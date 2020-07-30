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Новини Коронавірус і карантин
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Школярам і студентам дозволили не носити маски під час занять. ДОКУМЕНТ

Школярам і студентам дозволили не носити маски під час занять. ДОКУМЕНТ

На заняттях учні можуть сидіти без масок, але заходити у школу, коледж чи університет і пересуватися коридорами і між аудиторіями можна тільки в них.

Про це сказано у Тимчасових рекомендаціях про організацію протиепідемічних заходів в установах освіти, затверджених постановою головного санітарного лікаря. Документ опублікувала у Фейсбуці голова департаменту освіти і науки Київської міськдержадміністрації Олена Фіданян, інформує Цензор.НЕТ.

Керівник навчального закладу має розробити такий маршрут переміщення учнів або студентів і графік їх навчання, щоб задіяти всі можливі входи в приміщення і запобігати скупченню людей.

Допуск батьків і супроводжуючих осіб у приміщення школи буде заборонено, за винятком осіб, які супроводжують учнів з інвалідністю.

Перед початком занять педагоги зобов'язані опитати учнів або студентів щодо їх самопочуття для виявлення можливих симптомів респіраторного захворювання.

У разі виявлення таких ознак і за відсутності батьків учень має бути ізольований у спеціально відведеному приміщенні, його батьки або законні представники мають бути проінформовані, вони прийматимуть рішення про направлення учня в медустанову.

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Крім того, постанова головного санітарного лікаря передбачає, що навчальний процес має бути організовано так, щоб мінімізувати пересування між навчальними кабінетами й аудиторіями.

У розкладі також має бути передбачена можливість різного часу початку, закінчення занять і перерв для різних класів і груп.

Постанова передбачає також раціональне використання всіх запасних виходів із навчального закладу, використання розмітки на підлозі для полегшення організації двостороннього пересування коридорами, відведення зон переміщення для різних вікових категорій.

Документ забороняє використовувати багаторазові рушники і зобов'язує проводити 10-хвилинне провітрювання приміщення після кожного уроку.

Крім того, забороняється організація харчування учнів і студентів за типом "шведського столу" та шляхом самообслуговування. Відстань між столами має бути не менше 1,5 м, розміщувати за столом дозволяється не більше чотирьох осіб.

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Передбачається, що в установі освіти має бути запас засобів індивідуального захисту на п'ять робочих днів. Крім того, керівник закладу зобов'язаний організувати централізований збір використаних засобів індивідуального захисту і паперових серветок в окремі контейнери з кришками і поліетиленовими пакетами для подальшої утилізації, згідно з договором на вивіз твердих побутових відходів.

У всіх приміщеннях закладу освіти мають бути обладнані місця для обробки рук антисептиками.

Школярам і студентам дозволили не носити маски під час занять 01
Школярам і студентам дозволили не носити маски під час занять 02
Школярам і студентам дозволили не носити маски під час занять 03
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Школярам і студентам дозволили не носити маски під час занять 05
Школярам і студентам дозволили не носити маски під час занять 06

Автор: 

