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Новини Фото Убивство Шеремета
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Інститути відмовляються провести експертизу, яку слідство у справі Шеремета представляє доказом причетності Кузьменко, - адвокат Безпалий. ДОКУМЕНТ

Захист підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко не може зробити альтернативну портретно-психологічну експертизу за відео - інститути відмовляються через відсутність методики.

Як зазначає у Facebook адвокат Тарас Безпалий, саме така експертиза проходить як доказ причетності Кузьменко, передає Цензор.НЕТ.

Сторона захисту звернулася до низки провідних інститутів, які проводять судово-медичні експертизи, але у всіх їм було відмовлено, оскільки "встановити психологічний портрет відео, а тим більше порівняти два відео, неможливо, це суперечить самому предмету експертизи, відсутня методика".

Безпалий додав, що Мін'юст відкрив дисциплінарне провадження щодо експертів КНДІСЕ Ірхіна і Семенець, які зробили портретно-психологічну експертизу Кузьменко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продовжив на 2 місяці тримання під вартою підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Інститути відмовляються провести експертизу, яку слідство у справі Шеремета представляє доказом причетності Кузьменко, - адвокат Безпалий 01
Інститути відмовляються провести експертизу, яку слідство у справі Шеремета представляє доказом причетності Кузьменко, - адвокат Безпалий 02
Інститути відмовляються провести експертизу, яку слідство у справі Шеремета представляє доказом причетності Кузьменко, - адвокат Безпалий 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі Шеремета допитують провідників усіх поїздів із Донбасу. ДОКУМЕНТ

Інститути відмовляються провести експертизу, яку слідство у справі Шеремета представляє доказом причетності Кузьменко, - адвокат Безпалий 04
Інститути відмовляються провести експертизу, яку слідство у справі Шеремета представляє доказом причетності Кузьменко, - адвокат Безпалий 05
Інститути відмовляються провести експертизу, яку слідство у справі Шеремета представляє доказом причетності Кузьменко, - адвокат Безпалий 06

Читайте також: Мін'юсту невідома методика, за допомогою якої "ідентифікували" підозрюваних у справі Шеремета. ДОКУМЕНТ

Інститути відмовляються провести експертизу, яку слідство у справі Шеремета представляє доказом причетності Кузьменко, - адвокат Безпалий 07
Інститути відмовляються провести експертизу, яку слідство у справі Шеремета представляє доказом причетності Кузьменко, - адвокат Безпалий 08
Інститути відмовляються провести експертизу, яку слідство у справі Шеремета представляє доказом причетності Кузьменко, - адвокат Безпалий 09

Також читайте: Справа про вбивство Шеремета: В ООН закликали владу України забезпечити неупереджене розслідування і справедливий суд

Нагадаємо, 10 липня адвокат військового медика Яни Дугарь, однієї з підозрюваних у справі Шеремета, отримав відповідь Міністерства юстиції на свій запит. Представники відомства офіційно заявили, що методика, за якою в Яні Дугарь "упізнали" дівчину-розвідницю з відомого відео, в Реєстрі відсутня.

Автор: 

Безпалий Тарас (9) експертиза (218) Кузьменко Юлія (165)


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Топ коментарі
+31
"Минюст открыл дисциплинарное производство в отношении экспертов КНИИСЭ Ирхина и Семенец"

