Зеленський підписав закон про зниження "зеленого" тарифу, - Шмигаль
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Президент підписав законопроєкт №3658, який закріплює ключові положення Урядового меморандуму з виробниками "зеленої" енергетики. Цей закон дасть змогу зменшити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій - на 7,5%%", - зазначив глава уряду.
За словами Шмигаля, завдяки цьому закону Україна зможе економити 7 млрд грн щорічно, а до 2030 року меморандум дасть можливість зменшити обсяг виплат "зеленій генерації" приблизно на 2 млрд євро.
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це науковий факт
Інтелекту у обох як у мухи-дрозофіли.
Ви ж в темі не розумієтесь від слова "зовсім".
Типові зе-віборці.
Это ЗЕботы - тупые и обкуренные
зеленська зільонка навіть шкідлива
їм потрібно, щоб маленька мамкіна гнида продовжила руйнування української держави
Инвестор ( физическое лицо) может поучаствовать в проекте и ПРИКУПИТЬ СЕБЕ ОДИН ВИТРЯК ( 1 млн евро ) . Инвестор становиться собственником этой недвижимости и получает от неё потом доход . Таким образом богатые люди вкладывают деньги вместо банка и имеют больше чем банковский процент
Покупают своим детям , как бизнес
Потому Европа просто загружена везде витрякми
А Австрия вообще практически за счёт зелёной энергетики существует
"Отметим, что в правительственной программе стимулирования экономики говорится о «пересмотре тарифов на электроэнергию для населения». Речь идет о повышении тарифов до рыночного уровня. Хотя премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что Кабмин не только не будет повышать тарифы для населения в этом году, но даже не будет обсуждать этот вопрос. Тем не менее, с 1 августа НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины НЭК «Укрэнерго» на 54,6% - с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС). Оно было оговорено при подписании вышеуказанного Меморандума. Эксперты прогнозируют, что это только начало, и стоимость электроэнергии для населения в итоге подорожает в 2-2,5 раза.
Читать полностью на https://enovosty.com/ekonomika/full/3007-zagovor-vlasti-i-oligarxov-dlya-chego-urezali-zelenyj-tarif
Ринкове ціноутворення і монопольні тарифи - поняття взаємно виключні. Один і той самий товар (електроенергія) у нас покупаються (посередником) по цінам, які різняться в 30 разів. Причому перевага віддається (і віддавалась) приватним продавцям. Був би ринок, все було б зовсім по іншому.
Дарма зараз форсували створення енергоринку замість НКРЕКП. Все рівно в рамках мафіозно-феодальної нерівноправної держави і відсутності верховенства права нікуди від всесилля олігархії не дітися. Починати треба було з демократизації і відміни антиконституційних законів про владні інституції. Тобто з антитоталітарного законодавства. Вільний ринок при феодалізмі неможливий.
Сканы подписанных документов в студию.
Не надо цитировать тупорылую методичку зеленых обезьян
Читать полностью на https://enovosty.com/ekonomika/full/3007-zagovor-vlasti-i-oligarxov-dlya-chego-urezali-zelenyj-tarif
где там нищеброд суров? радуйся. теперь ты будешь платить за электрику не 4.50 а всего лишь 4.30 (потому что АЭС стоят в холостую). Возрадуйся!!!!
Сметы по строительству запредельные.
Только Новоазовский ВЭС стоил 450 млн. евро (ну, там сейчас другой форс-мажор - расхерачили "братушки").
Деньги на такие проекты привлекались влет.
Все знали, что с зеленым тарифом ничего не случится и есть гос. и межгосударственные гарантии.
Без зеленого тарифа вся альтернативная энергетика есть убыточной. Если только вы не вкладываете собственные 300 млн. евро в такое (а смысл тогда париться с такой низкой доходностью)?
И что получается? Люди взяли западные кредиты (агромаднейшие деньги под обязательство).
Пусть даже Libor+3%.
Пока был зеленый тариф - перекрывало проценты и выплаты тела.
Нет зеленого тарифа или снижен - все. Выплачивать нечем. Проект никогда не окупится.
Только на металлолом и все равно застрелиться.
Якщо електроенергії не потрібно, а держава вимушена викупати її у рекетирів ("інвесторів") в 10 разів дорожче (як по старому, так і по псевдо-новому закону), ніж електроенергія АЕС? Ну, зупинили вже 5 енергоблоків з 15. Зупинять ще 10. А цієї електроенергії все рівно не буде куди дівати. Бо за 300% прибутку до 2030 року "немає такого злочину, на який не пішов би "інвестор" (кіпіталіст)" (C) К.Маркс.
Старе керіаництво Енергоатому подало б до Європейського Суду (бо на наш надії немає) за такий відвертий дерібан держави і загрозу атомного апокаліпсису... Але це керівництво, яке складалось з спеціалістів-атомників, заздалегідь замінене менеджером Ахметова Шмигалем на юристів, які поняття не мають що таке атомна енергетика, зате дуже добре знають як "узаконити" дерібан державного майна.
https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1289123169127800834