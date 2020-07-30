Школярам і студентам дозволили не носити маски під час занять. ДОКУМЕНТ

На заняттях учні можуть сидіти без масок, але заходити у школу, коледж чи університет і пересуватися коридорами і між аудиторіями можна тільки в них.

Про це сказано у Тимчасових рекомендаціях про організацію протиепідемічних заходів в установах освіти, затверджених постановою головного санітарного лікаря. Документ опублікувала у Фейсбуці голова департаменту освіти і науки Київської міськдержадміністрації Олена Фіданян, інформує Цензор.НЕТ.

Керівник навчального закладу має розробити такий маршрут переміщення учнів або студентів і графік їх навчання, щоб задіяти всі можливі входи в приміщення і запобігати скупченню людей.

Допуск батьків і супроводжуючих осіб у приміщення школи буде заборонено, за винятком осіб, які супроводжують учнів з інвалідністю.

Перед початком занять педагоги зобов'язані опитати учнів або студентів щодо їх самопочуття для виявлення можливих симптомів респіраторного захворювання.

У разі виявлення таких ознак і за відсутності батьків учень має бути ізольований у спеціально відведеному приміщенні, його батьки або законні представники мають бути проінформовані, вони прийматимуть рішення про направлення учня в медустанову.

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Крім того, постанова головного санітарного лікаря передбачає, що навчальний процес має бути організовано так, щоб мінімізувати пересування між навчальними кабінетами й аудиторіями.

У розкладі також має бути передбачена можливість різного часу початку, закінчення занять і перерв для різних класів і груп.

Постанова передбачає також раціональне використання всіх запасних виходів із навчального закладу, використання розмітки на підлозі для полегшення організації двостороннього пересування коридорами, відведення зон переміщення для різних вікових категорій.

Документ забороняє використовувати багаторазові рушники і зобов'язує проводити 10-хвилинне провітрювання приміщення після кожного уроку.

Крім того, забороняється організація харчування учнів і студентів за типом "шведського столу" та шляхом самообслуговування. Відстань між столами має бути не менше 1,5 м, розміщувати за столом дозволяється не більше чотирьох осіб.

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Передбачається, що в установі освіти має бути запас засобів індивідуального захисту на п'ять робочих днів. Крім того, керівник закладу зобов'язаний організувати централізований збір використаних засобів індивідуального захисту і паперових серветок в окремі контейнери з кришками і поліетиленовими пакетами для подальшої утилізації, згідно з договором на вивіз твердих побутових відходів.

У всіх приміщеннях закладу освіти мають бути обладнані місця для обробки рук антисептиками.











