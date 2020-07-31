Зеленский подписал закон о введении электронной формы исполнительного документа
Президент Владимир Зеленский подписал Закон №797-IX "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "Об исполнительном производстве" относительно введения электронной формы исполнительного документа"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Согласно закону, часть третья статьи 4 Закона Украины "Об исполнительном производстве" дополняется вторым абзацем. В соответствии с этой нормой, исполнительный документ может быть выдан в форме электронного документа согласно законам Украины "Об электронных документах и электронном документообороте" и "Об электронных доверительных услугах". Порядок предъявления к исполнению таких исполнительных документов определяет Министерство юстиции Украины.
Реализация норм документа обеспечит дальнейшую цифровую трансформацию государства, переход органов государственной власти к электронной форме документооборота.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1289123169127800834
по накурке жор прет.
у меня был знакомый. как то раз после пары косяков кастрюлю (литр наверное, небольшая) макарон улупил без майонеза и кетчупа.
Дело против пятого президента Порошенко из-за якобы разжигания межрелигиозной вражды закрыто.
Государственное бюро расследований (ГБР) закрыло уголовное дело "за разжигание межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания ПЦУ" против пятого президента. Об этом сообщает пресс-служба ГБР со ссылкой на и.о. директора ГБР Александра Соколова.
"Это дело закрыто. Следователи не установили признаков уголовного правонарушения, подпадающих под статью 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений"
По словам Соколова, это дело касалось не столько томоса, как отмены регистрации УПЦ КП Украинской православной церкви Киевского патриархата. Он считает, что это дело вообще должно было рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства, но никак не уголовного.
Виконавчий документ - це в основном виконавчий лист суда шоб виконавча служба шо-то сделала, как правило имущество отобрала.