Минсоцполитики разъяснило, как получить деньги вместо бэби-бокса. ИНФОГРАФИКА

Министерство социальной политики Украины запускает пилотный проект, предусматривающий монетизацию "пакета малыша".

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что родители или опекуны при неполучении "пакета малыша" должны обратиться в "Приватбанк" и получить специальную социальную карту.

Далее - нужно обратиться в структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения со следующими документами: копия свидетельства о рождении ребенка; копия вида на жительство / удостоверения беженца / справки об обращении за защитой в Украине и др.; копия идентификационного кода; копия об установлении опеки (в случае необходимости); копия решения об устройстве ребенка в патронатную семью; справка из роддома о неполучении "пакета малыша".

Все документы можно подавать в электронном виде.

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