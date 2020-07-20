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Ухвалення законопроєкту про "зелені" тарифи поставить хрест на розвитку альтернативної енергетики на багато років, - колишній в.о. глави Держекоінспекції Фірсов

Ухвалення законопроєкту про

Після ухвалення нового закону частина СЕС просто збанкрутує. І це відіб'є у інвесторів бажання заходити в Україну на довгі роки.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив колишній виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про законопроєкт №3658, який сьогодні розглядається на Комітеті, а завтра винесуть на позачергове засідання Ради. Він передбачає суттєве зменшення зеленого тарифу (для окремих СЕС на 50%). І за словами Фірсова, його ухвалення поставить хрест на розвитку альтернативної енергетики на багато-багато років.

"Якщо він буде прийнятий, то фактично зупинить розвиток відновлюваної енергетики в країні. А це буде означати що ми знову перестанемо розвиватися і будемо відставати від розвинутих країн, які сьогодні розвивають перед усім зелену енергетику, поступово відмовляючись від викопного палива", - зазначив Фірсов.

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За словами Фірсова, автори законопроєкту вважають, що закон треба приймати, тому що у держави немає грошей, щоб платити виробникам компенсації за зелений тариф.

" Отже, фактично влада визнає, що не може платити за тими зобов’язаннями, які раніше на себе брала і тому знижує тарифи. Але чому через непрофесіоналізм влади має страждати зелена енергетика? Рік тому проблем з виплатами не було. То може винний не зелений тариф, а бездарні посадовці, які не спроможні нормально керувати країною та ноповнювати бюджет? Чому через нікчемний уряд, який провалив роботу, має страждати бізнес, який вклався у відновлювальну енергетику?" - підкреслює колишній в.о. Держекоінспекції.

Фірсов заявляє, що після прийняття нового закону частина СЕС просто збанкрутує. І це відіб'є у інвесторів бажання заходити в Україну на довгі роки.

Водночас, за словами колишнього в.о. Держекоінспекції, енергоблоки мають свій термін експлуатації.

"Через 30 років ми маємо виводити поступово ці енергоблоки з експлуатації, і проблема у тому, що вивід одного блоку з експлуатації коштує півмільярда долларів. У нас їх 15. Тобто років через 30, ми маємо знайти 8 мільярдів долларів на те, щоб вивести з експлуатації енергоблоки. А крім того, треба буде ще побудувати щось замість цих зачинених АЕС. І це теж буде коштувати великих грошей", - пояснив Фірсов.

За його словами, в ЄС від вугільної генерації відмовляються. У нас відмовляються від енергії сонця і вітру, щоб спалити більше вугілля.

Автор: 

законопроєкт (3613) Фірсов Єгор (122) Зелений тариф (420)


