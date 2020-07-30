Київ опиниться між жовтою і помаранчевою епідеміологічними зонами, - Рубан

Глава Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан заявив, що епідеміологічна ситуація в Києві буде наближатися до до "помаранчевої" зони, згідно із зонуванням, яке передбачає адаптивний карантин з 1 серпня. Завтра буде ухвалено рішення.

Про це Рубан повідомив у коментарі "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Київ опиниться на межі - між жовтою і помаранчевою", - сказав Рубан.

Зазначимо, Україну планують поділити на чотири зони карантину - зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

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