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Новости Коронавирус и карантин
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Школьникам и студентам разрешили не носить маски во время занятий. ДОКУМЕНТ

Школьникам и студентам разрешили не носить маски во время занятий. ДОКУМЕНТ

На занятиях учащиеся могут сидеть без масок, но входить в школу, колледж или университет и передвигаться по коридорам и между аудиториями можно только в них.

Об этом сказано во Временных рекомендациях об организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях образования, утвержденных постановлением главного санитарного врача. Документ опубликовала в Фейсбуке глава департамента образования и науки Киевской горгосадминистрации Елена Фиданян, информирует Цензор.НЕТ.

Руководитель учебного заведения должен разработать такой маршрут передвижения учеников или студентов и график их обучения, чтобы задействовать все возможные входы в помещение и предотвращать скопление людей.

Допуск родителей и сопровождающих лиц в помещение школы будет запрещен, за исключением лиц, сопровождающих учеников с инвалидностью.

Перед началом занятий педсостав обязан опросить учеников или студентов относительно их самочувствия для выявления возможных симптомов респираторного заболевания.

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В случае выявления таких признаков и при отсутствии родителей ученик должен быть изолирован в специально отведенном помещении, его родители или законные представители должны быть проинформированы, они должны будут принять решение о направлении ученика в медучреждение.

Кроме того, постановление главного санитарного врача предусматривает, что учебный процесс должен быть организован так, чтобы минимизировать передвижения между учебными кабинетами и аудиториями.

В расписании также должна быть предусмотрена возможность разного времени начала, окончания занятий и перерывов для разных классов и групп.

Постановление предусматривает также рациональное использование всех запасных выходов из учебного заведения, использование разметки на полу для облегчения организации двустороннего передвижения по коридорам, отвод зон перемещения для разных возрастных категорий.

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Документ запрещает использовать многоразовые полотенца и обязывает проводить 10-минутное проветривание помещения после каждого урока.

Кроме того, запрещается организация питания учеников и студентов по типу "шведского стола" и путем самообслуживания. Расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 м, размещать за столом разрешается не более четырех человек.

Предусматривается, что в учреждении образования должен быть запас средств индивидуальной защиты на пять рабочих дней. Кроме того, руководитель учреждения обязан организовать централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты и бумажных салфеток в отдельные контейнеры с крышками и полиэтиленовыми пакетами для последующей утилизации, согласно договору на вывоз твердых бытовых отходов.

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Во всех помещениях учреждения образования должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками.

Школьникам и студентам разрешили не носить маски во время занятий 01
Школьникам и студентам разрешили не носить маски во время занятий 02
Школьникам и студентам разрешили не носить маски во время занятий 03
Школьникам и студентам разрешили не носить маски во время занятий 04
Школьникам и студентам разрешили не носить маски во время занятий 05
Школьникам и студентам разрешили не носить маски во время занятий 06

Автор: 

