Помпео надеется, что новые санкции затормозят строительство "Северного потока-2"
Госдеп США ранее в июле принял решение о применении закона CAATSA против "Северного потока 2", чтобы сделать невозможным быстрое завершение его строительства.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в четверг госсекретарь Майк Помпео.
"Мы надеемся, что теперь те, кто могут быстро достроить газопровод, решат не делать это", - сказал он на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.
Помпео отметил, что решение о применении CAATSA в данном случае принял лично президент США Дональд Трамп.
"Президент принял это решение. Я, со своей стороны, рекомендовал поступить именно так", - сказал глава госдепа.
15 июля Помпео заявил, что власти США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2" и собираются задействовать меры, предусмотренные законом CAATSA (Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они коснутся "Северного потока 2" и части проекта "Турецкий поток".
По данным The Wall Street Journal, в рамках закона CAATSA можно будет вводить санкции против физлиц, инвестирующих от $1 млн в проект, либо - предоставляют технологии или услуги, важные для реализации российских трубопроводов.
Параллельно Конгресс США готовит и другие санкции. И Палата представителей, и Сенат США приняли собственный вариант бюджета, теперь их должны свести в единый документ и направить на подпись Трампу. При этом в обоих вариантах, по сути, содержатся одинаковые предложения по санкциям, их поддерживают обе партии, и потому, как ожидается, в финальной версии бюджета будут фигурировать санкции по "Северному потоку 2".
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І так, чому всі кацапські тролі, які намагаються строїти з себе шибко вумних і повчати інших, не знають елементарних правил пунктуації??? Що у тебе за утворення? ПТУ??)))
Ты сам, п...дор, к какому барину наймешься: к тому, у которого Форд или Лада? Нормальный человек выбирает того, кто больше платит, но агенты более богатого, но жадного, постоянно рассказывают о его богатстве, а не о нищенских зарплатах, вот так же, как ты.
До речі про зарплати: а що ж так, що у Польщі, яка орієнтується на Америку, зарплати в 1,5 раза вищі, ніж в вєлікой Рашкє? У поляків от немає ні нафти, ні газу, а середня зарплата - більше тисячі євро. І у Латвії середня зарплата 900 євро, хоча у них теж нафти і газу немає. Як так?
Так яке у тебе утворення, а?
Нефть и газ - это всего 15% ВВП РФ, они не даром достались и являются следствием недостатков России - огромной территории, которую недешево содержать и охранять.
Вообще, выбирая барина, нормальный человек ориентируется на СВОЮ зарплату, а не на богатство нанимателя или доходы его любимого *********.
Проанализируй их поведение. Например: Компания Huawei взула сранный Айфон (и не только), сразу санкции шманции - шпионы, итд.
Амерекозные компании обленилсь - они разучились работать.
А про засрашкину бензоколонку.... - тут вы абсолютно правы.
Так що не підгоряй, кацап...
Настоящий украинец на прозвище хохол не обижается, в отличии от кацапов - их прям наизнанку выворачивает от этого прозвища )))
так что балтика не такая уж и спокойная
принуждение к освобождению оккупированных территорий.
він нас з "святом хрещення РУСІ" -ми його з Курбан -Байрамом..
Кожному своє )))
Зріджений газ витісняє трубпровідний НА ВСІХ ринках..
Просто тому,що ним оперувати легше і швидше..
Пустые трубы
СПГ в 2019 году вполне мог бы стать словом или термином года в российской экономике. Конфликт России и Украины по новому контракту на транзит газа, проблемы «Северного потока-2», финансовые трудности «Газпрома» в Европе - все это непосредственно связано со сжиженным газом. Развитие этого рынка дошло до такого уровня, что морские суда-газовозы в состоянии самым серьезным образом конкурировать с газопроводами и даже побеждать их.
Средняя цена российского трубопроводного газа в 2018 году составляла 246 долларов за тысячу кубометров. «Газпром» ожидал в 2019-м некоторого снижения - до уровня 230-235 долларов. Тем не менее в третьем квартале года российский монополист с учетом акциза и таможенных пошлин https://lenta.ru/news/2019/12/02/so_sad/ продавал топливо за 169,8 доллара. На столь низком уровне газ из России торговался 15 лет назад - в 2004 году. В итоге чистая выручка «Газпрома» от продажи в Европу и другие страны дальнего зарубежья за три квартала 2019 года https://lenta.ru/news/2019/11/29/gazprom/ упала на 242 миллиарда рублей - это 12 процентов. Потери связаны с тем, что Европа удовлетворила растущий спрос с помощью дешевого СПГ - его закупки за год https://www.kommersant.ru/doc/4215017 увеличились в два раза и составили, по оценкам EIA, 76 миллионов тонн.
https://lenta.ru/articles/2020/01/23/lng/
тому расіянський трубний газ(Сіла сібірі 1,2)він буде брати "в подарунок" ))))
браво Помпео і Трамп!!