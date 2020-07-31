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Зеленський підписав закон про зниження "зеленого" тарифу, - Шмигаль

Зеленський підписав закон про зниження

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Президент підписав законопроєкт №3658, який закріплює ключові положення Урядового меморандуму з виробниками "зеленої" енергетики. Цей закон дасть змогу зменшити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій - на 7,5%%", - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, завдяки цьому закону Україна зможе економити 7 млрд грн щорічно, а до 2030 року меморандум дасть можливість зменшити обсяг виплат "зеленій генерації" приблизно на 2 млрд євро.

Також читайте: Ухвалення законопроєкту про "зелені" тарифи поставить хрест на розвитку альтернативної енергетики на багато років, - колишній в.о. глави Держекоінспекції Фірсов

Автор: 

закон (2843) Зеленський Володимир (24352) Зелений тариф (420) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+13
зеленський - кончена прокацапська гнида
це науковий факт
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31.07.2020 11:02 Відповісти
+7
У них все просто. Зависокий зелений тариф - зрада. Знизили зелений тариф - все одно зрада.
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31.07.2020 11:41 Відповісти
+6
Маю лише одне питання? Вас з вашим співрозмовником в одній пробірці вирощували?
Інтелекту у обох як у мухи-дрозофіли.
Ви ж в темі не розумієтесь від слова "зовсім".
Типові зе-віборці.
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31.07.2020 11:55 Відповісти
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зеленський - кончена прокацапська гнида
це науковий факт
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31.07.2020 11:02 Відповісти
Порохоботы умудряются в одном комменте расписаться в своем идиотизме и найти этому оправдание Это несоиненно эволюция)))) Скоро научитесь снимать штаны садясь на горшок
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31.07.2020 11:38 Відповісти
У них все просто. Зависокий зелений тариф - зрада. Знизили зелений тариф - все одно зрада.
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31.07.2020 11:41 Відповісти
У порохоботов как у дрозофил, простые инстинкты
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31.07.2020 11:44 Відповісти
Маю лише одне питання? Вас з вашим співрозмовником в одній пробірці вирощували?
Інтелекту у обох як у мухи-дрозофіли.
Ви ж в темі не розумієтесь від слова "зовсім".
Типові зе-віборці.
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31.07.2020 11:55 Відповісти
я им не отвечаю, а просто в спам отправляю.

Это ЗЕботы - тупые и обкуренные
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31.07.2020 11:58 Відповісти
Боже, воно ставить знак запитання в кінці речення, що не є питальним, і що щось мекає про інтелект
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31.07.2020 16:27 Відповісти
Истину глаголите!
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31.07.2020 11:57 Відповісти
Зільонка про зільонку. Каламбурчик.
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31.07.2020 11:02 Відповісти
не вся зільонка однаково корисна
зеленська зільонка навіть шкідлива
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31.07.2020 11:05 Відповісти
Зря европейцы пугали страшной местью инвесторов.
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31.07.2020 11:03 Відповісти
Так это снижение на мизер, на который согласились сами инвесторы...
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31.07.2020 11:05 Відповісти
Було б цікаво дізнатися з якої епохи розпочався розвиток зеленої енергетики. А то получається впустили їх до країни а тепер їх ще субсидуй
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31.07.2020 11:04 Відповісти
Еще в позднее советское время был такой журнал "Америка". Его распространяло посольство США в СССР для партийных бонз не ниже уровня первого секретаря обкома. В свободном доступе его не было. Так вот была у меня тогда возможность его почитывать. В этом журнале еще в середине 80х годов прошлого века описывалось внедрение ВЭС, солнечных коллекторов и тепловых насосов в США. И какие льготы даю инвесторам на 20-25 лет для стимулирования внедрения. Сейчас нам просто тупо нужно догонять нормальный цивилизованный мир.
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31.07.2020 11:17 Відповісти
гебні це не цікаво
їм потрібно, щоб маленька мамкіна гнида продовжила руйнування української держави
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31.07.2020 11:24 Відповісти
Зато теперь в южных штатах США и в том-же Лас-Вегасе частенько бывают периоды с нулевой стоимостью энергии для потребителей. А в прошлом месяце в Англии была неделя с отрицательной стоимостью энергии. Было ветрено и солнечно.
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31.07.2020 11:32 Відповісти
У нас такого не буде як мінімум до 2030року згідно закону. Тобто до того моменту, як з України витрусять все, що тільки можливо.
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31.07.2020 12:44 Відповісти
зеленый тариф введен в 2009. на данный момент доля иностранных инвестиций около 30%.
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31.07.2020 11:17 Відповісти
Украинские олигархи инвестируют из зарубежных офшоров как могут, но при гарантии 100% одногодичной оккупаемости.
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31.07.2020 13:36 Відповісти
Ну навіщо використовувати економічні терміни там, де їм не місце?
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31.07.2020 14:01 Відповісти
Как делают в Европе
Инвестор ( физическое лицо) может поучаствовать в проекте и ПРИКУПИТЬ СЕБЕ ОДИН ВИТРЯК ( 1 млн евро ) . Инвестор становиться собственником этой недвижимости и получает от неё потом доход . Таким образом богатые люди вкладывают деньги вместо банка и имеют больше чем банковский процент
Покупают своим детям , как бизнес
Потому Европа просто загружена везде витрякми
А Австрия вообще практически за счёт зелёной энергетики существует
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31.07.2020 11:05 Відповісти
Ждем лавины исков в Европе на 250 млрд.?
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31.07.2020 11:10 Відповісти
Не ждем - это снижение согласовано с инвесторами. Потому и на такой мизер.
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31.07.2020 11:19 Відповісти
Тогда согласно меморандума ждем резкого повышения тарифов для населения в 2-2.5 раза. Или будут иски. Платить за все про@бы зеленой власти будет приведший их люмпен.