Люди рік провели в буцегарні, а злочинцям в погонах дадуть максимум догану.
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23.07.2020 01:24
+26
Іншими словами можна говорити, що доказів причетності підозрюваних у справі Шеремета не існує.
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23.07.2020 02:02
+23
то есть все что есть у Авакова - это гадание на кофейной гуще
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23.07.2020 01:14
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Институты отказываются провести экспертизу, которую следствие по делу Шеремета представляет доказательством причастности Кузьменко, - адвокат Беспалый - Цензор.НЕТ 7165
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23.07.2020 01:06 Відповісти
то есть все что есть у Авакова - это гадание на кофейной гуще
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23.07.2020 01:14 Відповісти
у авакова чёткое указание от зеленского - посадить Антоненко и Кузьменко
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23.07.2020 08:28 Відповісти
Тут скорее инициатива самого Авакова. Не все , кто изображал из себя националистов, захотели род контроль Авакова и на бабки олигархов! Некоторые оказались настояшими. Аот и решили их припугнуть.
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23.07.2020 09:44 Відповісти
Ещё неизвестно, кто там кому даёт указания.
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23.07.2020 10:05 Відповісти
🤢🤡👃🏻🎹🎪 зеленский рашистский холуй
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23.07.2020 08:50 Відповісти
Боюсь, что и кофейной гущи у них тоже нет
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23.07.2020 09:35 Відповісти
Ну конечно! Одно не понятно чего адвокаты тянут.... Дело же белыми нитками сшито и в суде развалится, только чего адвокаты дело до суда не доводят? Тянут с материалами не знакомятся... Странная позиция у адвокатов. Так они будут знакомится с материалами к примеру пять лет а подзащитные пять лет шконку грызть?
И ещё важный вопрос который уважаемый адвокат не упомянул. В разные институты он обращался с другим запросом к экспертам. Экспертиза проведена по следующему запросу следователя: "Или одно и то же лицо или разные лица изображены в видеозаписях?"
А уважаемый адвокат ставит вопрос: "Установить психологический портрет видео"
Всё что требуется от адвоката это поставить такой же вопрос как у следователя. А не совершенно другой который вообще не имеет ничего общего с проведённой экспертизой. Для вброса и разгонки в СМИ конечно пойдёт но такие действия можно охарактеризовать как беспомощность.
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23.07.2020 10:40 Відповісти
В документах и ответах выше четко выше видно что запрос был, в том числе, и на идентификацию личности и на установление тотожности лиц на видео.
Как так можно так нагло врать прямо под указанными документами? Кацап? Подментованный? А может Антонина это ты?

И такие действия именно что характеризуют твою беспомощность, тут ты угадал.
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23.07.2020 12:26 Відповісти
Вы различаете буквы? А слова? А предложения осмыслить можете? Похоже нет. Вы так же далеки от понимания сути вопроса как шимпанзе от коллоидной химии. Какой смысл с вами разговаривать? Если общая дебильность не позволяет Вам осмыслить прочитанное, я Вам не помогу. Ротожопить можете продолжать вы тут именно для этого) .
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23.07.2020 17:44 Відповісти
Ясно, все. Как обычный кацап намолотил уг, обвинил другого в том в чем сам по уши и слился. Я понимаю, что мова для вас недоступна, но документы выше. Попросите кого-то разумного вам перевести такие сложные слова и словосочетания как "ідентифікація особи за ознаками зовнішності", "встановлення тотожності особи" и так далее.
Ну а вопросы, который адвокат ставил в обращених, указаны, например, после слов "Поставлене Вами завдання". Почему-то такой гений как вы эт го всего не увидел и навалил выше откровенный маразм и чепуху с такими же покачеству дальнейшими "выводами".

Давай, лол, рассказывай еще про беспомощность.
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23.07.2020 18:15 Відповісти
Видео плохое - никто этого не сделает, кроме цыганки. В цыганский табор надо послать эти видосики на экспертизу. И то, возьмут, если только Зеленского послать, чтоб ручку позолотил.
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23.07.2020 01:18 Відповісти
зеленский видимо получил приказ от кремлядей,
деньги возможно уже и потратил, в Омане
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23.07.2020 08:29 Відповісти
за него не переживайте ,оно 🤢🤡💩🎪себе уже ,как минимум ,три запасных аэродрома приготовило
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23.07.2020 08:52 Відповісти
може бакану звякнуть лейтенант-маршалу? - тот поисправляет..
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23.07.2020 01:21 Відповісти
"Минюст открыл дисциплинарное производство в отношении экспертов КНИИСЭ Ирхина и Семенец"

