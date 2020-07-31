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Новини Операція Об'єднаних сил
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Україна змінює правила перетину КПВВ на Донбасі з 1 серпня

Україна змінює правила перетину КПВВ на Донбасі з 1 серпня

Із 1 серпня Україна змінює правила перетину КПВВ на Донбасі. Забороняється іноземцям та особам без громадянства перетин КПВВ на лінії розмежування без страхового поліса.

Про це повідомляє пресслужба ООС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що такий порядок регламентовано постановою Кабінету Міністрів.

Від завтра іноземців та осіб без громадянства не пропустять без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, виданого страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України.

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Автор: 

операція Об’єднаних сил (6725) КПВВ (330)


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Знай бабло куют, нужно наполнять бюджет...
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31.07.2020 12:50 Відповісти
а кроме полиса ничего не надо, чтобы всякая наволочь попадала в Украину?
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31.07.2020 12:53 Відповісти
Я не понял, при чем здесь иностранцы и пр. Эти КППВ устанавливались для украинских граждан, а иносранцам есть другие государственные пункты. Зеленский, что, узаканивает захваченные территории Украины парашей????!!!!
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31.07.2020 12:57 Відповісти
Ведь пересечение иносранцами захваченной парашей территории уже является нарушение государственной границы Украины!!!
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31.07.2020 13:18 Відповісти
Иностранцы туда периодически въезжают и выезжают. В первую очередь эмигрировавшие и получившие гражданство Испании, Израиля, Португалии. Но у людей остались там родственники, недвижимость и т.п. Естественно, те кто въезжают в Дыру через рашу, обратно через Украину не будут выезжать.
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31.07.2020 18:49 Відповісти
Ну хоть так...
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31.07.2020 13:44 Відповісти
Нет чтоб закрыть вообще накуй хотя бы на пару месяцев.
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31.07.2020 14:41 Відповісти
 
 