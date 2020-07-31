На украинских водоемах начался период запрета на ловлю раков, - Госрыбагентство. ИНФОГРАФИКА

С целью сохранения и охраны популяции раков в Украине действует летне-осенний запрет на вылов этих речных обитателей. Период начала и окончания запрета в некоторых областях может отличаться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госрыбагентства.

"Основная цель запрета - защитить членистоногих в период второй линьки, во время которой они наиболее уязвимы. Линька раков происходит один-два раза в год у взрослых особей, а у молодых - каждый раз при росте и развитии. Она длится от нескольких часов до суток. Однако период формирования и укрепления нового панциря может продолжаться до полутора месяцев. Именно в это время и действует запрет на вылов этих речных обитателей", - говорится в сообщении.

Ловля членистоногих во время запрета является грубым нарушением природоохранного законодательства в соответствии с ч. 4 ст. 85 КУоАП. За каждый незаконно добытый экземпляр рака нарушителю придется оплатить убытки в размере 25,5 грн и штраф - до 680 грн. После окончания запрета одному лицу за сутки можно поймать 30 экз. раков на водоемах общего пользования и 50 экз. - на водоемах, где внедрено платное рыболовство. Запрещается вылов этих речных обитателей в темное время суток (позже часа от заката и раньше часа до его восхода) с применением подсветки.

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