Люди рік провели в буцегарні, а злочинцям в погонах дадуть максимум догану.
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23.07.2020 01:24 Відповісти
и главный клоун в этом цирке - Зеленский
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23.07.2020 08:30 Відповісти
Роль всей его жизни. Хотя возможно в конце получит не Оскара, а пьедестал в виде кола на площади
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23.07.2020 09:37 Відповісти
https://censor.net/user/379201, так это ты взорвал Шеремета? Почему не сидишь? За гратами. Крапка.
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23.07.2020 01:43 Відповісти
Расскажешь, когда тебя убийцей назначат...
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23.07.2020 01:46 Відповісти
Іншими словами можна говорити, що доказів причетності підозрюваних у справі Шеремета не існує.
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23.07.2020 02:02 Відповісти
- А який основний доказ причетності Юлії Кузменко до вчинення злочину - вбивства Павла Шеремета?
- Ось, «Висновок портретно-психологічної експертизи» проведеної незалежним британським експертом!...
- А Ви впевнені, що це саме «портретно-психологічна експертиза»? Скоріше, «одорологічна»… Надто вже від неї «мєнтовським лайном» смердить…
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23.07.2020 05:25 Відповісти
главное доказательство - прямое указание членограя
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23.07.2020 08:31 Відповісти
Есть у меня хороший знакомый. Долгое время он проработал следователем прокуратуры. Как-то расследовал он одно злоупотребление должностным положением, которое привело к миллионным убыткам для государства... Дело было сложным, много документов было "утеряно", свидетели "теряли память", однако всё шло к предъявлению окончательного обвинения и направлению дела в суд. И тут, неожиданно, ему из Киева, из вышестоящего управления, дают указание - "Закрыть дело за отсутствием состава преступления"! Тот отказался... Никакие угрозы или уговоры не помогли... Дело затребуют "для изучения", и "дежурный попка", без принятия дела к производству выносит необходимое постановление. А мой знакомый, в приказном порядке едет работать на равноценную должность, в другой конец Украины. Проходит год. И уже управление в Киеве проверяет вышестоящая инстанция. Задают вопросы, но получают уклончивые ответы. Проверяющий возбуждает дисциплинарное производство и приезжает, чтобы ознакомиться с делом в архиве. Ознакомившись, вызывает моего знакомого: "Почему закрыли дело по данным основаниям?!...". А он в ответ: "А Вы покажите постановление о закрытии, с моей подписью...". Смотрят - а в деле вообще постановление это исчезло... Вот так...
Клоун виновен, я согласен... Только вот, "по голове бить" будут того, кто непосредственно "бамажки подписывал"... "Рыба гниёт с головы, но чистят её с хвоста...".
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23.07.2020 09:08 Відповісти
следователь пошёл на принцип у него масса возможностей угробить дело хоть самому.хоть через суд. видно подследственный хорошо в него так \ плюнул\ . мне тут эксперты юрысты на пол страницы рассказывали . что следователь такой независимый от всего и всех
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23.07.2020 09:26 Відповісти
Я просто непогано цю людину знаю... Знаю, що для нього "честь" - не пустий звук...
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23.07.2020 09:48 Відповісти
редкое" самоуничтожающее " качество делать как сам считаешь нужным . следователем у него есть шанс доработать до пенсии . как то давно в конце 80-х нач.говд приказал следователю забрать домой дело и утром уже оконченное предоставить на посмотреть . и по случайному стечению по дороге напали злодеи и отобрали портфель . а то что злодеи были кавказцы как и фигуранты по делу то просто тоже ещё одно совпадение.
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23.07.2020 10:36 Відповісти
Он УЖЕ на пенсии...Так что всё в порядке... Счастливо растит внуков и ловит рыбу, "для души"...
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23.07.2020 10:42 Відповісти
со мной в охране на заводике подрабатывал пенсионер очень уважаемый\ царства ему небесного \ человек ушедший на пенсию с такой должности . что о ней многие и не мечтают . я ему - ладно я идиот .а ведь ты мог сам такой завод иметь в ответ только смеялся какой завод я если бы брал смог бы весь этот город купить вместе с населением . а теперь смотрю кому моя честность кроме меня нужна была . ps ему при мне звонили бывшие сослуживцы со всего союза теперь полковники и генералы фсб . гру и тд . сводки по фронту практически присылали и те и наши. вообще столько узнал интересного
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23.07.2020 11:02 Відповісти
Як не існує?! А - бріфінг! Це ж "залізний" доказ.
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23.07.2020 09:03 Відповісти
Щойно Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи! Дякую за службу
Федеральное бюро расследований США уже присоединилось к расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве, сообщают в Госдепартаменте США.( BBC)

Ранее о возможности привлечения ФБР к расследованию заявляла глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що агенти Федерального бюро розслідувань США до справи з розкриття вбивства журналіста Павла Шеремета в Україні не залучені.