вуз (907) карантин (16729) образование (2271) Университет (247) школа (3020) обучение (536) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Я не одобряю, но понимаю, когда государство избавляется от стариков.
Детей то зачем?
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30.07.2020 17:26 Ответить
+2
"Во время пандемий, вызванных свиным гриппом и коронавирусами, вызвавшими ОРВИ и MERS, многие люди в Азии и других странах ходили в хирургических или домашних хлопковых масках, чтобы защитить себя. Одной из опасностей этого является иллюзия защиты. Хирургические маски для лица предназначены для удаления после однократного использования. Когда они становятся влажными, они становятся пористыми и больше не защищают. Действительно, эксперименты показали, что хирургические и хлопковые маски не захватывают вирус SARS-CoV-2 (COVID-19), который можно обнаружить на внешней поверхности масок на срок до 7 дней. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323223/#jpc14936-bib-0007 7 , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323223/#jpc14936-bib-0008 8 Таким образом, предсимптомный или слабо инфицированный человек, носящий маску в течение нескольких часов, не меняя ее и не моя руки каждый раз, когда они касаются маски, может парадоксально увеличить риск заражения других."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323223/#jpc14936-bib-0006
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30.07.2020 17:21 Ответить
+2
"12 мужчин проходили исследование без масок, с хирургическими масками и с масками класса FFP2. Маски оказывали отрицательное влияние на дыхание, прежде всего на объем дыхания и максимальную скорость воздуха при выдохе. Максимально возможная сила на эргометре значительно снижалась". В обмене веществ было зафиксировано ускоренное повышение кислотности крови. С помощью анкет участники также оценили свое субъективное самочувствие, что также показало значительное отрицательное влияние масок". - эксперты Университетской клиники Лейпцига https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-masken-mindern-koerperliche-belastbarkeit-gesunder-menschen-a-0ff48bd0-1f3a-49f6-b80e-93ed396b31fb
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30.07.2020 17:24 Ответить
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Апофеоз медицинской безграмотности по отношению к детям. Маски и санитайзеры для детей, противоречат всем имеющимся на сегодня в мире официальным исследованиям и научным данным.
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30.07.2020 17:18 Ответить
О!
Наконец!
Наконец проклюнулся!
Знаток "ВСЕХ ИМЕЮЩИХСЯ НА СЕГОДНЯ В МИРЕ официальных исследований и научных данных"!
Леонардо да Винчи, Ньютон и Энштейн, три в одном лице!
А если по простому - величайший гений современности.
Писец.
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30.07.2020 17:49 Ответить
Умнее, в панике, ничего не придумал?
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30.07.2020 18:02 Ответить
Ты, идиот, продолжаешь настаивать на своём знании ВСЕХ результатов ВСЕХ исследований?
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30.07.2020 18:42 Ответить
Настоящего дремучего идиота увидишь, когда подойдешь к зеркалу.
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31.07.2020 15:55 Ответить
"Во время пандемий, вызванных свиным гриппом и коронавирусами, вызвавшими ОРВИ и MERS, многие люди в Азии и других странах ходили в хирургических или домашних хлопковых масках, чтобы защитить себя. Одной из опасностей этого является иллюзия защиты. Хирургические маски для лица предназначены для удаления после однократного использования. Когда они становятся влажными, они становятся пористыми и больше не защищают. Действительно, эксперименты показали, что хирургические и хлопковые маски не захватывают вирус SARS-CoV-2 (COVID-19), который можно обнаружить на внешней поверхности масок на срок до 7 дней. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323223/#jpc14936-bib-0007 7 , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323223/#jpc14936-bib-0008 8 Таким образом, предсимптомный или слабо инфицированный человек, носящий маску в течение нескольких часов, не меняя ее и не моя руки каждый раз, когда они касаются маски, может парадоксально увеличить риск заражения других."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323223/#jpc14936-bib-0006
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30.07.2020 17:21 Ответить
«Во время пандемии гриппа H1N1 (свиной грипп) в 2009 году поощрение общественности к мытью рук значительно снизило заболеваемость инфекцией, в то время как ношение масок для лица - нет. Нет убедительных доказательств того, что маски для лица защищают население от заражения респираторными вирусами, в том числе COVID-19.» - Feng S, Shen C, Xia N, Song W, Fan M, Cowling BJ. Rational use of face masks in the COVID‐19 pandemic. Lancet Respir. Med. 2020. 10.1016/S2213-2600(20)30134-X.
