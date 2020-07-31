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Совместная пограничная спецоперация проходит на границе с Беларусью, - Госпогранслужба

Совместная пограничная спецоперация проходит на границе с Беларусью, - Госпогранслужба

В рамках противодействия противоправной деятельности на украинско-белорусском участке государственной границы с середины июля этого года началась совместная специальная пограничная операция "Зубр-2020".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Такие совместные мероприятия между пограничниками Украины и Республики Беларусь происходят на регулярной основе ежегодно по договоренности пограничных ведомств.

Нынешние мероприятия продлятся до конца октября.

После подготовительного этапа сейчас проходит основной этап операции. В частности, происходят оперативно-розыскные, профилактические, режимные и другие мероприятия как вне пунктов пропусков, так и в них по выявлению и пресечению противоправной деятельности на государственной границе. Обеспечивается мониторинг обстановки в приграничных районах и на путях международного сообщения. К патрулированию государственной границы, кроме пограничных нарядов, привлекается пилотируемая и беспилотная авиация.

Происходит регулярный обмен информацией на уровне пограничных отрядов, в том числе через общий контактный пункт "Житомир-Пинск".

Кроме того, вчера пограничники Беларуси проинформировали Государственную пограничную службу Украины о том, что органами Государственного пограничного комитета РБ проводятся мероприятия по усилению пограничного режима на общем участке границы, в т.ч. в рамках совместной специальной пограничной операции "Зубр-2020", путем принятия дополнительных мер контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и пограничной полосе.

Украинские пограничники учли данную информацию в оперативно-служебной деятельности.

Также читайте: Беларусь и Украина договорились об усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах

Автор: 

Беларусь (7921) Госпогранслужба (6580) граница (5304) пограничники (1583)


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Топ комментарии
+7
Это пипец. Ждите паводков и селевых потоков. Бедоносец не промахивался пока.
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31.07.2020 13:21 Ответить
+4
Бубочка перепрацював та поїхав знов відпочивати, у гори, резиденція Синьогора в с.Гута. Прикарпаття тримася!
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31.07.2020 13:18 Ответить
+4
Меньше яшкайтесь с диктаторским режимом. Они враги для нас. Укрепляйте границу с Белорусью и готовьтесь к войне.
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31.07.2020 13:21 Ответить
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Заодно грибов наберут.
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31.07.2020 13:16 Ответить
а бацька посмеивался над Украинцами , пока не клюнул бацьку жареный бурят...у вас , бульбаши теперь каждый день жизни будет спецоперация по выкапыванию рассейской бульбы из беларуцкай зямли...
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31.07.2020 13:18 Ответить
Нихто никого не клюнул. Там все идет по плану и сценарию диктатора Лукашенка.
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31.07.2020 13:22 Ответить
и что он тебе надиктовывает?
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31.07.2020 14:04 Ответить
Бубочка перепрацював та поїхав знов відпочивати, у гори, резиденція Синьогора в с.Гута. Прикарпаття тримася!
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31.07.2020 13:18 Ответить
Это пипец. Ждите паводков и селевых потоков. Бедоносец не промахивался пока.
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31.07.2020 13:21 Ответить
Сто пудофф,где только поц не появляется,везде какието пожары с катаклизмами,беда...
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31.07.2020 13:26 Ответить
Якою інформацією можна ділитися з чекістами?
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31.07.2020 13:19 Ответить
Как правильно щемить вагнеровцам яйца дверью.
Твои кураторы уже вопят, что их пытают.
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31.07.2020 13:22 Ответить
Меньше яшкайтесь с диктаторским режимом. Они враги для нас. Укрепляйте границу с Белорусью и готовьтесь к войне.
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31.07.2020 13:21 Ответить
интересно, а Южная Корея и США часто проводят совместные учения с Северной Кореей и Кубой?
- шлюхи совковые
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31.07.2020 13:56 Ответить
Ловлять решту іхтамнетів?
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31.07.2020 14:12 Ответить
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31.07.2020 14:17 Ответить
москалі гадали що після окупації України Бацька досі вірить у їхні казочки про мишебратья.
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31.07.2020 14:31 Ответить
Помпео, звісно, наказати Бацькі не може, або рекомендувати, але він дуже вчасно нагадав про одномоментно замурених у Сирії 300 спарЗасранців-москалів.
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31.07.2020 14:37 Ответить
 
 