У президента на контроле
Несмотря на отсутствие результатов расследования убийства Павла Шеремета, Владимир Зеленский убежден, что https://zik.ua/news/politics/zelenskyi_yakshcho_po_spravi_sheremeta_ne_vystachyt_dokaziv_to_pravookhorontsi_vybachatsia_958819 дело сдвинулось с мертвой точки . Глава страны допускает, что суд может назвать это обвинение необоснованным. Тогда, по его мнению, специалисты, которые занимались этим, должны как минимум извиниться. Однако он намекнул на возможные санкции в случае умышленных действий правоохранительных органов: "могут извиниться, если это была просто ошибка, но если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыть".(справжніх фахівців просто ошибка, извинениями это дело не закрыть)
Защита подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко не может сделать альтернативную портретно-психологическую экспертизу по видео - институты отказываются из-за отсутствия методики.
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23.07.2020 05:11 Відповісти
зеленский и сивоха кореша венедиктовой
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23.07.2020 08:32 Відповісти
Вот так вот, многолетний Петин "слуга" , г-н Аваков легко подставил нашего преза, затянув его на телешоу по обвинению медиков и волонтера в преднамеренном убийстве журналиста Шеремета, совершенном при "папереднем" президенте. Все правильно, министр же знал, что президент - специалист по телешоу, вот и предложил ему посетить Савика на "Свободе слова"! А тут еще выход из автобуса с заложниками "террориста" и салют спецназом с помощью штатных средств в честь их освобождения и искренние приветствия заложников с борта БТРа! Не просто театр, а театр кукол, где роли играют марионетки...
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23.07.2020 05:39 Відповісти
Чем дольше Авакова не хотят уволить, тем ДАЛЬШЕ он разворачивает ШОУ ТЕРРОРИСТОВ 😀😀😀
Умный человек бы ушёл сам в отставку и начал готовиться к выборам
Но куда там Авакову , в нем Кавказский менталитет - он зубами вцепился во власть .
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23.07.2020 06:12 Відповісти
да, вчера аваков чудный захват заложников организовал, а видео зеленского, похоже, было заранее снято ..
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23.07.2020 08:33 Відповісти
Звездун ты иванов. Слуга всегда был на контрах с петей. Ты видать мокша
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23.07.2020 06:50 Відповісти
Слушай ты - шестерка троекратная, не стравливай Зелю с Петей - это нехорошо! А т о пока они дружбаны - водой не разольешь! Петя давно должен был сидеть , хотя бы в СИЗО, вместо этого в тюрьме сидят АТО-шники, котрых туда запроторили еще при Пете, ни один вор, именующий себя олигархом не посажен, Петюня дал голоса "слугам" на продаж земли Украины и т.д. и т. п.
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23.07.2020 09:21 Відповісти
Дебил, а почему ты не в тюрьме? Ты уже года два лишних на свободе.
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23.07.2020 09:53 Відповісти
Ах бедненький криворогий юристишка, квартальный ЗЕлупа Янелох. Подставили честного наивного девственно чистого мальчика плохие хулиганы главмусор и генпрокурв.
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23.07.2020 07:57 Відповісти
Этих всех дармоедов-эксПЕРДов всех скопом надо было выгнать сраной метлой на улицу, а эксПЕРДные богадельни, жрущие госбюджет, ликвидировать по результатм преследования при режиме бзДонецких свинохряков Юлии Тимошенко (уже представляю, какой сейчас вой при ее упоминании поднимут юлефобские говноеды ) Конечно, юлефобское быдло уже "забыло" (так ему велено) от тех совершенно нелепых эксПЕРДизах, за которые ни один фальшивщик из этих "ноучных" контор так и не получил свое заслуженное место возле параши. Так что теперь, когда оставили все это говно после "революции достоинства", хоть половником его черпайте. Если эти "ноучные" быдлы так себя вольготно чувствуют по отношению к "шереметовской тройке", ставшей известной уже всему миру, фабрикуя фальшивки в угоду мусорне, прокурвам и "судьям" (в целом правщему ЗЕрежиму), то можно себе представить, что они вытворяют с посполитой массой.
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23.07.2020 07:54 Відповісти
Все вірно, брехати експерти не хочуть, а правда нецікава владі, а за підтасовку фактів потім (коли злені повіткають до Оману) будуть відповідати ті посадові особи, які поставлять свої підписи під експртизами.
