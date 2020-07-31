Суд відклав апеляцію на арешт підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко

Київський апеляційний суд сьогодні, 31 липня, відклав розгляд апеляції на рішення суду першої інстанції про продовження тримання під вартою підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, волонтерки і лікарки Юлії Кузьменко.

Про це у Facebook повідомляє спільнота Free Dr Kuzmenko, передає Цензор.НЕТ.

"Судове засідання з розгляду апеляційної скарги захисту Юлії Кузьменко сьогодні вже вдруге не відбулося у зв’язку з неявкою прокурорів. Розгляд апеляційної скарги перенесено на 11 серпня, 11:30", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в складі прокурорської групи у справі Шеремета призначено 13 прокурорів, і жоден з них 31 липня не з’явився до суду, і про свою неявку прокурори повідомили суд за пів години до початку засідання.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.