Школьникам и студентам разрешили не носить маски во время занятий. ДОКУМЕНТ

На занятиях учащиеся могут сидеть без масок, но входить в школу, колледж или университет и передвигаться по коридорам и между аудиториями можно только в них.

Об этом сказано во Временных рекомендациях об организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях образования, утвержденных постановлением главного санитарного врача. Документ опубликовала в Фейсбуке глава департамента образования и науки Киевской горгосадминистрации Елена Фиданян, информирует Цензор.НЕТ.

Руководитель учебного заведения должен разработать такой маршрут передвижения учеников или студентов и график их обучения, чтобы задействовать все возможные входы в помещение и предотвращать скопление людей.

Допуск родителей и сопровождающих лиц в помещение школы будет запрещен, за исключением лиц, сопровождающих учеников с инвалидностью.

Перед началом занятий педсостав обязан опросить учеников или студентов относительно их самочувствия для выявления возможных симптомов респираторного заболевания.

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В случае выявления таких признаков и при отсутствии родителей ученик должен быть изолирован в специально отведенном помещении, его родители или законные представители должны быть проинформированы, они должны будут принять решение о направлении ученика в медучреждение.

Кроме того, постановление главного санитарного врача предусматривает, что учебный процесс должен быть организован так, чтобы минимизировать передвижения между учебными кабинетами и аудиториями.

В расписании также должна быть предусмотрена возможность разного времени начала, окончания занятий и перерывов для разных классов и групп.

Постановление предусматривает также рациональное использование всех запасных выходов из учебного заведения, использование разметки на полу для облегчения организации двустороннего передвижения по коридорам, отвод зон перемещения для разных возрастных категорий.

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Документ запрещает использовать многоразовые полотенца и обязывает проводить 10-минутное проветривание помещения после каждого урока.

Кроме того, запрещается организация питания учеников и студентов по типу "шведского стола" и путем самообслуживания. Расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 м, размещать за столом разрешается не более четырех человек.

Предусматривается, что в учреждении образования должен быть запас средств индивидуальной защиты на пять рабочих дней. Кроме того, руководитель учреждения обязан организовать централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты и бумажных салфеток в отдельные контейнеры с крышками и полиэтиленовыми пакетами для последующей утилизации, согласно договору на вывоз твердых бытовых отходов.

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Во всех помещениях учреждения образования должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками.











