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Новости Санкции против России
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Помпео надеется, что новые санкции затормозят строительство "Северного потока-2"

Помпео надеется, что новые санкции затормозят строительство

Госдеп США ранее в июле принял решение о применении закона CAATSA против "Северного потока 2", чтобы сделать невозможным быстрое завершение его строительства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в четверг госсекретарь Майк Помпео.

"Мы надеемся, что теперь те, кто могут быстро достроить газопровод, решат не делать это", - сказал он на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.

Помпео отметил, что решение о применении CAATSA в данном случае принял лично президент США Дональд Трамп.

"Президент принял это решение. Я, со своей стороны, рекомендовал поступить именно так", - сказал глава госдепа.

15 июля Помпео заявил, что власти США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2" и собираются задействовать меры, предусмотренные законом CAATSA (Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они коснутся "Северного потока 2" и части проекта "Турецкий поток".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп понимает, что газопровод "Северный поток-2" угрожает Украине, - Помпео

По данным The Wall Street Journal, в рамках закона CAATSA можно будет вводить санкции против физлиц, инвестирующих от $1 млн в проект, либо - предоставляют технологии или услуги, важные для реализации российских трубопроводов.

Параллельно Конгресс США готовит и другие санкции. И Палата представителей, и Сенат США приняли собственный вариант бюджета, теперь их должны свести в единый документ и направить на подпись Трампу. При этом в обоих вариантах, по сути, содержатся одинаковые предложения по санкциям, их поддерживают обе партии, и потому, как ожидается, в финальной версии бюджета будут фигурировать санкции по "Северному потоку 2".

санкции (11469) Северный поток (1458) Помпео Майк (341)


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Топ комментарии
+7
нужно создать дрона-кальмара, который режет газопровод и матюкается.. кацапы будут в шоке))
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31.07.2020 09:20 Ответить
+6
вылез российский придурок
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31.07.2020 09:24 Ответить
+5
Thank you so much American brothers! God bless America!
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31.07.2020 09:21 Ответить
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Загальмують, але не припинять. Потрібно щось радикальніше.
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31.07.2020 09:15 Ответить
нужно создать дрона-кальмара, который режет газопровод и матюкается.. кацапы будут в шоке))
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31.07.2020 09:20 Ответить
А у нас Кролики по ТВ ((
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31.07.2020 09:15 Ответить
Який през, такі і Кролики.
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31.07.2020 09:23 Ответить
Однако, по мере ограбления Германии в пользу Украины за счет задержки СП2 и немцев будет все меньше желания поддерживать европейские санкции и закрывать глаза на стремление некоторых укр. "патриотов" не интегрировать ОРДЛО, а вести там вечную вялую войну ради удовольствия дяди Сэма.
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31.07.2020 09:19 Ответить
вылез российский придурок
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31.07.2020 09:24 Ответить
Кацапе, чо ховаєшся під бандерівським стягом? Де твій триколор?
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31.07.2020 09:37 Ответить
До придурков, по скудости ума способных зарабатывать только на распространении дурацкой пропаганды США, по долгу службы не может дойти, что сила действия равна силе противодействия, что золотое имперское время США в прошлом, в ближнем будущем их будут подвигать и Европа, и Китай, все это вызовет военные и экономические противостояния, в которых Украина априори ничего не поимеет. Целиком отдавшись америкосам она стала расходным материалом, жизнь которого продлится только при малой интенсивности расходования.
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31.07.2020 10:12 Ответить
Москалику, що краще: Форд Мустанг чи Лада феКаліна?))

І так, чому всі кацапські тролі, які намагаються строїти з себе шибко вумних і повчати інших, не знають елементарних правил пунктуації??? Що у тебе за утворення? ПТУ??)))
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31.07.2020 10:21 Ответить
Как раз придурковатость аргументации и есть характерным признаком американской пропаганды: "Москалику, що краще: Форд Мустанг чи Лада феКаліна?))"
Ты сам, п...дор, к какому барину наймешься: к тому, у которого Форд или Лада? Нормальный человек выбирает того, кто больше платит, но агенты более богатого, но жадного, постоянно рассказывают о его богатстве, а не о нищенских зарплатах, вот так же, как ты.
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31.07.2020 10:30 Ответить
О, кацапа зачепили і у нього почалися пекельні борошна)))

До речі про зарплати: а що ж так, що у Польщі, яка орієнтується на Америку, зарплати в 1,5 раза вищі, ніж в вєлікой Рашкє? У поляків от немає ні нафти, ні газу, а середня зарплата - більше тисячі євро. І у Латвії середня зарплата 900 євро, хоча у них теж нафти і газу немає. Як так?

