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Новини Коронавірус і карантин
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Київ опиниться між жовтою і помаранчевою епідеміологічними зонами, - Рубан

Київ опиниться між жовтою і помаранчевою епідеміологічними зонами, - Рубан

Глава Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан заявив, що епідеміологічна ситуація в Києві буде наближатися до до "помаранчевої" зони, згідно із зонуванням, яке передбачає адаптивний карантин з 1 серпня. Завтра буде ухвалено рішення.

Про це Рубан повідомив у коментарі "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Київ опиниться на межі - між жовтою і помаранчевою", - сказав Рубан.

Зазначимо, Україну планують поділити на чотири зони карантину - зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

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Автор: 

карантин (18172) Держпродспоживслужба1 (577) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Гдє то пасрєдінє?
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30.07.2020 10:27 Відповісти
Этого не может быть: промежуток должен быть!
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30.07.2020 10:37 Відповісти
смысл в этих зонах, если города будут болтаться где-то между ними?
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30.07.2020 10:28 Відповісти
Смысл в том, что на 24 число, блогеры и активисты созывают на митинг со всей Украины (а-ля стоп реванш) с проведением парада. И Бубочке, на это время придется на всякий случай, найти срочные дела подальше от Киева, типа взять на личный контроль тушение горящего сарая на Закартатье.
Поэтому он весьма заинтересован в том, чтобы Киев чисто случайно к этой дате оказался в "красной зоне" и резко потребовал усиления карантина с запретом на: массовые собрания, работой метро и междугородние перевозки....
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30.07.2020 10:49 Відповісти
В кожну зону - вора в законі!)))
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30.07.2020 10:29 Відповісти
Места уже заняты
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30.07.2020 11:53 Відповісти
то есть вне зоны
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30.07.2020 10:30 Відповісти
Кто за нас это решает и на каком основании. Все подписантов под суд остальных за бездействие люстрировать. Но снаала секту ковидную прокатить на выборах.
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30.07.2020 11:34 Відповісти
Это как? Он не пробовал срать сразу в два унитаза?
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30.07.2020 12:00 Відповісти
 
 