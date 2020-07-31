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Новости Операция Объединенных сил
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Украина изменяет правила пересечения КПВВ на Донбассе с 1 августа

Украина изменяет правила пересечения КПВВ на Донбассе с 1 августа

С 1 августа Украина изменяет правила пересечения КПВВ на Донбассе. Запрещается иностранцам и лицам без гражданства пересечение КПВВ на линии разграничения без страхового полиса.

Об этом сообщает пресс-служба ООС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что такой порядок регламентирован постановлением Кабинета министров.

С завтрашнего дня иностранцев и лиц без гражданства не пропустят без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины.

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Автор: 

операция Объединенных сил (6766) КПВВ (330)


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Знай бабло куют, нужно наполнять бюджет...
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31.07.2020 12:50 Ответить
а кроме полиса ничего не надо, чтобы всякая наволочь попадала в Украину?
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31.07.2020 12:53 Ответить
Я не понял, при чем здесь иностранцы и пр. Эти КППВ устанавливались для украинских граждан, а иносранцам есть другие государственные пункты. Зеленский, что, узаканивает захваченные территории Украины парашей????!!!!
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31.07.2020 12:57 Ответить
Ведь пересечение иносранцами захваченной парашей территории уже является нарушение государственной границы Украины!!!
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31.07.2020 13:18 Ответить
Иностранцы туда периодически въезжают и выезжают. В первую очередь эмигрировавшие и получившие гражданство Испании, Израиля, Португалии. Но у людей остались там родственники, недвижимость и т.п. Естественно, те кто въезжают в Дыру через рашу, обратно через Украину не будут выезжать.
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31.07.2020 18:49 Ответить
Ну хоть так...
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31.07.2020 13:44 Ответить
Нет чтоб закрыть вообще накуй хотя бы на пару месяцев.
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31.07.2020 14:41 Ответить
 
 