рекомендует начать 2020/2021 учебный год по следующему расписанию:

- для студентов 1 курса (ОС бакалавр), которые в этом году поступают на обучение в учреждения высшего образования в период с 1 по 15 сентября 2020 года;

- для старших студентов, начиная со второго курса, с 1 сентября 2020 года;

- для студентов ОС магистр первого года обучения - в период с 11 по 15 сентября 2020 года.

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Кабмин предоставил украинским университетам возможность самостоятельно начинать образовательный процесс в 2020 году - Цензор.НЕТ 1872
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31.07.2020 06:33 Ответить
Безграмотная свора случайных людей у власти милостиво разрешают. Куда и когда нам ходить , сколько им за свою заботу о нас им платить и раз в пять лет ходить на выборы как бараны если злые духи ковида не помешают. Владу и деньги остовлять в громадах и самим нанимать себе управляющих. Политики нет есть профессиональные шарлатаны.
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31.07.2020 07:31 Ответить
Це не випадкова свора. Її обрав мудрий нарід.
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31.07.2020 07:35 Ответить
Шоб нанять, громада должна выбрать. Сам знаешь, кого у нас народ выбирает.
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31.07.2020 07:46 Ответить
Чтобы выбирать надо обьеденяться в структуры на уровне подьездов, этажей. Чтоб люди обьединялись нужны префереции. А чтоб были префиренции нужен проект для этих преференций,обсуждение и выборы под этот проэкт. Тогда может и начнет развиваться самоуправление, любая структура это и есть та сила которая влияет на решения.
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31.07.2020 08:54 Ответить
Как могут люди далёкие от медицины, сотрудники вузов, не эпидемиологии, решать такие вопросы? Как может министерство пускать всё на самотёк, это не просто "обзовательный процесс", цена вопроса жизни и здоровье детей!!!! Почему государство опять самоустраняется? Зачем нам тогда министерства с тысячами дармоедов? Что делают все эти люди? Где их "работа", в чем она заключается? А начнутся вспышки и, не дай Бог, смерти, так ректор виноват будет или кто? Крайних вообще не будет, как всегда никто ни за что отвечать не будет. Хорошо устроились, хитренько.
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31.07.2020 07:47 Ответить
Зато 60 миллиардов народных денег использовали. А виноват пусть будет кто-то другой.
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31.07.2020 08:39 Ответить
Вы правильно написали - виноват будет ректор.
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31.07.2020 09:23 Ответить
 
 