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30.07.2020 17:40 Ответить
О!
Наконец!
Наконец проклюнулся!
Знаток "ВСЕХ ИМЕЮЩИХСЯ НА СЕГОДНЯ В МИРЕ официальных исследований и научных данных"!
Леонардо да Винчи, Ньютон и Энштейн, три в одном лице!
А если по простому - величайший гений современности.
Писец.
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30.07.2020 17:50 Ответить
В отличие от тебя, не устраиваю дремучие истерики, а изучаю результаты научных исследований и публикации по теме.
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30.07.2020 18:08 Ответить
Ты, идиот, продолжаешь настаивать на своём знании ВСЕХ результатов ВСЕХ исследований?
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30.07.2020 18:42 Ответить
Настоящего дремучего идиота увидишь, когда подойдешь к зеркалу.
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31.07.2020 15:54 Ответить
"12 мужчин проходили исследование без масок, с хирургическими масками и с масками класса FFP2. Маски оказывали отрицательное влияние на дыхание, прежде всего на объем дыхания и максимальную скорость воздуха при выдохе. Максимально возможная сила на эргометре значительно снижалась". В обмене веществ было зафиксировано ускоренное повышение кислотности крови. С помощью анкет участники также оценили свое субъективное самочувствие, что также показало значительное отрицательное влияние масок". - эксперты Университетской клиники Лейпцига https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-masken-mindern-koerperliche-belastbarkeit-gesunder-menschen-a-0ff48bd0-1f3a-49f6-b80e-93ed396b31fb
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30.07.2020 17:24 Ответить
О!
Наконец!
Наконец проклюнулся!
Знаток "ВСЕХ ИМЕЮЩИХСЯ НА СЕГОДНЯ В МИРЕ официальных исследований и научных данных"!
Леонардо да Винчи, Ньютон и Энштейн, три в одном лице!
А если по простому - величайший гений современности.
Писец.
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30.07.2020 17:50 Ответить
А вот и дежурный неуч-истерик проклюнулся. Не впадай в истерику, а оспорь ссылками на научные исследования.
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30.07.2020 17:56 Ответить
Ты, идиот, продолжаешь настаивать на своём знании ВСЕХ результатов ВСЕХ исследований?
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30.07.2020 18:40 Ответить
Настоящего дремучего идиота увидишь, когда подойдешь к зеркалу.
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31.07.2020 15:54 Ответить
Ты, идиот, продолжаешь настаивать на своём знании ВСЕХ результатов ВСЕХ исследований?
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31.07.2020 17:13 Ответить
http://www.sbcs.qmul.ac.uk/staff/ronaldrcutler.html Доктор Рон Катлер, старший преподаватель Лондонского университета королевы Марии и эксперт по инфекционному контролю , с интересом отмечает растущую популярность дезинфицирующего средства для рук. «Вы видите, что многие люди, особенно молодые женщины, склонны использовать его в метро и в поезде, и я вижу здесь студентов, использующих гели и салфетки», - говорит он. «Что произошло с обществом, так это то, что мы наблюдаем организмы с множественной лекарственной устойчивостью, которые кажутся более распространенными, чем когда-либо прежде. И было показано, что когда эти супер бактерии появляются, они, как правило, растут как никогда. раньше. Люди обеспокоены этим, так что вы получаете увеличение количества людей, покупающих гигиенические товары ".
В такой обстановке заманчиво и обнадеживающе видеть, как выбранный вами дезинфектор для рук украшен доказательством своей эффективности, и каждый из них обещает уничтожить впечатляюще высокий процент микробов. Тем не менее, Катлер смягчает такой энтузиазм: «Эти дезинфицирующие средства утверждают, что они убивают 99,9% микробов, но сложность заключается в том, что данные были получены на неодушевленных поверхностях, и они не копируют то, что происходит на руке человека», - говорит он. И человеческая рука отличается тем, что «у вас на руке есть флора, которая живет там и взаимодействует с другими жуками на вашей руке». И эти проценты на самом деле не могут быть такими впечатляющими. «Как бактериолог, я считаю, что 99,9% - это ничто, если учесть, что организмы живут в сообществах из 10 сотен миллиардов; эти 0,1% могут означать много бактерий!» https://amp.theguardian.com/society/2012/may/13/do-we-really-need-hand-sanitisers?__twitter_impression=true
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30.07.2020 17:26 Ответить
Я не одобряю, но понимаю, когда государство избавляется от стариков.
Детей то зачем?
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30.07.2020 17:26 Ответить
Они опять изображают бурную деятельность, заменяя этим свою профнеспособность действовать согласно давно известным канонам медицины в области эпидемологии. Дети для них просто очередной объект после стариков.
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30.07.2020 17:36 Ответить
Они лигу смиху не смотрят
