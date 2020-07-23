Інститути відмовляються провести експертизу, яку слідство у справі Шеремета представляє доказом причетності Кузьменко, - адвокат Безпалий. ДОКУМЕНТ
Захист підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко не може зробити альтернативну портретно-психологічну експертизу за відео - інститути відмовляються через відсутність методики.
Як зазначає у Facebook адвокат Тарас Безпалий, саме така експертиза проходить як доказ причетності Кузьменко, передає Цензор.НЕТ.
Сторона захисту звернулася до низки провідних інститутів, які проводять судово-медичні експертизи, але у всіх їм було відмовлено, оскільки "встановити психологічний портрет відео, а тим більше порівняти два відео, неможливо, це суперечить самому предмету експертизи, відсутня методика".
Безпалий додав, що Мін'юст відкрив дисциплінарне провадження щодо експертів КНДІСЕ Ірхіна і Семенець, які зробили портретно-психологічну експертизу Кузьменко.
Нагадаємо, 10 липня адвокат військового медика Яни Дугарь, однієї з підозрюваних у справі Шеремета, отримав відповідь Міністерства юстиції на свій запит. Представники відомства офіційно заявили, що методика, за якою в Яні Дугарь "упізнали" дівчину-розвідницю з відомого відео, в Реєстрі відсутня.
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И ещё важный вопрос который уважаемый адвокат не упомянул. В разные институты он обращался с другим запросом к экспертам. Экспертиза проведена по следующему запросу следователя: "Или одно и то же лицо или разные лица изображены в видеозаписях?"
А уважаемый адвокат ставит вопрос: "Установить психологический портрет видео"
Всё что требуется от адвоката это поставить такой же вопрос как у следователя. А не совершенно другой который вообще не имеет ничего общего с проведённой экспертизой. Для вброса и разгонки в СМИ конечно пойдёт но такие действия можно охарактеризовать как беспомощность.
Как так можно так нагло врать прямо под указанными документами? Кацап? Подментованный? А может Антонина это ты?
И такие действия именно что характеризуют твою беспомощность, тут ты угадал.
Ну а вопросы, который адвокат ставил в обращених, указаны, например, после слов "Поставлене Вами завдання". Почему-то такой гений как вы эт го всего не увидел и навалил выше откровенный маразм и чепуху с такими же покачеству дальнейшими "выводами".
Давай, лол, рассказывай еще про беспомощность.
деньги возможно уже и потратил, в Омане
Люди рік провели в буцегарні, а злочинцям в погонах дадуть максимум догану.
- Ось, «Висновок портретно-психологічної експертизи» проведеної незалежним британським експертом!...
- А Ви впевнені, що це саме «портретно-психологічна експертиза»? Скоріше, «одорологічна»… Надто вже від неї «мєнтовським лайном» смердить…
Клоун виновен, я согласен... Только вот, "по голове бить" будут того, кто непосредственно "бамажки подписывал"... "Рыба гниёт с головы, но чистят её с хвоста...".
Федеральное бюро расследований США уже присоединилось к расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве, сообщают в Госдепартаменте США.( BBC)
Ранее о возможности привлечения ФБР к расследованию заявляла глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що агенти Федерального бюро розслідувань США до справи з розкриття вбивства журналіста Павла Шеремета в Україні не залучені.
У президента на контроле
Несмотря на отсутствие результатов расследования убийства Павла Шеремета, Владимир Зеленский убежден, что https://zik.ua/news/politics/zelenskyi_yakshcho_po_spravi_sheremeta_ne_vystachyt_dokaziv_to_pravookhorontsi_vybachatsia_958819 дело сдвинулось с мертвой точки . Глава страны допускает, что суд может назвать это обвинение необоснованным. Тогда, по его мнению, специалисты, которые занимались этим, должны как минимум извиниться. Однако он намекнул на возможные санкции в случае умышленных действий правоохранительных органов: "могут извиниться, если это была просто ошибка, но если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыть".(справжніх фахівців просто ошибка, извинениями это дело не закрыть)
Защита подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко не может сделать альтернативную портретно-психологическую экспертизу по видео - институты отказываются из-за отсутствия методики.
Умный человек бы ушёл сам в отставку и начал готовиться к выборам
Но куда там Авакову , в нем Кавказский менталитет - он зубами вцепился во власть .
хотел организовать громкую посадку для повышения своего говнорейтинга,
а лохи не купились
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отсчет пошел
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Українцям треба припиняти скиглити по кухнях і мережах, але ставати справжніми громадянами і виходити на вулицю з мирними, але твердими вимогами відставки російського шпигуна Зєлі і дострокових. Бо прокинемось колись не у себе в країні.