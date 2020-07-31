РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9144 посетителя онлайн
Новости Убийство Шеремета
1 919 15

Суд отложил апелляцию на арест подозреваемой по делу Шеремета Кузьменко

Суд отложил апелляцию на арест подозреваемой по делу Шеремета Кузьменко

Киевский апелляционный суд сегодня, 31 июля, отложил рассмотрение апелляции на решение суда первой инстанции о продлении содержания под стражей подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, волонтеру и врачу Юлии Кузьменко.

Об этом в Facebook сообщает сообщество Free Dr Kuzmenko, передает Цензор.НЕТ.

"Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защиты Юлии Кузьменко сегодня уже второй раз не состоялось в связи с неявкой прокуроров. Рассмотрение апелляционной жалобы перенесено на 11 августа, 11:30", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе группы прокуроров по делу Шеремета были назначены 13 прокуроров, и ни один из них 31 июля не явился в суд, и о своей неявке прокуроры сообщили в суд за полчаса до начала заседания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Институты отказываются провести экспертизу, которую следствие по делу Шеремета представляет доказательством причастности Кузьменко, - адвокат Беспалый. ДОКУМЕНТ

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Автор: 

апелляция (628) арест (10465) Кузьменко Юлия (168)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
затягування розгляду як демонстрація безпорадності влади.
Довести анонсовану "провину" не можуть, тому роблять усе, щоб не випустити "підозрюваних"
показать весь комментарий
31.07.2020 14:11 Ответить
+14
Суд отложил апелляцию на арест подозреваемой по делу Шеремета Кузьменко - Цензор.НЕТ 31
показать весь комментарий
31.07.2020 14:18 Ответить
+10
Обделались по полной.Позорище !!!...
показать весь комментарий
31.07.2020 14:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
затягування розгляду як демонстрація безпорадності влади.
Довести анонсовану "провину" не можуть, тому роблять усе, щоб не випустити "підозрюваних"
показать весь комментарий
31.07.2020 14:11 Ответить
Справа знаходиться на стадії ознайомлення захисту з матеріалами перед передачею у судовий розгляд.
А самі підозрювані перебувають у СІЗО з грудня 2019 року, що менше ніж підозрюваний у смерті хлопчика Кирила Тлявова чи набагато менше ніж сиділи Єфремов зі Штепою у свій час.
показать весь комментарий
31.07.2020 14:28 Ответить
читайте уважно: не з'явился прокурори
показать весь комментарий
31.07.2020 15:07 Ответить
То кацап.
показать весь комментарий
31.07.2020 15:08 Ответить
Обделались по полной.Позорище !!!...
показать весь комментарий
31.07.2020 14:12 Ответить
Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

В эту фразу можно что угодно запихать...
показать весь комментарий
31.07.2020 14:16 Ответить
Абсурд на абсурде и абсурдом погоняет!
показать весь комментарий
31.07.2020 18:14 Ответить
Суд отложил апелляцию на арест подозреваемой по делу Шеремета Кузьменко - Цензор.НЕТ 31
показать весь комментарий
31.07.2020 14:18 Ответить
показать весь комментарий
31.07.2020 14:20 Ответить
жалко ее... но она так круто сделала нас разом
показать весь комментарий
31.07.2020 14:22 Ответить
не суд
а 95 квартал
показать весь комментарий
31.07.2020 14:34 Ответить
Суд відклав апеляцію на арешт підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко - Цензор.НЕТ 49

...
показать весь комментарий
31.07.2020 14:45 Ответить
неявка обвинувачення повинна мати наслідки. скасування обвинувачення, або як мінімум звільнення з-під варти на перший раз. інакше все перетворюється в абсурд, маразм, знущання над законом, громадянами. влада повинна бути обмежена в зв"язку з повною своєю дискредитацією, продажністю, брехливістю. в першу чергу судова. відсутність їх відповідальності веде до безладдя.
показать весь комментарий
31.07.2020 15:13 Ответить
Це буде справа віку! Вилізуть боком всім фальшування і катування захисників Батьківщини!
показать весь комментарий
31.07.2020 15:40 Ответить
Це буде справа віку! Вилізуть боком всім фальшування і катування захисників Батьківщини!
показать весь комментарий
31.07.2020 15:41 Ответить
 
 