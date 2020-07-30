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Новости Коронавирус и карантин
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Киев окажется между желтой и оранжевой эпидемиологической зоной, - Рубан

Киев окажется между желтой и оранжевой эпидемиологической зоной, - Рубан

Глава Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан заявил, что эпидемиологическая ситуация в Киеве будет приближаться к "оранжевой" зоне, согласно зонированию, которое предполагает адаптивный карантин с 1 августа. Завтра будет принято решение.

Об этом Рубан сообщил в комментарии "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Киев окажется на границе - между желтой и оранжевой", - сказал Рубан.

Отметим, Украину планируют поделить на четыре зоны карантина - зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Ранее сообщалось, что Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа.

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Автор: 

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Гдє то пасрєдінє?
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30.07.2020 10:27 Ответить
Этого не может быть: промежуток должен быть!
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30.07.2020 10:37 Ответить
смысл в этих зонах, если города будут болтаться где-то между ними?
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30.07.2020 10:28 Ответить
Смысл в том, что на 24 число, блогеры и активисты созывают на митинг со всей Украины (а-ля стоп реванш) с проведением парада. И Бубочке, на это время придется на всякий случай, найти срочные дела подальше от Киева, типа взять на личный контроль тушение горящего сарая на Закартатье.
Поэтому он весьма заинтересован в том, чтобы Киев чисто случайно к этой дате оказался в "красной зоне" и резко потребовал усиления карантина с запретом на: массовые собрания, работой метро и междугородние перевозки....
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30.07.2020 10:49 Ответить
В кожну зону - вора в законі!)))
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30.07.2020 10:29 Ответить
Места уже заняты
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30.07.2020 11:53 Ответить
то есть вне зоны
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30.07.2020 10:30 Ответить
Кто за нас это решает и на каком основании. Все подписантов под суд остальных за бездействие люстрировать. Но снаала секту ковидную прокатить на выборах.
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30.07.2020 11:34 Ответить
Это как? Он не пробовал срать сразу в два унитаза?
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30.07.2020 12:00 Ответить
 
 