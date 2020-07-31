Мінсоцполітики роз'яснило, як отримати гроші замість бебі-боксу. ІНФОГРАФІКА
Міністерство соціальної політики України запускає пілотний проєкт, який передбачає монетизацію "пакунку малюка".
Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що батьки або опікуни у разі неотримання "пакунку малюка" мають звернутися в "Приватбанк" і отримати спеціальну соціальну карту.
Далі - потрібно звернутися до структурного підрозділу з питань соцзахисту населення з такими документами: копія свідоцтва про народження дитини; копія посвідки на проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні та ін.; копія ідентифікаційного коду; копія рішення про встановлення опіки (у разі необхідності); копія рішення про влаштування дитини в патронатну сім'ю; довідка з пологового будинку про неотримання "пакунку малюка".
Усі документи можна подавати в електронному вигляді.
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Им только боксы подавай!
Конечно, там все будет завышено до небес!!!!
Дайте родителям деньги, они сами определят, где покупать.
ЗЕленые уже на детях мародерят.