Совместная пограничная спецоперация проходит на границе с Беларусью, - Госпогранслужба
В рамках противодействия противоправной деятельности на украинско-белорусском участке государственной границы с середины июля этого года началась совместная специальная пограничная операция "Зубр-2020".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Такие совместные мероприятия между пограничниками Украины и Республики Беларусь происходят на регулярной основе ежегодно по договоренности пограничных ведомств.
Нынешние мероприятия продлятся до конца октября.
После подготовительного этапа сейчас проходит основной этап операции. В частности, происходят оперативно-розыскные, профилактические, режимные и другие мероприятия как вне пунктов пропусков, так и в них по выявлению и пресечению противоправной деятельности на государственной границе. Обеспечивается мониторинг обстановки в приграничных районах и на путях международного сообщения. К патрулированию государственной границы, кроме пограничных нарядов, привлекается пилотируемая и беспилотная авиация.
Происходит регулярный обмен информацией на уровне пограничных отрядов, в том числе через общий контактный пункт "Житомир-Пинск".
Кроме того, вчера пограничники Беларуси проинформировали Государственную пограничную службу Украины о том, что органами Государственного пограничного комитета РБ проводятся мероприятия по усилению пограничного режима на общем участке границы, в т.ч. в рамках совместной специальной пограничной операции "Зубр-2020", путем принятия дополнительных мер контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и пограничной полосе.
Украинские пограничники учли данную информацию в оперативно-служебной деятельности.
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