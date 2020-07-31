Помпео сподівається, що нові санкції загальмують будівництво "Північного потоку-2"

Держдеп США в липні ухвалив рішення про застосування закону CAATSA проти "Північного потоку-2", щоб унеможливити швидке завершення його будівництва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер держсекретар Майк Помпео.

"Ми сподіваємося, що тепер ті, хто можуть швидко добудувати газопровід, вирішили не робити цього", - сказав він на слуханнях у комітеті Сенату із закордонних справ.

Помпео зазначив, що рішення про застосування CAATSA в цьому випадку ухвалив особисто президент США Дональд Трамп.

"Президент ухвалив це рішення. Я зі свого боку рекомендував вчинити саме так", - сказав глава Держдепу.

15 липня Помпео заявив, що влада США вирішила запровадити додаткові обмежувальні заходи щодо проєкту газопроводу "Північний потік-2" і збираються задіяти заходи, передбачені законом CAATSA (Закон "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій"). Вони торкнуться "Північного потоку-2" і частини проєкту "Турецький потік".

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За даними The Wall Street Journal, у мажах закону CAATSA можна буде запроваджувати санкції проти фізосіб, які інвестують від $1 млн у проєкт або надають технології чи послуги, важливі для реалізації російських трубопроводів.

Паралельно Конгрес США готує й інші санкції. І Палата представників, і Сенат США ухвалили власний варіант бюджету, тепер їх мають звести в єдиний документ і направити на підпис Трампу. При цьому в обох варіантах, по суті, містяться однакові пропозиції щодо санкцій, їх підтримують обидві партії, і тому, як очікується, у фінальній версії бюджету фігуруватимуть санкції щодо "Північного потоку-2".