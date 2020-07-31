УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9658 відвідувачів онлайн
Новини
4 097 19

Зеленський підписав закон про запровадження електронної форми виконавчого документа

Зеленський підписав закон про запровадження електронної форми виконавчого документа

Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 797-ІХ "Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" щодо запровадження електронної форми виконавчого документа".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Згідно із законом, частина третя статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" доповнюється другим абзацом. Відповідно до цієї норми, виконавчий документ може бути видано у формі електронного документа відповідно до законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Порядок пред'явлення до виконання таких виконавчих документів визначає Міністерство юстиції України.

Реалізація норм документа забезпечить подальшу цифрову трансформацію держави, перехід органів державної влади до електронної форми документообігу.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Електронні паспорти з "Дії" почали приймати в аеропортах, - Криклій

Автор: 

закон (2843) Зеленський Володимир (24352) електронні документи (454)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Новое видео от величайшего лидера современности

https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1289123169127800834
показати весь коментар
31.07.2020 12:45 Відповісти
+3
После этого "бомбовоза" в Охмадете могу сказать только одно

Зеленский подписал закон о введении электронной формы исполнительного документа - Цензор.НЕТ 269
показати весь коментар
31.07.2020 12:45 Відповісти
+3
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%85%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B2_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83_%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG #хто_вбив_олену_кияшко

Зеленский подписал закон о введении электронной формы исполнительного документа - Цензор.НЕТ 4156
показати весь коментар
31.07.2020 12:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Новое видео от величайшего лидера современности

https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1289123169127800834
показати весь коментар
31.07.2020 12:45 Відповісти
После этого "бомбовоза" в Охмадете могу сказать только одно

Зеленский подписал закон о введении электронной формы исполнительного документа - Цензор.НЕТ 269
показати весь коментар
31.07.2020 12:45 Відповісти
Зеленский подписал закон о введении электронной формы исполнительного документа - Цензор.НЕТ 470
показати весь коментар
31.07.2020 12:52 Відповісти
Такое ощущение, что его все время держат на дозе. Один взгляд тела чего стоит

Зеленський підписав закон про запровадження електронної форми виконавчого документа - Цензор.НЕТ 9876
показати весь коментар
31.07.2020 13:01 Відповісти
ты обратил внимание что на солнце он все время щурится? у него тупо не сужаются зрачки. ему слепит. а о чем говорят постоянно расширенные зрачки? ну как минимум те у кого молодость прошла в 90-ые точно в теме
показати весь коментар
31.07.2020 13:05 Відповісти
Да. И прет в ширь его от заедания наркоты сладким и нарушения обмена веществ. Я уже публиковал его взгляд для постановки диагноза специалистами.

Зеленський підписав закон про запровадження електронної форми виконавчого документа - Цензор.НЕТ 2138
показати весь коментар
31.07.2020 13:11 Відповісти
это да
по накурке жор прет.
у меня был знакомый. как то раз после пары косяков кастрюлю (литр наверное, небольшая) макарон улупил без майонеза и кетчупа.
показати весь коментар
31.07.2020 13:21 Відповісти
ЗОЖ ))))))
показати весь коментар
31.07.2020 16:38 Відповісти
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%85%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B2_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83_%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG #хто_вбив_олену_кияшко

Зеленский подписал закон о введении электронной формы исполнительного документа - Цензор.НЕТ 4156
показати весь коментар
31.07.2020 12:45 Відповісти
Это в каком каматозе тело находилось целую неделю, что первый же живой выход к людям принес столько "веселья". Его нельзя живьем народу показывать
показати весь коментар
31.07.2020 12:47 Відповісти
И что, Эпоха бедности прошла????
показати весь коментар
31.07.2020 12:48 Відповісти
Зеленский подписал закон о введении электронной формы исполнительного документа - Цензор.НЕТ 1450
показати весь коментар
31.07.2020 12:51 Відповісти
Зеленський підписав закон про запровадження електронної форми виконавчого документа - Цензор.НЕТ 8249
показати весь коментар
31.07.2020 13:00 Відповісти
Ідеї Дубілета жівут і пабіждають.
показати весь коментар
31.07.2020 12:56 Відповісти
///
Дело против пятого президента Порошенко из-за якобы разжигания межрелигиозной вражды закрыто.
Государственное бюро расследований (ГБР) закрыло уголовное дело "за разжигание межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания ПЦУ" против пятого президента. Об этом сообщает пресс-служба ГБР со ссылкой на и.о. директора ГБР Александра Соколова.
"Это дело закрыто. Следователи не установили признаков уголовного правонарушения, подпадающих под статью 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений"
По словам Соколова, это дело касалось не столько томоса, как отмены регистрации УПЦ КП Украинской православной церкви Киевского патриархата. Он считает, что это дело вообще должно было рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства, но никак не уголовного.
показати весь коментар
31.07.2020 13:00 Відповісти
Це вони хочуть узаконити повістки через фейсбук? Ну спробуйте вручити той електронний документ бабці з кнопковим телефоном...
показати весь коментар
31.07.2020 13:02 Відповісти
Ніт, повестка це не виконавчий д-т.
Виконавчий документ - це в основном виконавчий лист суда шоб виконавча служба шо-то сделала, как правило имущество отобрала.
показати весь коментар
31.07.2020 13:41 Відповісти
Учёные Мордовии заключили договор с инопланетянами на доставку людей Мордовии и груза на Марс - газета "Боярка"
показати весь коментар
31.07.2020 13:02 Відповісти
=> https://youtu.be/lYEO-cttjMA

Зеленський підписав закон про запровадження електронної форми виконавчого документа - Цензор.НЕТ 5414
показати весь коментар
31.07.2020 13:51 Відповісти
 
 