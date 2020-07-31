Суд отложил апелляцию на арест подозреваемой по делу Шеремета Кузьменко

Киевский апелляционный суд сегодня, 31 июля, отложил рассмотрение апелляции на решение суда первой инстанции о продлении содержания под стражей подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, волонтеру и врачу Юлии Кузьменко.

Об этом в Facebook сообщает сообщество Free Dr Kuzmenko, передает Цензор.НЕТ.

"Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защиты Юлии Кузьменко сегодня уже второй раз не состоялось в связи с неявкой прокуроров. Рассмотрение апелляционной жалобы перенесено на 11 августа, 11:30", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе группы прокуроров по делу Шеремета были назначены 13 прокуроров, и ни один из них 31 июля не явился в суд, и о своей неявке прокуроры сообщили в суд за полчаса до начала заседания.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.