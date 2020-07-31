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Мінсоцполітики роз'яснило, як отримати гроші замість бебі-боксу. ІНФОГРАФІКА

Міністерство соціальної політики України запускає пілотний проєкт, який передбачає монетизацію "пакунку малюка".

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики, передає Цензор.НЕТ.

Мінсоцполітики розяснило, як отримати гроші замість бебі-боксу 01

Зазначається, що батьки або опікуни у разі неотримання "пакунку малюка" мають звернутися в "Приватбанк" і отримати спеціальну соціальну карту.

Далі - потрібно звернутися до структурного підрозділу з питань соцзахисту населення з такими документами: копія свідоцтва про народження дитини; копія посвідки на проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні та ін.; копія ідентифікаційного коду; копія рішення про встановлення опіки (у разі необхідності); копія рішення про влаштування дитини в патронатну сім'ю; довідка з пологового будинку про неотримання "пакунку малюка".

Усі документи можна подавати в електронному вигляді.

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Автор: 

діти (5152) Міністерство соціальної політики (1274)


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Топ коментарі
+4
Все к чему притрагиваются зеленые реформаторы идет прахом.да же такой социально значимый проект .умудрились уничтожить .Зедебил,ведь это делалось не ради денег! Но тебе все равно бесполезно это объяснять,потому что ваш мозг расчитан только на прием сватов и 95 анала.
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31.07.2020 15:15 Відповісти
+2
Купить товары для ребенка "можно только в определенных учреждениях торговли". Определенных ЗЕбилами?
Конечно, там все будет завышено до небес!!!!

Дайте родителям деньги, они сами определят, где покупать.
ЗЕленые уже на детях мародерят.
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31.07.2020 14:53 Відповісти
+2
Млять, сколько же геморроя несут эти ЗЕленые.Вдумайтесь: заключить договор с банком( интересно что будет заложено в договоре,найти время, до него надо дотопать, карточка будет готова сразу или опять идти получать ?), затем в совбез с кучей документов ( если требуют копии должны ли быть эти копии заверены?)А потом звучит на первый взгляд привлекательно " самостоятельно используют", НО черт кроется в деталях : только в определенных предприятиях торговли( кто будут эти счастливцы предприниматели?Ценовая политика, качество предлагаемых товаров?), ура китайскому ширпотребу
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31.07.2020 14:54 Відповісти
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А можно сразу водкой? Зачем такие сложности.
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31.07.2020 14:36 Відповісти
Клиента надо приучить к мысли, продолжал возбужденно Бендер, что ему придется отдать деньги. Его надо морально разоружить, подавить в нем реакционные собственнические инстинкты… (с)
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31.07.2020 15:22 Відповісти
Соеголовые брать не будут деньгами принципиально.
Им только боксы подавай!
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31.07.2020 14:46 Відповісти
Так это новое "покращення" для молодых мам? Или нет?
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31.07.2020 14:56 Відповісти
Все к чему притрагиваются зеленые реформаторы идет прахом.да же такой социально значимый проект .умудрились уничтожить .Зедебил,ведь это делалось не ради денег! Но тебе все равно бесполезно это объяснять,потому что ваш мозг расчитан только на прием сватов и 95 анала.
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31.07.2020 15:15 Відповісти
Канєшна! Електорату Зєлєбоби краще грішми. Тому що власне дитяча корзмюина - це не длчюя їхніх дітей. От гроші - так, на воляру згодяться. А бебі-бокс ще загнати треба.
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31.07.2020 15:18 Відповісти
чей Крым?
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31.07.2020 16:16 Відповісти
Купить товары для ребенка "можно только в определенных учреждениях торговли". Определенных ЗЕбилами?
Конечно, там все будет завышено до небес!!!!

Дайте родителям деньги, они сами определят, где покупать.
ЗЕленые уже на детях мародерят.
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31.07.2020 14:53 Відповісти
Скоро детей петиков будут есть...
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31.07.2020 15:16 Відповісти
Млять, сколько же геморроя несут эти ЗЕленые.Вдумайтесь: заключить договор с банком( интересно что будет заложено в договоре,найти время, до него надо дотопать, карточка будет готова сразу или опять идти получать ?), затем в совбез с кучей документов ( если требуют копии должны ли быть эти копии заверены?)А потом звучит на первый взгляд привлекательно " самостоятельно используют", НО черт кроется в деталях : только в определенных предприятиях торговли( кто будут эти счастливцы предприниматели?Ценовая политика, качество предлагаемых товаров?), ура китайскому ширпотребу
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31.07.2020 14:54 Відповісти
за довідками потрібно буде вибігати
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31.07.2020 15:03 Відповісти
Що з тими боксами була фігня (ну от навіщо там половине речей , коли у тебе підростає вже перша дитина. І одіяльця, одяг тощо у тебе вже є), що зараз . Чому тільки у визначених закладах? Хто ті заклади визначив і чого? За якими критеріями?
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31.07.2020 15:18 Відповісти
 
 