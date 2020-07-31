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Зеленский подписал закон о введении электронной формы исполнительного документа

Зеленский подписал закон о введении электронной формы исполнительного документа

Президент Владимир Зеленский подписал Закон №797-IX "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "Об исполнительном производстве" относительно введения электронной формы исполнительного документа"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно закону, часть третья статьи 4 Закона Украины "Об исполнительном производстве" дополняется вторым абзацем. В соответствии с этой нормой, исполнительный документ может быть выдан в форме электронного документа согласно законам Украины "Об электронных документах и электронном документообороте" и "Об электронных доверительных услугах". Порядок предъявления к исполнению таких исполнительных документов определяет Министерство юстиции Украины.

Реализация норм документа обеспечит дальнейшую цифровую трансформацию государства, переход органов государственной власти к электронной форме документооборота.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Автор: 

закон (3178) Зеленский Владимир (20867) электронные документы (123)


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31.07.2020 12:45 Ответить
+3
После этого "бомбовоза" в Охмадете могу сказать только одно

Зеленский подписал закон о введении электронной формы исполнительного документа - Цензор.НЕТ 269
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31.07.2020 12:45 Ответить
+3
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Зеленский подписал закон о введении электронной формы исполнительного документа - Цензор.НЕТ 4156
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31.07.2020 12:45 Ответить
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Новое видео от величайшего лидера современности

https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1289123169127800834
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31.07.2020 12:45 Ответить
После этого "бомбовоза" в Охмадете могу сказать только одно

Зеленский подписал закон о введении электронной формы исполнительного документа - Цензор.НЕТ 269
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31.07.2020 12:45 Ответить
Зеленский подписал закон о введении электронной формы исполнительного документа - Цензор.НЕТ 470
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31.07.2020 12:52 Ответить
Такое ощущение, что его все время держат на дозе. Один взгляд тела чего стоит

Зеленський підписав закон про запровадження електронної форми виконавчого документа - Цензор.НЕТ 9876
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31.07.2020 13:01 Ответить
ты обратил внимание что на солнце он все время щурится? у него тупо не сужаются зрачки. ему слепит. а о чем говорят постоянно расширенные зрачки? ну как минимум те у кого молодость прошла в 90-ые точно в теме
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31.07.2020 13:05 Ответить
Да. И прет в ширь его от заедания наркоты сладким и нарушения обмена веществ. Я уже публиковал его взгляд для постановки диагноза специалистами.

Зеленський підписав закон про запровадження електронної форми виконавчого документа - Цензор.НЕТ 2138
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31.07.2020 13:11 Ответить
это да
по накурке жор прет.
у меня был знакомый. как то раз после пары косяков кастрюлю (литр наверное, небольшая) макарон улупил без майонеза и кетчупа.
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31.07.2020 13:21 Ответить
ЗОЖ ))))))
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31.07.2020 16:38 Ответить
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Зеленский подписал закон о введении электронной формы исполнительного документа - Цензор.НЕТ 4156
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31.07.2020 12:45 Ответить
Это в каком каматозе тело находилось целую неделю, что первый же живой выход к людям принес столько "веселья". Его нельзя живьем народу показывать
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31.07.2020 12:47 Ответить
И что, Эпоха бедности прошла????
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31.07.2020 12:48 Ответить
Зеленский подписал закон о введении электронной формы исполнительного документа - Цензор.НЕТ 1450
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31.07.2020 12:51 Ответить
Зеленський підписав закон про запровадження електронної форми виконавчого документа - Цензор.НЕТ 8249
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31.07.2020 13:00 Ответить
Ідеї Дубілета жівут і пабіждають.
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31.07.2020 12:56 Ответить
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Дело против пятого президента Порошенко из-за якобы разжигания межрелигиозной вражды закрыто.
Государственное бюро расследований (ГБР) закрыло уголовное дело "за разжигание межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания ПЦУ" против пятого президента. Об этом сообщает пресс-служба ГБР со ссылкой на и.о. директора ГБР Александра Соколова.
"Это дело закрыто. Следователи не установили признаков уголовного правонарушения, подпадающих под статью 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений"
По словам Соколова, это дело касалось не столько томоса, как отмены регистрации УПЦ КП Украинской православной церкви Киевского патриархата. Он считает, что это дело вообще должно было рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства, но никак не уголовного.
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31.07.2020 13:00 Ответить
Це вони хочуть узаконити повістки через фейсбук? Ну спробуйте вручити той електронний документ бабці з кнопковим телефоном...
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31.07.2020 13:02 Ответить
Ніт, повестка це не виконавчий д-т.
Виконавчий документ - це в основном виконавчий лист суда шоб виконавча служба шо-то сделала, как правило имущество отобрала.
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31.07.2020 13:41 Ответить
Учёные Мордовии заключили договор с инопланетянами на доставку людей Мордовии и груза на Марс - газета "Боярка"
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31.07.2020 13:02 Ответить
=> https://youtu.be/lYEO-cttjMA

Зеленський підписав закон про запровадження електронної форми виконавчого документа - Цензор.НЕТ 5414
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31.07.2020 13:51 Ответить
 
 