виш (554) карантин (18172) освіта (1314) Університет (185) школа (2224) навчання (592) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Я не одобряю, но понимаю, когда государство избавляется от стариков.
Детей то зачем?
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30.07.2020 17:26 Відповісти
+2
"Во время пандемий, вызванных свиным гриппом и коронавирусами, вызвавшими ОРВИ и MERS, многие люди в Азии и других странах ходили в хирургических или домашних хлопковых масках, чтобы защитить себя. Одной из опасностей этого является иллюзия защиты. Хирургические маски для лица предназначены для удаления после однократного использования. Когда они становятся влажными, они становятся пористыми и больше не защищают. Действительно, эксперименты показали, что хирургические и хлопковые маски не захватывают вирус SARS-CoV-2 (COVID-19), который можно обнаружить на внешней поверхности масок на срок до 7 дней. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323223/#jpc14936-bib-0007 7 , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323223/#jpc14936-bib-0008 8 Таким образом, предсимптомный или слабо инфицированный человек, носящий маску в течение нескольких часов, не меняя ее и не моя руки каждый раз, когда они касаются маски, может парадоксально увеличить риск заражения других."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323223/#jpc14936-bib-0006
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30.07.2020 17:21 Відповісти
+2
"12 мужчин проходили исследование без масок, с хирургическими масками и с масками класса FFP2. Маски оказывали отрицательное влияние на дыхание, прежде всего на объем дыхания и максимальную скорость воздуха при выдохе. Максимально возможная сила на эргометре значительно снижалась". В обмене веществ было зафиксировано ускоренное повышение кислотности крови. С помощью анкет участники также оценили свое субъективное самочувствие, что также показало значительное отрицательное влияние масок". - эксперты Университетской клиники Лейпцига https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-masken-mindern-koerperliche-belastbarkeit-gesunder-menschen-a-0ff48bd0-1f3a-49f6-b80e-93ed396b31fb
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30.07.2020 17:24 Відповісти
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Апофеоз медицинской безграмотности по отношению к детям. Маски и санитайзеры для детей, противоречат всем имеющимся на сегодня в мире официальным исследованиям и научным данным.
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30.07.2020 17:18 Відповісти
О!
Наконец!
Наконец проклюнулся!
Знаток "ВСЕХ ИМЕЮЩИХСЯ НА СЕГОДНЯ В МИРЕ официальных исследований и научных данных"!
Леонардо да Винчи, Ньютон и Энштейн, три в одном лице!
А если по простому - величайший гений современности.
Писец.
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30.07.2020 17:49 Відповісти
Умнее, в панике, ничего не придумал?
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30.07.2020 18:02 Відповісти
Ты, идиот, продолжаешь настаивать на своём знании ВСЕХ результатов ВСЕХ исследований?
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30.07.2020 18:42 Відповісти
Настоящего дремучего идиота увидишь, когда подойдешь к зеркалу.
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31.07.2020 15:55 Відповісти
"Во время пандемий, вызванных свиным гриппом и коронавирусами, вызвавшими ОРВИ и MERS, многие люди в Азии и других странах ходили в хирургических или домашних хлопковых масках, чтобы защитить себя. Одной из опасностей этого является иллюзия защиты. Хирургические маски для лица предназначены для удаления после однократного использования. Когда они становятся влажными, они становятся пористыми и больше не защищают. Действительно, эксперименты показали, что хирургические и хлопковые маски не захватывают вирус SARS-CoV-2 (COVID-19), который можно обнаружить на внешней поверхности масок на срок до 7 дней. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323223/#jpc14936-bib-0007 7 , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323223/#jpc14936-bib-0008 8 Таким образом, предсимптомный или слабо инфицированный человек, носящий маску в течение нескольких часов, не меняя ее и не моя руки каждый раз, когда они касаются маски, может парадоксально увеличить риск заражения других."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323223/#jpc14936-bib-0006
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30.07.2020 17:21 Відповісти
«Во время пандемии гриппа H1N1 (свиной грипп) в 2009 году поощрение общественности к мытью рук значительно снизило заболеваемость инфекцией, в то время как ношение масок для лица - нет. Нет убедительных доказательств того, что маски для лица защищают население от заражения респираторными вирусами, в том числе COVID-19.» - Feng S, Shen C, Xia N, Song W, Fan M, Cowling BJ. Rational use of face masks in the COVID‐19 pandemic. Lancet Respir. Med. 2020. 10.1016/S2213-2600(20)30134-X.
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30.07.2020 17:40 Відповісти
