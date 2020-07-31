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Два детсада Львова закрывают на карантин из-за больных коронавирусом
Среди персонала в двух детских садах Львова обнаружили больных коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, передает Цензор.НЕТ.
По данным пресс-службы, с 29 июля до 11 августа приостановлена работа в детском саду по улице Довбуша, поскольку у одного из воспитателей подтвердился диагноз коронавирус.
А с 3 августа буде приостановлена работа детсада по улице Карпатской – там COVID-19 диагностировали у психолога. Детсад будет закрыт до 16 августа включительно.
Согласно существующим правилам, все воспитанники и персонал детсадов должны 2 недели находится на самоизоляции.
Как сообщалось, во Львовской области число больных коронавирусом превысило 9,5 тысячи человек.
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