Ухвалення законопроєкту про "зелені" тарифи поставить хрест на розвитку альтернативної енергетики на багато років, - колишній в.о. глави Держекоінспекції Фірсов
Після ухвалення нового закону частина СЕС просто збанкрутує. І це відіб'є у інвесторів бажання заходити в Україну на довгі роки.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив колишній виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про законопроєкт №3658, який сьогодні розглядається на Комітеті, а завтра винесуть на позачергове засідання Ради. Він передбачає суттєве зменшення зеленого тарифу (для окремих СЕС на 50%). І за словами Фірсова, його ухвалення поставить хрест на розвитку альтернативної енергетики на багато-багато років.
"Якщо він буде прийнятий, то фактично зупинить розвиток відновлюваної енергетики в країні. А це буде означати що ми знову перестанемо розвиватися і будемо відставати від розвинутих країн, які сьогодні розвивають перед усім зелену енергетику, поступово відмовляючись від викопного палива", - зазначив Фірсов.
За словами Фірсова, автори законопроєкту вважають, що закон треба приймати, тому що у держави немає грошей, щоб платити виробникам компенсації за зелений тариф.
" Отже, фактично влада визнає, що не може платити за тими зобов’язаннями, які раніше на себе брала і тому знижує тарифи. Але чому через непрофесіоналізм влади має страждати зелена енергетика? Рік тому проблем з виплатами не було. То може винний не зелений тариф, а бездарні посадовці, які не спроможні нормально керувати країною та ноповнювати бюджет? Чому через нікчемний уряд, який провалив роботу, має страждати бізнес, який вклався у відновлювальну енергетику?" - підкреслює колишній в.о. Держекоінспекції.
Фірсов заявляє, що після прийняття нового закону частина СЕС просто збанкрутує. І це відіб'є у інвесторів бажання заходити в Україну на довгі роки.
Водночас, за словами колишнього в.о. Держекоінспекції, енергоблоки мають свій термін експлуатації.
"Через 30 років ми маємо виводити поступово ці енергоблоки з експлуатації, і проблема у тому, що вивід одного блоку з експлуатації коштує півмільярда долларів. У нас їх 15. Тобто років через 30, ми маємо знайти 8 мільярдів долларів на те, щоб вивести з експлуатації енергоблоки. А крім того, треба буде ще побудувати щось замість цих зачинених АЕС. І це теж буде коштувати великих грошей", - пояснив Фірсов.
За його словами, в ЄС від вугільної генерації відмовляються. У нас відмовляються від енергії сонця і вітру, щоб спалити більше вугілля.
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Единственное, на чём можно зарабатывать, так это через шесть лет построить новую, а старую списать, как не приносящую сверхдоход.
Вот этим надо заниматься.
Вы готовы платить за свет по зеленому тарифу?
У нас настолько развита промышленность, что из-за множества работающих заводов у нас очень плохая экология?
Возьмите и посчитайте себе на дом сделать полностью автономку) цена будет заоблачной, дешевле дизельный генератор поставить)
Вложились потому что захотели электричество на шару (о чем постоянно рассказывал зомбоящик), точнее продавать за дорого)
Да атомные не вечны, но долговечнее чем солнечные) можно было все эти деньги вложить в модернизацию атомных и гидро станций, а не вестись как лохи на шару)
Вы же имея деньги на на бюджетную машину, не покупаете себе Роллс-Ройс, потому что он вечный, а значит не сломается)))
Возьмите и посчитайте себе на дом сделать полностью автономку) цена будет заоблачной, дешевле дизельный генератор поставить)
Вы заблуждаетесь. Цена хоть и высокая но довольно быстро себя окупает, инфо от людей которые уже поставили.
Да атомные не вечны, но долговечнее чем солнечные). Неужели? и что там изнашивается?
В случае автономного подключения окупаемости нет, из-за износа аккумуляторов через 5-7лет (40% стоимости)
В нашем географическом положении солнечные батареи не эффективны как автономное энергоснабжение, так как зимой практически не вырабатывают энергию (с октября по апрель)!
Когда Украина станет богатой страной, тогда такими штучками будет заниматься!