"Отметим, что в правительственной программе стимулирования экономики говорится о «пересмотре тарифов на электроэнергию для населения». Речь идет о повышении тарифов до рыночного уровня. Хотя премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что Кабмин не только не будет повышать тарифы для населения в этом году, но даже не будет обсуждать этот вопрос. Тем не менее, с 1 августа НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины НЭК «Укрэнерго» на 54,6% - с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС). Оно было оговорено при подписании вышеуказанного Меморандума. Эксперты прогнозируют, что это только начало, и стоимость электроэнергии для населения в итоге подорожает в 2-2,5 раза.

Читать полностью на https://enovosty.com/ekonomika/full/3007-zagovor-vlasti-i-oligarxov-dlya-chego-urezali-zelenyj-tarif
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31.07.2020 11:29 Відповісти
Ги-ги-ги
Ринкове ціноутворення і монопольні тарифи - поняття взаємно виключні. Один і той самий товар (електроенергія) у нас покупаються (посередником) по цінам, які різняться в 30 разів. Причому перевага віддається (і віддавалась) приватним продавцям. Був би ринок, все було б зовсім по іншому.
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31.07.2020 12:53 Відповісти
Еще чуть более года назад энергорынок был сбалансирован и вопросов не было совсем. Но с лета 2019 все пошло в разнос.
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31.07.2020 12:58 Відповісти
Ринку електроенергії як не було до того, так немає і зараз. Були монопольні тарифи для Енергоатому 50 коп за 1кВт*год, для ТЕС 2 грн за кВт*год, для СЕС - 6грн за кВт*год. Був Роттердам+ і Бурштинський енергоострів, який дозволяв Ахметова монопольно експортувати електроенергію (як свою, так і Енергоатому під видом своєї) в ЄС.

Дарма зараз форсували створення енергоринку замість НКРЕКП. Все рівно в рамках мафіозно-феодальної нерівноправної держави і відсутності верховенства права нікуди від всесилля олігархії не дітися. Починати треба було з демократизації і відміни антиконституційних законів про владні інституції. Тобто з антитоталітарного законодавства. Вільний ринок при феодалізмі неможливий.
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31.07.2020 13:18 Відповісти
Бред.

Сканы подписанных документов в студию.

Не надо цитировать тупорылую методичку зеленых обезьян
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31.07.2020 11:59 Відповісти
Ну хоть что-то полезное сделал.
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31.07.2020 11:13 Відповісти
Не зовсім - тепер щоб компенсувати ці відсотки буде підвищено тарифи для споживачів. Тобто це діло корисне, але не для всіх. Пересічні українці будуть оплачувати це "переформатування" енергетичної галузі.
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31.07.2020 11:18 Відповісти
Тобто? ЗНИЖЕННЯ тарифів потрібно компенсувати?? Як у вас мізки працюють???
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31.07.2020 11:20 Відповісти
"Отметим, что в правительственной программе стимулирования экономики говорится о «пересмотре тарифов на электроэнергию для населения». Речь идет о повышении тарифов до рыночного уровня. Хотя премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что Кабмин не только не будет повышать тарифы для населения в этом году, но даже не будет обсуждать этот вопрос. Тем не менее, с 1 августа НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины НЭК «Укрэнерго» на 54,6% - с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС). Оно было оговорено при подписании вышеуказанного Меморандума. Эксперты прогнозируют, что это только начало, и стоимость электроэнергии для населения в итоге подорожает в 2-2,5 раза.