О!
Наконец!
Наконец проклюнулся!
Знаток "ВСЕХ ИМЕЮЩИХСЯ НА СЕГОДНЯ В МИРЕ официальных исследований и научных данных"!
Леонардо да Винчи, Ньютон и Энштейн, три в одном лице!
А если по простому - величайший гений современности.
Писец.
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30.07.2020 17:50 Відповісти
В отличие от тебя, не устраиваю дремучие истерики, а изучаю результаты научных исследований и публикации по теме.
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30.07.2020 18:08 Відповісти
Ты, идиот, продолжаешь настаивать на своём знании ВСЕХ результатов ВСЕХ исследований?
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30.07.2020 18:42 Відповісти
Настоящего дремучего идиота увидишь, когда подойдешь к зеркалу.
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31.07.2020 15:54 Відповісти
"12 мужчин проходили исследование без масок, с хирургическими масками и с масками класса FFP2. Маски оказывали отрицательное влияние на дыхание, прежде всего на объем дыхания и максимальную скорость воздуха при выдохе. Максимально возможная сила на эргометре значительно снижалась". В обмене веществ было зафиксировано ускоренное повышение кислотности крови. С помощью анкет участники также оценили свое субъективное самочувствие, что также показало значительное отрицательное влияние масок". - эксперты Университетской клиники Лейпцига https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-masken-mindern-koerperliche-belastbarkeit-gesunder-menschen-a-0ff48bd0-1f3a-49f6-b80e-93ed396b31fb
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30.07.2020 17:24 Відповісти
О!
Наконец!
Наконец проклюнулся!
Знаток "ВСЕХ ИМЕЮЩИХСЯ НА СЕГОДНЯ В МИРЕ официальных исследований и научных данных"!
Леонардо да Винчи, Ньютон и Энштейн, три в одном лице!
А если по простому - величайший гений современности.
Писец.
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30.07.2020 17:50 Відповісти
А вот и дежурный неуч-истерик проклюнулся. Не впадай в истерику, а оспорь ссылками на научные исследования.
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30.07.2020 17:56 Відповісти
Ты, идиот, продолжаешь настаивать на своём знании ВСЕХ результатов ВСЕХ исследований?
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30.07.2020 18:40 Відповісти
Настоящего дремучего идиота увидишь, когда подойдешь к зеркалу.
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31.07.2020 15:54 Відповісти
Ты, идиот, продолжаешь настаивать на своём знании ВСЕХ результатов ВСЕХ исследований?
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31.07.2020 17:13 Відповісти
http://www.sbcs.qmul.ac.uk/staff/ronaldrcutler.html Доктор Рон Катлер, старший преподаватель Лондонского университета королевы Марии и эксперт по инфекционному контролю , с интересом отмечает растущую популярность дезинфицирующего средства для рук. «Вы видите, что многие люди, особенно молодые женщины, склонны использовать его в метро и в поезде, и я вижу здесь студентов, использующих гели и салфетки», - говорит он. «Что произошло с обществом, так это то, что мы наблюдаем организмы с множественной лекарственной устойчивостью, которые кажутся более распространенными, чем когда-либо прежде. И было показано, что когда эти супер бактерии появляются, они, как правило, растут как никогда. раньше. Люди обеспокоены этим, так что вы получаете увеличение количества людей, покупающих гигиенические товары ".
В такой обстановке заманчиво и обнадеживающе видеть, как выбранный вами дезинфектор для рук украшен доказательством своей эффективности, и каждый из них обещает уничтожить впечатляюще высокий процент микробов. Тем не менее, Катлер смягчает такой энтузиазм: «Эти дезинфицирующие средства утверждают, что они убивают 99,9% микробов, но сложность заключается в том, что данные были получены на неодушевленных поверхностях, и они не копируют то, что происходит на руке человека», - говорит он. И человеческая рука отличается тем, что «у вас на руке есть флора, которая живет там и взаимодействует с другими жуками на вашей руке». И эти проценты на самом деле не могут быть такими впечатляющими. «Как бактериолог, я считаю, что 99,9% - это ничто, если учесть, что организмы живут в сообществах из 10 сотен миллиардов; эти 0,1% могут означать много бактерий!» https://amp.theguardian.com/society/2012/may/13/do-we-really-need-hand-sanitisers?__twitter_impression=true
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30.07.2020 17:26 Відповісти
Я не одобряю, но понимаю, когда государство избавляется от стариков.
Детей то зачем?
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30.07.2020 17:26 Відповісти
Они опять изображают бурную деятельность, заменяя этим свою профнеспособность действовать согласно давно известным канонам медицины в области эпидемологии. Дети для них просто очередной объект после стариков.
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30.07.2020 17:36 Відповісти
Они лигу смиху не смотрят
