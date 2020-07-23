Інститути відмовляються провести експертизу, яку слідство у справі Шеремета представляє доказом причетності Кузьменко, - адвокат Безпалий. ДОКУМЕНТ

Захист підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко не може зробити альтернативну портретно-психологічну експертизу за відео - інститути відмовляються через відсутність методики.

Як зазначає у Facebook адвокат Тарас Безпалий, саме така експертиза проходить як доказ причетності Кузьменко, передає Цензор.НЕТ.

Сторона захисту звернулася до низки провідних інститутів, які проводять судово-медичні експертизи, але у всіх їм було відмовлено, оскільки "встановити психологічний портрет відео, а тим більше порівняти два відео, неможливо, це суперечить самому предмету експертизи, відсутня методика".

Безпалий додав, що Мін'юст відкрив дисциплінарне провадження щодо експертів КНДІСЕ Ірхіна і Семенець, які зробили портретно-психологічну експертизу Кузьменко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продовжив на 2 місяці тримання під вартою підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко, - адвокат. ДОКУМЕНТ







Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі Шеремета допитують провідників усіх поїздів із Донбасу. ДОКУМЕНТ







Читайте також: Мін'юсту невідома методика, за допомогою якої "ідентифікували" підозрюваних у справі Шеремета. ДОКУМЕНТ







Також читайте: Справа про вбивство Шеремета: В ООН закликали владу України забезпечити неупереджене розслідування і справедливий суд

Нагадаємо, 10 липня адвокат військового медика Яни Дугарь, однієї з підозрюваних у справі Шеремета, отримав відповідь Міністерства юстиції на свій запит. Представники відомства офіційно заявили, що методика, за якою в Яні Дугарь "упізнали" дівчину-розвідницю з відомого відео, в Реєстрі відсутня.