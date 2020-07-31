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Новини Убивство Шеремета
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Суд відклав апеляцію на арешт підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко

Суд відклав апеляцію на арешт підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко

Київський апеляційний суд сьогодні, 31 липня, відклав розгляд апеляції на рішення суду першої інстанції про продовження тримання під вартою підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, волонтерки і лікарки Юлії Кузьменко.

Про це у Facebook повідомляє спільнота Free Dr Kuzmenko, передає Цензор.НЕТ.

"Судове засідання з розгляду апеляційної скарги захисту Юлії Кузьменко сьогодні вже вдруге не відбулося у зв’язку з неявкою прокурорів. Розгляд апеляційної скарги перенесено на 11 серпня, 11:30", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в складі прокурорської групи у справі Шеремета призначено 13 прокурорів, і жоден з них 31 липня не з’явився до суду, і про свою неявку прокурори повідомили суд за пів години до початку засідання.

Дивіться також: Інститути відмовляються провести експертизу, яку слідство у справі Шеремета представляє доказом причетності Кузьменко, - адвокат Безпалий. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Автор: 

апеляція (503) арешт (2537) Кузьменко Юлія (165)


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Топ коментарі
+17
затягування розгляду як демонстрація безпорадності влади.
Довести анонсовану "провину" не можуть, тому роблять усе, щоб не випустити "підозрюваних"
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31.07.2020 14:11 Відповісти
+14
Суд отложил апелляцию на арест подозреваемой по делу Шеремета Кузьменко - Цензор.НЕТ 31
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31.07.2020 14:18 Відповісти
+10
Обделались по полной.Позорище !!!...
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31.07.2020 14:12 Відповісти
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затягування розгляду як демонстрація безпорадності влади.
Довести анонсовану "провину" не можуть, тому роблять усе, щоб не випустити "підозрюваних"
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31.07.2020 14:11 Відповісти
Справа знаходиться на стадії ознайомлення захисту з матеріалами перед передачею у судовий розгляд.
А самі підозрювані перебувають у СІЗО з грудня 2019 року, що менше ніж підозрюваний у смерті хлопчика Кирила Тлявова чи набагато менше ніж сиділи Єфремов зі Штепою у свій час.
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31.07.2020 14:28 Відповісти
читайте уважно: не з'явился прокурори
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31.07.2020 15:07 Відповісти
То кацап.
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31.07.2020 15:08 Відповісти
Обделались по полной.Позорище !!!...
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31.07.2020 14:12 Відповісти
Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

В эту фразу можно что угодно запихать...
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31.07.2020 14:16 Відповісти
Абсурд на абсурде и абсурдом погоняет!
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31.07.2020 18:14 Відповісти
Суд отложил апелляцию на арест подозреваемой по делу Шеремета Кузьменко - Цензор.НЕТ 31
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31.07.2020 14:18 Відповісти
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31.07.2020 14:20 Відповісти
жалко ее... но она так круто сделала нас разом
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31.07.2020 14:22 Відповісти
не суд
а 95 квартал
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31.07.2020 14:34 Відповісти
Суд відклав апеляцію на арешт підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко - Цензор.НЕТ 49

...
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31.07.2020 14:45 Відповісти
неявка обвинувачення повинна мати наслідки. скасування обвинувачення, або як мінімум звільнення з-під варти на перший раз. інакше все перетворюється в абсурд, маразм, знущання над законом, громадянами. влада повинна бути обмежена в зв"язку з повною своєю дискредитацією, продажністю, брехливістю. в першу чергу судова. відсутність їх відповідальності веде до безладдя.
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31.07.2020 15:13 Відповісти
Це буде справа віку! Вилізуть боком всім фальшування і катування захисників Батьківщини!
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31.07.2020 15:40 Відповісти
Це буде справа віку! Вилізуть боком всім фальшування і катування захисників Батьківщини!
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31.07.2020 15:41 Відповісти
 
 