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30.07.2020 17:39 Відповісти
Наши чиновники от медицины скрывают (или просто не знают) даже то, что кожа - это барьерный орган организма и, что особенно важно, подобно тимусу, она является местом, где созревают некоторые типы иммунных клеток и протекают иммунологические реакции. Уже 50 лет, как была сформулирована концепция лимфоидной ткани кожи - skin-associated lymphoid tissue (SALT), которая развивается и сейчас. Причем, в соответствии с современными взглядами, наряду с лимфоцитами, к иммунной системе кожи следует отнести нейтрофилы, тучные клетки и эозинофилы, клетки Лангерганса и кератиноциты. Фактически иммунная система кожи, морфологически представленная SALT, является достаточно автономным отделом иммунной системы организма. И искусственное угнетение этой системы посредством систематической дезинфекции рук приводит к тому, что вместо естественной защиты, наоборот, открываются ворота для свободного проникновения через кожу различных болезнетворных агентов.
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30.07.2020 18:10 Відповісти
В 2005 году врачи из Бостона опубликовали самое первое клиническое испытание дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе в домашних условиях и зарегистрировали около 300 семей с маленькими детьми в детских садах. В течение пяти месяцев половина семей получала бесплатное дезинфицирующее средство для рук и программу «энергичной гигиены рук». Но распространение респираторных инфекций в домах не сдвинулось с места, результат, который «несколько удивил» исследователей. Исследование, проведенное в Колумбийском университете, также не выявило снижения распространенности инфекций среди семей, проживающих в городских районах, при условии бесплатного антибактериального мыла для рук, моющих средств и чистящих средств. В том же году, Эпидемиолог Мичиганского университета Аллисон Айелло суммировала данные по гигиене рук для FDA и указала, что три из четырех исследований показали, что дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе не предотвращают респираторные инфекции. Затем, в 2008 году, группа из Бостона повторила исследование - на этот раз в начальных школах - и добавила бесплатные дезинфицирующие салфетки Clorox для классных комнат. Опять же, частота респираторных инфекций осталась неизменной, хотя частота желудочно-кишечных инфекций, которые встречаются реже, чем респираторные инфекции, немного снизилась. Наконец, в октябре 2009 года в отчете Агентства общественного здравоохранения Канады был сделан вывод о том, что нет убедительных доказательств того, что строгие правила гигиены рук предотвращают передачу гриппа. Бостонская группа повторила исследование - на этот раз в начальных школах - и добавила бесплатные дезинфицирующие салфетки Clorox для классных комнат. Опять же, частота респираторных инфекций осталась неизменной, хотя частота желудочно-кишечных инфекций, которые встречаются реже, чем респираторные инфекции, немного снизилась. http://www.healthandsocietyscholars.org/1866/26872/117865
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30.07.2020 17:29 Відповісти
О!
Наконец!
Наконец проклюнулся!
Знаток "ВСЕХ ИМЕЮЩИХСЯ НА СЕГОДНЯ В МИРЕ официальных исследований и научных данных"!
Леонардо да Винчи, Ньютон и Энштейн, три в одном лице!
А если по простому - величайший гений современности.
Писец.
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30.07.2020 17:49 Відповісти
Судя по твоей истерике, я попал коронаботам, приведенными мною фактами, не в бровь, а в глаз.
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30.07.2020 18:00 Відповісти
Ты, идиот, продолжаешь настаивать на своём знании ВСЕХ результатов ВСЕХ исследований?
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30.07.2020 18:41 Відповісти
Настоящего дремучего идиота увидишь, когда подойдешь к зеркалу.
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31.07.2020 15:53 Відповісти
Ты, идиот, продолжаешь настаивать на своём знании ВСЕХ результатов ВСЕХ исследований?
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31.07.2020 17:12 Відповісти
Ого, скільки кацапських тролів почало втирати про "безпеку" ковід'19
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30.07.2020 17:41 Відповісти
Именно исследования "кацапских тролей" и приведены во всех ссылках. Только почему- то они все не из кацапии, а из западных стран.
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30.07.2020 18:27 Відповісти
А ты чей, самолайкер?
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30.07.2020 18:43 Відповісти
Людей надо разобщать, коллективизм опасен.
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30.07.2020 18:46 Відповісти
Школу превращают в зону. Зебилы, вы рады?
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30.07.2020 18:49 Відповісти
Можна подумати, що вони зможуть проконтролювати "масочний режим" на шкільних перервах... Може штрафуватимуть порушників?
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30.07.2020 20:11 Відповісти
 
 