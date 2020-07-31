Зеленський підписав закон про запровадження електронної форми виконавчого документа

Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 797-ІХ "Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" щодо запровадження електронної форми виконавчого документа".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Згідно із законом, частина третя статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" доповнюється другим абзацом. Відповідно до цієї норми, виконавчий документ може бути видано у формі електронного документа відповідно до законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Порядок пред'явлення до виконання таких виконавчих документів визначає Міністерство юстиції України.

Реалізація норм документа забезпечить подальшу цифрову трансформацію держави, перехід органів державної влади до електронної форми документообігу.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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