Зеленский подписал закон о снижении "зеленого" тарифа, - Шмыгаль

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Президент подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения правительственного меморандума с производителями "зеленой" энергетики. Этот закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, благодаря этом закону Украина сможет экономить 7 млрд грн ежегодно, а до 2030 года меморандум даст возможность уменьшить объем выплат "зеленой генерации" примерно на 2 млрд евро.

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