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Київ опиниться між жовтою і помаранчевою епідеміологічними зонами, - Рубан
Глава Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан заявив, що епідеміологічна ситуація в Києві буде наближатися до до "помаранчевої" зони, згідно із зонуванням, яке передбачає адаптивний карантин з 1 серпня. Завтра буде ухвалено рішення.
Про це Рубан повідомив у коментарі "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Київ опиниться на межі - між жовтою і помаранчевою", - сказав Рубан.
Зазначимо, Україну планують поділити на чотири зони карантину - зелену, жовту, помаранчеву і червону.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.
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Поэтому он весьма заинтересован в том, чтобы Киев чисто случайно к этой дате оказался в "красной зоне" и резко потребовал усиления карантина с запретом на: массовые собрания, работой метро и междугородние перевозки....