Зеленський підписав закон про зниження "зеленого" тарифу, - Шмигаль

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Президент підписав законопроєкт №3658, який закріплює ключові положення Урядового меморандуму з виробниками "зеленої" енергетики. Цей закон дасть змогу зменшити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій - на 7,5%%", - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, завдяки цьому закону Україна зможе економити 7 млрд грн щорічно, а до 2030 року меморандум дасть можливість зменшити обсяг виплат "зеленій генерації" приблизно на 2 млрд євро.

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