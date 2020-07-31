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На украинских водоемах начался период запрета на ловлю раков, - Госрыбагентство. ИНФОГРАФИКА

На украинских водоемах начался период запрета на ловлю раков, - Госрыбагентство. ИНФОГРАФИКА

С целью сохранения и охраны популяции раков в Украине действует летне-осенний запрет на вылов этих речных обитателей. Период начала и окончания запрета в некоторых областях может отличаться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госрыбагентства.

"Основная цель запрета - защитить членистоногих в период второй линьки, во время которой они наиболее уязвимы. Линька раков происходит один-два раза в год у взрослых особей, а у молодых - каждый раз при росте и развитии. Она длится от нескольких часов до суток. Однако период формирования и укрепления нового панциря может продолжаться до полутора месяцев. Именно в это время и действует запрет на вылов этих речных обитателей", - говорится в сообщении.

Ловля членистоногих во время запрета является грубым нарушением природоохранного законодательства в соответствии с ч. 4 ст. 85 КУоАП. За каждый незаконно добытый экземпляр рака нарушителю придется оплатить убытки в размере 25,5 грн и штраф - до 680 грн. После окончания запрета одному лицу за сутки можно поймать 30 экз. раков на водоемах общего пользования и 50 экз. - на водоемах, где внедрено платное рыболовство. Запрещается вылов этих речных обитателей в темное время суток (позже часа от заката и раньше часа до его восхода) с применением подсветки.

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На украинских водоемах начался период запрета на ловлю раков, - Госрыбагентство 01

Автор: 

природа (245) Госрыбагентство (40)


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Топ комментарии
+1
Колись ловив рибу. Клюнуло. Витягую - рак. Відпустив гачок і втік.
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31.07.2020 09:52 Ответить
+1
Ми в дитинстві ходили спеціально на вудку раків ловити. Якщо його не зачепило гачком, то наживку він тримає аж до самої поверхні води. Тому деякі ловили просто без гачка - тільки сачок і мойва, прив'язана ліскою до палички, яка ще виконувала роль поплавка. Підтягували рака, що тримав мойву, до поверхні, підводили під нього сачок, і все.
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31.07.2020 09:58 Ответить
+1
зеленский обещал оставить украину без кофе, лосося и хамона...
а оставляет без омаров с лобстерами
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31.07.2020 10:12 Ответить
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Колись ловив рибу. Клюнуло. Витягую - рак. Відпустив гачок і втік.
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31.07.2020 09:52 Ответить
Ми в дитинстві ходили спеціально на вудку раків ловити. Якщо його не зачепило гачком, то наживку він тримає аж до самої поверхні води. Тому деякі ловили просто без гачка - тільки сачок і мойва, прив'язана ліскою до палички, яка ще виконувала роль поплавка. Підтягували рака, що тримав мойву, до поверхні, підводили під нього сачок, і все.
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31.07.2020 09:58 Ответить
В детстве ловили раков с весны по осень и их было много. Пацаны возле пивнухи варенных раков по 5 коп. продавали.
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31.07.2020 09:58 Ответить
Во-во... а сейчас их днем с огнем не найдешь...
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31.07.2020 10:09 Ответить
Есть. На Оскольском много. В Хотомле перевелись. На Печенежском - так себе. Я ловлю вручную на нырке - маска, трубка, ласты, перчатки. Гидрик не надеваю, шоб хоть как-то уравнять условия, бо я ж умнее...
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31.07.2020 10:16 Ответить
Дай Бог!
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31.07.2020 10:30 Ответить
учись, http://www.bible-for-you.org/desk/turist/hand-fishing15.php честный мануал только у нас
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31.07.2020 11:43 Ответить
чего мне учиться... я про членистоногих говорю. Для охоты я гидриком 3мм экипирован с открытой порой и рогатка Марес 75 см для пресной воды...
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31.07.2020 11:54 Ответить
зеленский обещал оставить украину без кофе, лосося и хамона...
а оставляет без омаров с лобстерами
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31.07.2020 10:12 Ответить
А в Автономній республіці Крим можна?
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31.07.2020 10:14 Ответить
Утопленников нужно на прокорм членистоногим оставлять в водоёмах, как испокон веков заведено было.
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31.07.2020 10:33 Ответить
воды мало, качество плохое, но раки еще встречаются http://www.bible-for-you.org/desk/turist/hand-fishing10.php На українських водоймах почався період заборони на вилов раків, - Держрибагентство - Цензор.НЕТ 732
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31.07.2020 11:37 Ответить
а зачем они нужны их едят??????
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31.07.2020 11:54 Ответить
Скоро на водоёмах можно будет только ряску собирать и хавать. Запрещать надо сливать ядохимикаты и гербициды, а мы сами себе скоро и рты зашивать будем, что бы не пожрать ни попи-деть не могли.
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31.07.2020 14:10 Ответить
 
 