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Топ коментарі
+21
зеленая энергетика производит летом 8% всей электроэнергии
при этом имеет 35-40% всех денег с энергорынка.
Владельцы этого всего дела Украинские Олигархи...Ключев Ахмедка и так далее
эти законы по 7 грн. за 1 квт были приняты под них....так что пусть не плачат.
Теоретически еще можно и раскрыть коррупционную схему как это все реализовывалось.
И не надо плакаться что иностранные инвесторы потеряют деньги...это наши с вами деньги пришедшие с офшорах......круто они крутанули.....пора с этим заканчивать.
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20.07.2020 14:08
+15
Цей хрест треба було поставити ще в 2014р тільки бульдозерист був не зацікавлений.
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20.07.2020 14:03
+15
я понимаю что альтернативная энергетика эта харашо. тока пачиму за это альтернативное чудо должны платить мы. под этим соусом в сентябре уже подымают плату за электроэнергию на 55 %. и я понимаю что это только начало. а она (электроэнергия) у нас и так недешевая уже. (сравнивая с ценами в Европе, и принимая во вниманию уровень доходов их и наш) Следовантельно, на х....р она мне обосралась, эта альтернатива, за такие деньги. меня и атомная устраивает, по низким ценам
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20.07.2020 14:05
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Тем более, что дотации - искажают рынок, извращают конкуренцию, плодят коррупцию, давят на бюджет (на налогоплательщиков)..
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20.07.2020 14:35 Відповісти
Ну и конечно нужно привлекать к ответственности тех, кто внедрял эти схемы и ставил подписи под этими обьязательствами...
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20.07.2020 14:36 Відповісти
У Порошенко было запланировано снижение тарифа в 2020 году на 25%. И по 2,5% в каждый последующий год. Хотя э ито было хорошим подарком для Ахметова и братьев Клюевых. Если сейчас снизить на 30%, а каждый последующий год снижать на 5% то этого подарка уже не будет, а производство солнечной энергетики будет расти.
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20.07.2020 15:31 Відповісти
Клюевым же смогли дать бесплатно и землю под э-станции и беспроцентный заём !
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20.07.2020 15:33 Відповісти
мы не готовы платить такие деньги за электричество
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20.07.2020 14:34 Відповісти
Лучше поставить крест на ахметове и его бизнесворах.Один на всех и навсегда
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20.07.2020 14:34 Відповісти
Солнечные электростанции окупаются лет за шесть, а далее - только накладные расходы.
Единственное, на чём можно зарабатывать, так это через шесть лет построить новую, а старую списать, как не приносящую сверхдоход.
Вот этим надо заниматься.
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20.07.2020 14:42 Відповісти
Государство перекладівает деньги из своих карманов в частніе. Ну, как говорится, кому война, а кому и солнечная єнергетика.
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20.07.2020 14:53 Відповісти
Срок службы АЭС около 30 лет, а в Украине продлили срок службы некоторых блоков лет на 10. А дальше - что?
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20.07.2020 14:55 Відповісти
А зелёная энергетика заменит атомную?
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20.07.2020 14:57 Відповісти
Единая энергитическая система Европы позволяет прекачивать энергию из одной страны в другую, т.е. когда в одной стране в текущий момент вырабатывается больше, чем необходимо, то она раздаётся.
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20.07.2020 15:01 Відповісти
И попасть ещё в одни хотелки ЕС?
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20.07.2020 15:10 Відповісти
Холодніми и длинніми зимними ночами без СЄС не обойтись
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20.07.2020 15:02 Відповісти
Астанавитесь! Еще не все распилено!
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20.07.2020 14:49 Відповісти
Будет очень хорошо, если зеленые обанкротятся, потому как их энергия не может быть конкурентоспособной и Украине еще 20 лет точно не нужна, это пылесос украинского бабла Европой под благовидным предлогом. Хотят чистого воздуха в мире - пусть сократят автопарк в 2 раза.
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20.07.2020 14:53 Відповісти
Если не знаешь как поступить правильно, послушай и сделай так как говорит М.Саакашвили, он не обманет. А что он говорит по этому поводу? Он говорит что закон надо принимать, т.к. на кону стоит честь страны и дальнейших инвестиций. И я с ним согласен
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20.07.2020 14:59 Відповісти
Т.к. будущее всё равно за зелёной энергетикой, надо согласится с теми тарифами о которых договорились с инвесторами лет на 15 по уже запущенным электростанциям, а на будущие установить новые правила, с меньшими тарифами
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20.07.2020 15:09 Відповісти
Всем тем, кто за зеленую энергетику
Вы готовы платить за свет по зеленому тарифу?
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20.07.2020 15:16 Відповісти
Сегодня нет. Если останется шмаркля до конца каденции, то и в 2025 году страна не будет готова платить по зелёному тарифу. Без изменения налогового кодекса не будет ничего.
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20.07.2020 15:24 Відповісти
Если не платить, то будем как-то существовать и при этом умирать медленно как государство. А чтобы платить меньше можно дома экономить электроэнергию, требовать у начальства, компенсации и т.п., пусть чуть добавят и ездят не на самых крутых тачках, а может быть чуть поскромнее и не обзаводятся дворцами по 230 млн. зелёных.
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20.07.2020 15:25 Відповісти
"будем как-то существовать и при этом умирать медленно как государство"- без зеленой энергетики?
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20.07.2020 15:42 Відповісти
Нет, когда инвесторы не захотят иметь никаких дел с Украиной, как с государством с которым любой договор не стоит той бумаги на которой он написан.
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20.07.2020 15:52 Відповісти
Вы готовы платить за свет по зеленому тарифу?/ По какому именно зелёному тарифу: от солнечной или ветровой электростанции? Тарифы на них разные.
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20.07.2020 15:39 Відповісти
Мы настолько богаты, что можем платить за электроэнергию дороже?
У нас настолько развита промышленность, что из-за множества работающих заводов у нас очень плохая экология?
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20.07.2020 15:48 Відповісти
В порядке очерёдности./Вы готовы платить за свет по зеленому тарифу?/ А разве в последние годы мы не платим за электроэнергию возобновляемых (зелёных) источников?
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20.07.2020 16:11 Відповісти
Не забывайте что есть, еще дома кто вложился в солнечные панели на крышах. Тариф на зеленую енергию должен постепенно снижатся, вытесняя атомную. + стержни закупаем у рашки. Ну и атомные станции не вечны, их утилизация очень дорого стоит, на некоторые уже можно начинать собирать деньги.
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20.07.2020 17:19 Відповісти
Солнечные станции без дотаций не рентабельны)
Возьмите и посчитайте себе на дом сделать полностью автономку) цена будет заоблачной, дешевле дизельный генератор поставить)
Вложились потому что захотели электричество на шару (о чем постоянно рассказывал зомбоящик), точнее продавать за дорого)
Да атомные не вечны, но долговечнее чем солнечные) можно было все эти деньги вложить в модернизацию атомных и гидро станций, а не вестись как лохи на шару)
Вы же имея деньги на на бюджетную машину, не покупаете себе Роллс-Ройс, потому что он вечный, а значит не сломается)))
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20.07.2020 18:32 Відповісти
Солнечные станции без дотаций не рентабельны)
Возьмите и посчитайте себе на дом сделать полностью автономку) цена будет заоблачной, дешевле дизельный генератор поставить)

