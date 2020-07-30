Киев окажется между желтой и оранжевой эпидемиологической зоной, - Рубан

Глава Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан заявил, что эпидемиологическая ситуация в Киеве будет приближаться к "оранжевой" зоне, согласно зонированию, которое предполагает адаптивный карантин с 1 августа. Завтра будет принято решение.

Об этом Рубан сообщил в комментарии "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Киев окажется на границе - между желтой и оранжевой", - сказал Рубан.

Отметим, Украину планируют поделить на четыре зоны карантина - зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Ранее сообщалось, что Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа.

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