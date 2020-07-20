Ухвалення законопроєкту про "зелені" тарифи поставить хрест на розвитку альтернативної енергетики на багато років, - колишній в.о. глави Держекоінспекції Фірсов

Після ухвалення нового закону частина СЕС просто збанкрутує. І це відіб'є у інвесторів бажання заходити в Україну на довгі роки.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив колишній виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про законопроєкт №3658, який сьогодні розглядається на Комітеті, а завтра винесуть на позачергове засідання Ради. Він передбачає суттєве зменшення зеленого тарифу (для окремих СЕС на 50%). І за словами Фірсова, його ухвалення поставить хрест на розвитку альтернативної енергетики на багато-багато років.

"Якщо він буде прийнятий, то фактично зупинить розвиток відновлюваної енергетики в країні. А це буде означати що ми знову перестанемо розвиватися і будемо відставати від розвинутих країн, які сьогодні розвивають перед усім зелену енергетику, поступово відмовляючись від викопного палива", - зазначив Фірсов.

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За словами Фірсова, автори законопроєкту вважають, що закон треба приймати, тому що у держави немає грошей, щоб платити виробникам компенсації за зелений тариф.

" Отже, фактично влада визнає, що не може платити за тими зобов’язаннями, які раніше на себе брала і тому знижує тарифи. Але чому через непрофесіоналізм влади має страждати зелена енергетика? Рік тому проблем з виплатами не було. То може винний не зелений тариф, а бездарні посадовці, які не спроможні нормально керувати країною та ноповнювати бюджет? Чому через нікчемний уряд, який провалив роботу, має страждати бізнес, який вклався у відновлювальну енергетику?" - підкреслює колишній в.о. Держекоінспекції.

Фірсов заявляє, що після прийняття нового закону частина СЕС просто збанкрутує. І це відіб'є у інвесторів бажання заходити в Україну на довгі роки.

Водночас, за словами колишнього в.о. Держекоінспекції, енергоблоки мають свій термін експлуатації.

"Через 30 років ми маємо виводити поступово ці енергоблоки з експлуатації, і проблема у тому, що вивід одного блоку з експлуатації коштує півмільярда долларів. У нас їх 15. Тобто років через 30, ми маємо знайти 8 мільярдів долларів на те, щоб вивести з експлуатації енергоблоки. А крім того, треба буде ще побудувати щось замість цих зачинених АЕС. І це теж буде коштувати великих грошей", - пояснив Фірсов.

За його словами, в ЄС від вугільної генерації відмовляються. У нас відмовляються від енергії сонця і вітру, щоб спалити більше вугілля.