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30.07.2020 17:39 Ответить
Наши чиновники от медицины скрывают (или просто не знают) даже то, что кожа - это барьерный орган организма и, что особенно важно, подобно тимусу, она является местом, где созревают некоторые типы иммунных клеток и протекают иммунологические реакции. Уже 50 лет, как была сформулирована концепция лимфоидной ткани кожи - skin-associated lymphoid tissue (SALT), которая развивается и сейчас. Причем, в соответствии с современными взглядами, наряду с лимфоцитами, к иммунной системе кожи следует отнести нейтрофилы, тучные клетки и эозинофилы, клетки Лангерганса и кератиноциты. Фактически иммунная система кожи, морфологически представленная SALT, является достаточно автономным отделом иммунной системы организма. И искусственное угнетение этой системы посредством систематической дезинфекции рук приводит к тому, что вместо естественной защиты, наоборот, открываются ворота для свободного проникновения через кожу различных болезнетворных агентов.
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30.07.2020 18:10 Ответить
В 2005 году врачи из Бостона опубликовали самое первое клиническое испытание дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе в домашних условиях и зарегистрировали около 300 семей с маленькими детьми в детских садах. В течение пяти месяцев половина семей получала бесплатное дезинфицирующее средство для рук и программу «энергичной гигиены рук». Но распространение респираторных инфекций в домах не сдвинулось с места, результат, который «несколько удивил» исследователей. Исследование, проведенное в Колумбийском университете, также не выявило снижения распространенности инфекций среди семей, проживающих в городских районах, при условии бесплатного антибактериального мыла для рук, моющих средств и чистящих средств. В том же году, Эпидемиолог Мичиганского университета Аллисон Айелло суммировала данные по гигиене рук для FDA и указала, что три из четырех исследований показали, что дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе не предотвращают респираторные инфекции. Затем, в 2008 году, группа из Бостона повторила исследование - на этот раз в начальных школах - и добавила бесплатные дезинфицирующие салфетки Clorox для классных комнат. Опять же, частота респираторных инфекций осталась неизменной, хотя частота желудочно-кишечных инфекций, которые встречаются реже, чем респираторные инфекции, немного снизилась. Наконец, в октябре 2009 года в отчете Агентства общественного здравоохранения Канады был сделан вывод о том, что нет убедительных доказательств того, что строгие правила гигиены рук предотвращают передачу гриппа. Бостонская группа повторила исследование - на этот раз в начальных школах - и добавила бесплатные дезинфицирующие салфетки Clorox для классных комнат. Опять же, частота респираторных инфекций осталась неизменной, хотя частота желудочно-кишечных инфекций, которые встречаются реже, чем респираторные инфекции, немного снизилась. http://www.healthandsocietyscholars.org/1866/26872/117865
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30.07.2020 17:29 Ответить
О!
Наконец!
Наконец проклюнулся!
Знаток "ВСЕХ ИМЕЮЩИХСЯ НА СЕГОДНЯ В МИРЕ официальных исследований и научных данных"!
Леонардо да Винчи, Ньютон и Энштейн, три в одном лице!
А если по простому - величайший гений современности.
Писец.
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30.07.2020 17:49 Ответить
Судя по твоей истерике, я попал коронаботам, приведенными мною фактами, не в бровь, а в глаз.
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30.07.2020 18:00 Ответить
Ты, идиот, продолжаешь настаивать на своём знании ВСЕХ результатов ВСЕХ исследований?
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30.07.2020 18:41 Ответить
Настоящего дремучего идиота увидишь, когда подойдешь к зеркалу.
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31.07.2020 15:53 Ответить
Ты, идиот, продолжаешь настаивать на своём знании ВСЕХ результатов ВСЕХ исследований?
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31.07.2020 17:12 Ответить
Ого, скільки кацапських тролів почало втирати про "безпеку" ковід'19
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30.07.2020 17:41 Ответить
Именно исследования "кацапских тролей" и приведены во всех ссылках. Только почему- то они все не из кацапии, а из западных стран.
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30.07.2020 18:27 Ответить
А ты чей, самолайкер?
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30.07.2020 18:43 Ответить
Людей надо разобщать, коллективизм опасен.
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30.07.2020 18:46 Ответить
Школу превращают в зону. Зебилы, вы рады?
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30.07.2020 18:49 Ответить
Можна подумати, що вони зможуть проконтролювати "масочний режим" на шкільних перервах... Може штрафуватимуть порушників?
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30.07.2020 20:11 Ответить
 
 