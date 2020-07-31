Суд відклав апеляцію на арешт підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко
Київський апеляційний суд сьогодні, 31 липня, відклав розгляд апеляції на рішення суду першої інстанції про продовження тримання під вартою підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, волонтерки і лікарки Юлії Кузьменко.
Про це у Facebook повідомляє спільнота Free Dr Kuzmenko, передає Цензор.НЕТ.
"Судове засідання з розгляду апеляційної скарги захисту Юлії Кузьменко сьогодні вже вдруге не відбулося у зв’язку з неявкою прокурорів. Розгляд апеляційної скарги перенесено на 11 серпня, 11:30", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в складі прокурорської групи у справі Шеремета призначено 13 прокурорів, і жоден з них 31 липня не з’явився до суду, і про свою неявку прокурори повідомили суд за пів години до початку засідання.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Довести анонсовану "провину" не можуть, тому роблять усе, щоб не випустити "підозрюваних"
А самі підозрювані перебувають у СІЗО з грудня 2019 року, що менше ніж підозрюваний у смерті хлопчика Кирила Тлявова чи набагато менше ніж сиділи Єфремов зі Штепою у свій час.
В эту фразу можно что угодно запихать...
а 95 квартал
...