УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9658 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 073 1

На Рівненщині посилюють карантин у Костопільському районі

На Рівненщині посилюють карантин у Костопільському районі

Рівненська обласна комісія з питань ТЕБ ​​та НС вирішила посилити карантинні заходи в Костопільському районі у зв'язку зі збільшенням кількості хворих на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на території району протягом наступних семи днів забороняється:

  • Проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
  • Робота розважальних закладів та діяльність суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках та діяльності з надання послуг із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;
  • Здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, у приміському, внутрішньорайонному сполученні;
  • Робота речових та продуктових ринків, точок продажу іноземних товарів.

Читайте: Зеленський підписав закон про надання додаткової підтримки дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" на період карантину

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1190)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Работа речевых и продуктовых рынков - поправьте, ваш гугль транслейт ни к черту
показати весь коментар
31.07.2020 14:30 Відповісти
 
 