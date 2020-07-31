Украина изменяет правила пересечения КПВВ на Донбассе с 1 августа

С 1 августа Украина изменяет правила пересечения КПВВ на Донбассе. Запрещается иностранцам и лицам без гражданства пересечение КПВВ на линии разграничения без страхового полиса.

Об этом сообщает пресс-служба ООС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что такой порядок регламентирован постановлением Кабинета министров.

С завтрашнего дня иностранцев и лиц без гражданства не пропустят без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины.

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