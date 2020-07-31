1 073 1
На Рівненщині посилюють карантин у Костопільському районі
Рівненська обласна комісія з питань ТЕБ та НС вирішила посилити карантинні заходи в Костопільському районі у зв'язку зі збільшенням кількості хворих на коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба Рівненської ОДА, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на території району протягом наступних семи днів забороняється:
- Проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
- Робота розважальних закладів та діяльність суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках та діяльності з надання послуг із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;
- Здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, у приміському, внутрішньорайонному сполученні;
- Робота речових та продуктових ринків, точок продажу іноземних товарів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар31.07.2020 14:30 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль