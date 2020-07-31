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Минсоцполитики разъяснило, как получить деньги вместо бэби-бокса. ИНФОГРАФИКА

Министерство социальной политики Украины запускает пилотный проект, предусматривающий монетизацию "пакета малыша".

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики, передает Цензор.НЕТ.

Минсоцполитики разъяснило, как получить деньги вместо бэби-бокса 01

Отмечается, что родители или опекуны при неполучении "пакета малыша" должны обратиться в "Приватбанк" и получить специальную социальную карту.

Далее - нужно обратиться в структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения со следующими документами: копия свидетельства о рождении ребенка; копия вида на жительство / удостоверения беженца / справки об обращении за защитой в Украине и др.; копия идентификационного кода; копия об установлении опеки (в случае необходимости); копия решения об устройстве ребенка в патронатную семью; справка из роддома о неполучении "пакета малыша".

Все документы можно подавать в электронном виде.

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Автор: 

дети (6576) Министерство социальной политики (882)


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Топ комментарии
+4
Все к чему притрагиваются зеленые реформаторы идет прахом.да же такой социально значимый проект .умудрились уничтожить .Зедебил,ведь это делалось не ради денег! Но тебе все равно бесполезно это объяснять,потому что ваш мозг расчитан только на прием сватов и 95 анала.
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31.07.2020 15:15 Ответить
+2
Купить товары для ребенка "можно только в определенных учреждениях торговли". Определенных ЗЕбилами?
Конечно, там все будет завышено до небес!!!!

Дайте родителям деньги, они сами определят, где покупать.
ЗЕленые уже на детях мародерят.
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31.07.2020 14:53 Ответить
+2
Млять, сколько же геморроя несут эти ЗЕленые.Вдумайтесь: заключить договор с банком( интересно что будет заложено в договоре,найти время, до него надо дотопать, карточка будет готова сразу или опять идти получать ?), затем в совбез с кучей документов ( если требуют копии должны ли быть эти копии заверены?)А потом звучит на первый взгляд привлекательно " самостоятельно используют", НО черт кроется в деталях : только в определенных предприятиях торговли( кто будут эти счастливцы предприниматели?Ценовая политика, качество предлагаемых товаров?), ура китайскому ширпотребу
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31.07.2020 14:54 Ответить
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А можно сразу водкой? Зачем такие сложности.
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31.07.2020 14:36 Ответить
Клиента надо приучить к мысли, продолжал возбужденно Бендер, что ему придется отдать деньги. Его надо морально разоружить, подавить в нем реакционные собственнические инстинкты… (с)
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31.07.2020 15:22 Ответить
Соеголовые брать не будут деньгами принципиально.
Им только боксы подавай!
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31.07.2020 14:46 Ответить
Так это новое "покращення" для молодых мам? Или нет?
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31.07.2020 14:56 Ответить
Все к чему притрагиваются зеленые реформаторы идет прахом.да же такой социально значимый проект .умудрились уничтожить .Зедебил,ведь это делалось не ради денег! Но тебе все равно бесполезно это объяснять,потому что ваш мозг расчитан только на прием сватов и 95 анала.
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31.07.2020 15:15 Ответить
Канєшна! Електорату Зєлєбоби краще грішми. Тому що власне дитяча корзмюина - це не длчюя їхніх дітей. От гроші - так, на воляру згодяться. А бебі-бокс ще загнати треба.
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31.07.2020 15:18 Ответить
чей Крым?
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31.07.2020 16:16 Ответить
Купить товары для ребенка "можно только в определенных учреждениях торговли". Определенных ЗЕбилами?
Конечно, там все будет завышено до небес!!!!

Дайте родителям деньги, они сами определят, где покупать.
ЗЕленые уже на детях мародерят.
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31.07.2020 14:53 Ответить
Скоро детей петиков будут есть...
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31.07.2020 15:16 Ответить
Млять, сколько же геморроя несут эти ЗЕленые.Вдумайтесь: заключить договор с банком( интересно что будет заложено в договоре,найти время, до него надо дотопать, карточка будет готова сразу или опять идти получать ?), затем в совбез с кучей документов ( если требуют копии должны ли быть эти копии заверены?)А потом звучит на первый взгляд привлекательно " самостоятельно используют", НО черт кроется в деталях : только в определенных предприятиях торговли( кто будут эти счастливцы предприниматели?Ценовая политика, качество предлагаемых товаров?), ура китайскому ширпотребу
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31.07.2020 14:54 Ответить
за довідками потрібно буде вибігати
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31.07.2020 15:03 Ответить
Що з тими боксами була фігня (ну от навіщо там половине речей , коли у тебе підростає вже перша дитина. І одіяльця, одяг тощо у тебе вже є), що зараз . Чому тільки у визначених закладах? Хто ті заклади визначив і чого? За якими критеріями?
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31.07.2020 15:18 Ответить
 
 