Читать полностью на https://enovosty.com/ekonomika/full/3007-zagovor-vlasti-i-oligarxov-dlya-chego-urezali-zelenyj-tarif
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31.07.2020 11:33 Відповісти
Я не буду вам довго пояснювати, бо бачу, що у вас є інтернет і ви можете самостійно прочитати про заходи уряду щодо кризової ситуації в енергетиці України. Але повторю більш просто - Тарифи на "зелений" струм знижено, але зелена енергетика пов"язана з інвестиціями, захист яких гарантувала держава, тому українське населення урочисто включено в цю процедуру через "перегляд тарифів електроенергію, що відпускається населенню", з чим я Вас і вітаю.))
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31.07.2020 11:42 Відповісти
Лохи должны страдать и все оплачивать.
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31.07.2020 12:04 Відповісти
Інвестори називають такі випадки - кидалово.
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31.07.2020 11:14 Відповісти
ну всьо
где там нищеброд суров? радуйся. теперь ты будешь платить за электрику не 4.50 а всего лишь 4.30 (потому что АЭС стоят в холостую). Возрадуйся!!!!
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31.07.2020 11:16 Відповісти
А отменить льготный тариф на Э/Э для предприятий Бени и Ахметки слабо потерпевшему..
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31.07.2020 11:18 Відповісти
Не для цього вони його привели до влади.
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31.07.2020 11:19 Відповісти
Ай яй яй, бедный гудок 😮
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31.07.2020 11:35 Відповісти
Це ж треба яка дурня - мати вдосталь атомних електростанцій і купувати якусь там "зелену" електроенергію за такими цінами!
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31.07.2020 11:39 Відповісти
До недавних пор ВЭС, СЭС, биогаз, когенерация с мусоросжигания - были хорошими капитальными инвестиционными проектами.
Сметы по строительству запредельные.
Только Новоазовский ВЭС стоил 450 млн. евро (ну, там сейчас другой форс-мажор - расхерачили "братушки").
Деньги на такие проекты привлекались влет.
Все знали, что с зеленым тарифом ничего не случится и есть гос. и межгосударственные гарантии.

Без зеленого тарифа вся альтернативная энергетика есть убыточной. Если только вы не вкладываете собственные 300 млн. евро в такое (а смысл тогда париться с такой низкой доходностью)?
И что получается? Люди взяли западные кредиты (агромаднейшие деньги под обязательство).
Пусть даже Libor+3%.
Пока был зеленый тариф - перекрывало проценты и выплаты тела.
Нет зеленого тарифа или снижен - все. Выплачивать нечем. Проект никогда не окупится.
Только на металлолом и все равно застрелиться.
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31.07.2020 11:53 Відповісти
І що тепер?
Якщо електроенергії не потрібно, а держава вимушена викупати її у рекетирів ("інвесторів") в 10 разів дорожче (як по старому, так і по псевдо-новому закону), ніж електроенергія АЕС? Ну, зупинили вже 5 енергоблоків з 15. Зупинять ще 10. А цієї електроенергії все рівно не буде куди дівати. Бо за 300% прибутку до 2030 року "немає такого злочину, на який не пішов би "інвестор" (кіпіталіст)" (C) К.Маркс.

Старе керіаництво Енергоатому подало б до Європейського Суду (бо на наш надії немає) за такий відвертий дерібан держави і загрозу атомного апокаліпсису... Але це керівництво, яке складалось з спеціалістів-атомників, заздалегідь замінене менеджером Ахметова Шмигалем на юристів, які поняття не мають що таке атомна енергетика, зате дуже добре знають як "узаконити" дерібан державного майна.
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31.07.2020 12:05 Відповісти
А была ж ишо идея с какашек энергию добывать
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31.07.2020 12:07 Відповісти
А теперь дискотека!
https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1289123169127800834
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31.07.2020 12:15 Відповісти
Надіюсь, закони відмінять, адже сонячні електростанції https://sun-energy.com.ua/ses-zelenyi-taryf показали свою ефективність в рамках ПРИВАТНИХ господарств, гроші з держави з допомогою "зеленого тарифу" викачують промисловці з їх потужними СЕС.
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26.03.2021 15:13 Відповісти
Надіюсь, закони відмінять, адже сонячні електростанції https://sun-energy.com.ua/ses-zelenyi-taryf показали свою ефективність в рамках ПРИВАТНИХ господарств, гроші з держави з допомогою "зеленого тарифу" викачують промисловці з їх потужними СЕС.
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26.03.2021 15:35 Відповісти
 
 