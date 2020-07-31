Помпео надеется, что новые санкции затормозят строительство "Северного потока-2"

Госдеп США ранее в июле принял решение о применении закона CAATSA против "Северного потока 2", чтобы сделать невозможным быстрое завершение его строительства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в четверг госсекретарь Майк Помпео.

"Мы надеемся, что теперь те, кто могут быстро достроить газопровод, решат не делать это", - сказал он на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.

Помпео отметил, что решение о применении CAATSA в данном случае принял лично президент США Дональд Трамп.

"Президент принял это решение. Я, со своей стороны, рекомендовал поступить именно так", - сказал глава госдепа.

15 июля Помпео заявил, что власти США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2" и собираются задействовать меры, предусмотренные законом CAATSA (Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они коснутся "Северного потока 2" и части проекта "Турецкий поток".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп понимает, что газопровод "Северный поток-2" угрожает Украине, - Помпео

По данным The Wall Street Journal, в рамках закона CAATSA можно будет вводить санкции против физлиц, инвестирующих от $1 млн в проект, либо - предоставляют технологии или услуги, важные для реализации российских трубопроводов.

Параллельно Конгресс США готовит и другие санкции. И Палата представителей, и Сенат США приняли собственный вариант бюджета, теперь их должны свести в единый документ и направить на подпись Трампу. При этом в обоих вариантах, по сути, содержатся одинаковые предложения по санкциям, их поддерживают обе партии, и потому, как ожидается, в финальной версии бюджета будут фигурировать санкции по "Северному потоку 2".