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23.07.2020 08:19 Відповісти
Согласен полностью только одно замечание. зелёных в Омане никто не ждет. Да и в Росии тоже остается только Домвабва и Луганда!
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23.07.2020 08:33 Відповісти
патрушев уже уехал из омана, так что зеленскому пока там делать нечего, вообще
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23.07.2020 08:37 Відповісти
А свободівців, на чиїх плечах прийшли до влади, кинули.
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23.07.2020 08:25 Відповісти
Срочно надо ещё террористов! теперь пусть захватывают трамвай и троллейбус
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23.07.2020 08:31 Відповісти
наде Порошенко звание Героя выдал, не ?
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23.07.2020 08:36 Відповісти
зеленский подлец
хотел организовать громкую посадку для повышения своего говнорейтинга,
а лохи не купились
.................................
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23.07.2020 08:35 Відповісти
Разом із рюкзаковими і бенядіктовими в Україну прийшли тридцяті роки минулого століття.
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23.07.2020 08:41 Відповісти
Рыба гниет с головы ! Это во-первых ,а во-вторых - назначил их именно ,эта мразь зеленский
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23.07.2020 09:28 Відповісти
Этих всех дармоедов-эксПЕРДов всех скопом надо было выгнать сраной метлой на улицу, а эксПЕРДные богадельни, жрущие госбюджет, ликвидировать по результатм преследования при режиме бзДонецких свинохряков Юлии Тимошенко (уже представляю, какой сейчас вой при ее упоминании поднимут юлефобские говноеды Інститути відмовляються провести експертизу, яку слідство у справі Шеремета представляє доказом причетності Кузьменко, - адвокат Безпалий - Цензор.НЕТ 2934) Конечно, юлефобское быдло уже "забыло" (так ему велено) от тех совершенно нелепых эксПЕРДизах, за которые ни один фальшивщик из этих "ноучных" контор так и не получил свое заслуженное место возле параши. Так что теперь, когда оставили все это говно после "революции достоинства", хоть половником его черпайте. Если эти "ноучные" быдлы так себя вольготно чувствуют по отношению к "шереметовской тройке", ставшей известной уже всему миру, фабрикуя фальшивки в угоду мусорне, прокурвам и "судьям" (в целом правщему ЗЕрежиму), то можно себе представить, что они вытворяют с посполитой массой.
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23.07.2020 09:46 Відповісти
Г@ндон Аваков должен сидеть за сфабрикованные дела. По его указанию все это делается. Подтасовки. фальсификация. выбивание признания. Вот все его методы.
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23.07.2020 10:12 Відповісти
тут не надо быть экспертом, что бы понять что все что там накрапали мусарские следаки по делу шеремета, это вилами по воде писано. бред мусарских имбецилов. самое прикольное, когда начнут брать за жопу всю эту шалупень мусарскую, будут же выть, типа а нас то за что, мы приказы выполняли)))) как по мне, нужно зачистить "авгиевы конюшни" мусарские собакова и все кто хоть как то замазан в этом дерме, начиная с главного мусора собакова должны топтать зону. только кто ж это сделает, коль гарант клоун, с которого смеется вся страна и весь цивилизованный мир. его за какашки уже никто не держит ))))
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23.07.2020 10:18 Відповісти
а в кремль еще не обращались или не время?
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23.07.2020 11:04 Відповісти
Итак азартные игры разрешены делаем ставки зашкваров зебелюков на сегодня. ставлю на 24.
отсчет пошел
1/24
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23.07.2020 13:10 Відповісти
Перетворення звинувачення Антоненко, Кузьменко і Дугарь на мильну бульбашку загрожує мафіозі Авакяну відставкою. А це означає, що він не доживає до суда(свого). Його приберуть. Дуже велика кількість високопосадовців пов'язані з Авакяном співучастю у важких злочинах. Тому звільнення Авакяна може потягти за собою тектонічні зрушення в українському істеблишменті, навіть в державній побудові.
Українцям треба припиняти скиглити по кухнях і мережах, але ставати справжніми громадянами і виходити на вулицю з мирними, але твердими вимогами відставки російського шпигуна Зєлі і дострокових. Бо прокинемось колись не у себе в країні.
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23.07.2020 14:23 Відповісти
 
 