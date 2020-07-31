Зеленский подписал закон о введении электронной формы исполнительного документа

Президент Владимир Зеленский подписал Закон №797-IX "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "Об исполнительном производстве" относительно введения электронной формы исполнительного документа"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно закону, часть третья статьи 4 Закона Украины "Об исполнительном производстве" дополняется вторым абзацем. В соответствии с этой нормой, исполнительный документ может быть выдан в форме электронного документа согласно законам Украины "Об электронных документах и электронном документообороте" и "Об электронных доверительных услугах". Порядок предъявления к исполнению таких исполнительных документов определяет Министерство юстиции Украины.

Реализация норм документа обеспечит дальнейшую цифровую трансформацию государства, переход органов государственной власти к электронной форме документооборота.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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