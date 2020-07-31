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Украина изменяет правила пересечения КПВВ на Донбассе с 1 августа
С 1 августа Украина изменяет правила пересечения КПВВ на Донбассе. Запрещается иностранцам и лицам без гражданства пересечение КПВВ на линии разграничения без страхового полиса.
Об этом сообщает пресс-служба ООС, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что такой порядок регламентирован постановлением Кабинета министров.
С завтрашнего дня иностранцев и лиц без гражданства не пропустят без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины.
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Sergii Ustim
показать весь комментарий31.07.2020 12:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
ИВАН РЯБОШТАН
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Владимир #427487
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Владимир #427487
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Койот Восточноукраинский
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амфаш
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Воблин
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