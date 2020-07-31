Зеленський підписав закон про запровадження електронної форми виконавчого документа
Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 797-ІХ "Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" щодо запровадження електронної форми виконавчого документа".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Згідно із законом, частина третя статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" доповнюється другим абзацом. Відповідно до цієї норми, виконавчий документ може бути видано у формі електронного документа відповідно до законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Порядок пред'явлення до виконання таких виконавчих документів визначає Міністерство юстиції України.
Реалізація норм документа забезпечить подальшу цифрову трансформацію держави, перехід органів державної влади до електронної форми документообігу.
Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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по накурке жор прет.
у меня был знакомый. как то раз после пары косяков кастрюлю (литр наверное, небольшая) макарон улупил без майонеза и кетчупа.
Дело против пятого президента Порошенко из-за якобы разжигания межрелигиозной вражды закрыто.
Государственное бюро расследований (ГБР) закрыло уголовное дело "за разжигание межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания ПЦУ" против пятого президента. Об этом сообщает пресс-служба ГБР со ссылкой на и.о. директора ГБР Александра Соколова.
"Это дело закрыто. Следователи не установили признаков уголовного правонарушения, подпадающих под статью 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений"
По словам Соколова, это дело касалось не столько томоса, как отмены регистрации УПЦ КП Украинской православной церкви Киевского патриархата. Он считает, что это дело вообще должно было рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства, но никак не уголовного.
Виконавчий документ - це в основном виконавчий лист суда шоб виконавча служба шо-то сделала, как правило имущество отобрала.