Вы заблуждаетесь. Цена хоть и высокая но довольно быстро себя окупает, инфо от людей которые уже поставили.

Да атомные не вечны, но долговечнее чем солнечные). Неужели? и что там изнашивается?
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21.07.2020 08:03 Відповісти
"Вы заблуждаетесь. Цена хоть и высокая но довольно быстро себя окупает, инфо от людей которые уже поставили" - повторюсь, окупаемость 5-7лет, при условии подключения к общей электросети и продажи в летний период по завышенной цене в 2-2,5раза(зеленый тариф)! То есть дотации (которые платит государство), деньги которые могут пойти на другие нужды!
В случае автономного подключения окупаемости нет, из-за износа аккумуляторов через 5-7лет (40% стоимости)
В нашем географическом положении солнечные батареи не эффективны как автономное энергоснабжение, так как зимой практически не вырабатывают энергию (с октября по апрель)!
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21.07.2020 09:56 Відповісти
ИМ не выгодно....ну так нехай щастить !!!!
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20.07.2020 15:53 Відповісти
Туды её в качель, эту зилёную энергетику!
Когда Украина станет богатой страной, тогда такими штучками будет заниматься!
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20.07.2020 15:55 Відповісти
Так уже отзанимались, и цены пересогласованы. Теперь что, предложим забрать свои электростанции назад?
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20.07.2020 16:00 Відповісти
Да канєшно. В країні, яка може виробляти і виробляє дешеву атомну енегретику + гідроелектростанції, треба строїть вітряки. Хай руда гнида бере спис, віслюка, якесь чмо і йде відстоювати свій "зелений" тариф.
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20.07.2020 16:13 Відповісти
Зрозуміло - переходимо на російську енергетику і вугілля!
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20.07.2020 17:53 Відповісти
Хрест так хрест. Альтернативна енергетика нам не потрібна. Нормальної маємо надлишки..атомні станції у блазня зупиняють.
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20.07.2020 22:15 Відповісти
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