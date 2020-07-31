Україна змінює правила перетину КПВВ на Донбасі з 1 серпня

Із 1 серпня Україна змінює правила перетину КПВВ на Донбасі. Забороняється іноземцям та особам без громадянства перетин КПВВ на лінії розмежування без страхового поліса.

Про це повідомляє пресслужба ООС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що такий порядок регламентовано постановою Кабінету Міністрів.

Від завтра іноземців та осіб без громадянства не пропустять без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, виданого страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України.

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