Так яке у тебе утворення, а?
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31.07.2020 10:37 Ответить
Опять таки, любимая тема ам. пропагандонов - зарплаты без учета покупательной способности, читай лучше про соотношение ВВП ППС на душу. Польша, которая "ориентируюется" на США, давно и обильно нахватала европейских инвестиций, причем ей простили долгов в 2 раза больше, чем Украина получила за всю жизнь. Из всех новых членов ЕС она единственная, у которой с момента вступления ВВП рос быстрее, чем в Германии.
Нефть и газ - это всего 15% ВВП РФ, они не даром достались и являются следствием недостатков России - огромной территории, которую недешево содержать и охранять.
Вообще, выбирая барина, нормальный человек ориентируется на СВОЮ зарплату, а не на богатство нанимателя или доходы его любимого *********.
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31.07.2020 10:53 Ответить
Pokomentirovat takze nado sto znacyt danyje Rostata pro 22 milionov liudej rosiji kotoryje nepolucajet daze 10000 rublej v mesiac?Po danim ruskix expertov bolse cem 60% liudej v rosiji zyvut absoliutnoj nicyte.Polsu nenado sravnyvat s rosijej tut dva raznyje strani u odnix jest ekonomika,a u drugoj ejio net..Kak i Baltijskije strani nenado putat v odin uroven.ostalost rosiji ot nix ogromnaja po vsem parametram
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31.07.2020 11:06 Ответить
Если начинаешь вести речь про 22 млн.. и 10000руб., то нужно так и продолжать цифрами показывать, где хорошо, где плохо, насколько и почему, но пропагандисты так долго не могут, потому сразу переходят к вещам невесомым - "данным экспертов", "абсолютной нищете", "есть" экономика, или "нет" и т.д. ВВП с учетом ППС на душу в 2018: РФ - 28 800, Латвия - 29 900, Польша - 32 000. Разница в пределах 10%, одним помогает весь "цивилизованный" мир, вторым - вечные санкции.
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31.07.2020 11:48 Ответить
jesli rostat oficialnyje danyje rosiji pro 22mln u vas cytajetsia propogandist,togda komu veryt?Spitniku veryt Danyje eksperti ekonomiki toze rosijani govorit sto rosiji ne tak cytajet uroven bednosti kak Evrope i oni cytajet sto kak minimum 60% grazdan rosiji zyvut nicite u nix dengi tolko na edu.Ecio todze Rostat dajiot danyje sto primerno 45% detej zyvut nicite v rosiji eto v rajonax,ne Moskva.Vot sto takyje deti vydiat eto 45% takix,eto ne pensionery?
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31.07.2020 12:03 Ответить
Estoniji tak tocno VVP ros bystrej cem Germaniji takze.Litve takze,daze teper kogda koronovirus mnogo predprijatyji nerabotali mi imejem tolko -0.7 VVP za pol goda.Eto otlycnyje danyje realno dumal spad budet 7%.Da net nasa ekonomika pokazala sebia s xorosoj storoni,vriatly kto to ecio budet imet takyje rezultaty
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31.07.2020 11:11 Ответить
Latviji sredniaja zarplata po oficialnim danim 1152 evro srednem.Litva 1381 evro,Estonija 1404 evro.Polsa 1191 evro,Raska 300 evro gde to s gazpromami jesli slozyt srednem
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31.07.2020 11:29 Ответить
Ну да, а раньше у них желания помогать было - хоть отбавляй... Немцы, как цапли, птицы гордые и чопорные, пока дядюшка Сэм не ****** - не полетят...
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31.07.2020 10:09 Ответить
Thank you so much American brothers! God bless America!
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31.07.2020 09:21 Ответить
Они решают свои интересы, на все остальное им насрать Увы, но это горькая правда.
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31.07.2020 09:58 Ответить
Особенно им насрать на вас, казламордых и на вашу бензоколоночную расейужку, кацап...
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31.07.2020 10:06 Ответить
Ошибаешься батенька. Не кацап я - просто здравомыслящий.
Проанализируй их поведение. Например: Компания Huawei взула сранный Айфон (и не только), сразу санкции шманции - шпионы, итд.
Амерекозные компании обленилсь - они разучились работать.
А про засрашкину бензоколонку.... - тут вы абсолютно правы.
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31.07.2020 11:42 Ответить
Не подгорай, кацап...
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31.07.2020 12:04 Ответить
Я хохол И сало люблю. И вообще Слава Украине !
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31.07.2020 12:27 Ответить
А я - УКРАЇНЕЦЬ !!!
Так що не підгоряй, кацап...
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31.07.2020 12:35 Ответить
Дык то по пачпорту.... , а в душе ?
Настоящий украинец на прозвище хохол не обижается, в отличии от кацапов - их прям наизнанку выворачивает от этого прозвища )))
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31.07.2020 12:51 Ответить
На прозвище хохол не обижается тока настоящий хохол, а у настоящий украинец и есть украинец, а не хохол. Это логично, так же ж, кацап, не ???
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31.07.2020 17:21 Ответить
Слухай Грицько. Ти мене трохи втомив вже сьогодні. Якщо тобі усюди вже вважаються кацапи то це вже діагноз. Може йди краще на москальскі форуми та віддточуй свої ораторські здібності на них ?
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31.07.2020 22:20 Ответить
Не кажи мені що робити, а я не говоритиму куди тобі йти, кацап...
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31.07.2020 22:55 Ответить
Ну ось і побалакали. Добраніч.
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01.08.2020 00:47 Ответить
в свое время в балтийском море активность проявляли балтийские пираты...они даже захватывали российские суда с "лесом-кругляком" для сектора газа и отводили их на свою базу на канарских островах..
так что балтика не такая уж и спокойная
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31.07.2020 09:22 Ответить
У нас є дуже сильна нелегальна зброя проти мордви. Треба європейцям прямо в лоб заявити або вводить потужні санкції проти мордви або перекроєм вам кацапський газ
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31.07.2020 09:29 Ответить
Респект !!! Санкции ,санкции и ещё раз санкции против российского агрессора ,
принуждение к освобождению оккупированных территорий.
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31.07.2020 09:37 Ответить
А що ж меркель, хіба зрадила ЄС?
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31.07.2020 09:54 Ответить
Наоборот надо дать крысам Путлера еще бабла вввалиттьь что было как с Турецкими потоками...трубы пустые что в башке плешивого....
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31.07.2020 09:42 Ответить
Эрдоган сделает РАБссию нищей....год может и продержится крыса Мавзолейная...
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31.07.2020 09:44 Ответить
Турция покупает газ у Катара и Азербайджана,нахер ему кормить быдло КГБшное...
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31.07.2020 09:47 Ответить
На РАбсси сегодня праздник Курбан-Байрам
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31.07.2020 09:54 Ответить
надо поздравітельную телеграму Гундяеву отправить ))
він нас з "святом хрещення РУСІ" -ми його з Курбан -Байрамом..

