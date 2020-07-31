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На Ривненщине усиливают карантин в Костопольском районе
Ривненская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила усилить карантинные мероприятия в Костопольском районе в связи с увеличением количества больных коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Ривненской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на территории района в течение следующих семи дней запрещается:
- Проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- Работа развлекательных заведений и деятельность субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания на открытых (летних) площадках и деятельности по предоставлению услуг с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;
- Осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в пригородном, внутрирайонном сообщении;
- Работа речевых и продуктовых рынков, точек продажи иностранных товаров
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Vyacheslav Nesterov
показать весь комментарий31.07.2020 14:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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