Кожному своє )))
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31.07.2020 11:09 Ответить
Санкції щодо рашистських трубопроводів вже навіть неактуальні

Зріджений газ витісняє трубпровідний НА ВСІХ ринках..

Просто тому,що ним оперувати легше і швидше..



Пустые трубы
СПГ в 2019 году вполне мог бы стать словом или термином года в российской экономике. Конфликт России и Украины по новому контракту на транзит газа, проблемы «Северного потока-2», финансовые трудности «Газпрома» в Европе - все это непосредственно связано со сжиженным газом. Развитие этого рынка дошло до такого уровня, что морские суда-газовозы в состоянии самым серьезным образом конкурировать с газопроводами и даже побеждать их.
Средняя цена российского трубопроводного газа в 2018 году составляла 246 долларов за тысячу кубометров. «Газпром» ожидал в 2019-м некоторого снижения - до уровня 230-235 долларов. Тем не менее в третьем квартале года российский монополист с учетом акциза и таможенных пошлин https://lenta.ru/news/2019/12/02/so_sad/ продавал топливо за 169,8 доллара. На столь низком уровне газ из России торговался 15 лет назад - в 2004 году. В итоге чистая выручка «Газпрома» от продажи в Европу и другие страны дальнего зарубежья за три квартала 2019 года https://lenta.ru/news/2019/11/29/gazprom/ упала на 242 миллиарда рублей - это 12 процентов. Потери связаны с тем, что Европа удовлетворила растущий спрос с помощью дешевого СПГ - его закупки за год https://www.kommersant.ru/doc/4215017 увеличились в два раза и составили, по оценкам EIA, 76 миллионов тонн.
https://lenta.ru/articles/2020/01/23/lng/
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31.07.2020 11:03 Ответить
Стоимость поставок СПГ складывается из производства самого газа, доставки по морю, регазификации и отправления конечным потребителям. Главный вклад вносит именно производство. Например, в США сжижение тысячи кубометров https://vz.ru/economy/2020/1/9/1014688.html обходится в 60 долларов(***цифра з російських джерел,можливо завищена). Переход через Атлантический океан сравнительно дешевый - порядка 15 долларов за тот же объем, остальные траты еще меньше. В настоящий момент СПГ выгоднее трубопроводного газа, если его надо https://www.dw.com/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82/a-47735120 отправить на расстояние более 4 тысяч километров(*** і знову расєйські цифри)що не враховують в ціні транспортування вкладення на побудову трубопроводів). К примеру, среднестатистический маршрут СПГ-танкера составил в 2017 году 15,5 тысячи километров.
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31.07.2020 11:07 Ответить
Апропо...У китаю теж величезні поклади СПГ..

тому расіянський трубний газ(Сіла сібірі 1,2)він буде брати "в подарунок" ))))
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31.07.2020 11:13 Ответить
закона CAATSA проти кацабів - це тролліг найвищого левела!!

браво Помпео і Трамп!!
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31.07.2020 11:38 Ответить
 
 