Мінсоцполітики роз'яснило, як отримати гроші замість бебі-боксу. ІНФОГРАФІКА

Міністерство соціальної політики України запускає пілотний проєкт, який передбачає монетизацію "пакунку малюка".

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що батьки або опікуни у разі неотримання "пакунку малюка" мають звернутися в "Приватбанк" і отримати спеціальну соціальну карту.

Далі - потрібно звернутися до структурного підрозділу з питань соцзахисту населення з такими документами: копія свідоцтва про народження дитини; копія посвідки на проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні та ін.; копія ідентифікаційного коду; копія рішення про встановлення опіки (у разі необхідності); копія рішення про влаштування дитини в патронатну сім'ю; довідка з пологового будинку про неотримання "пакунку малюка".

Усі документи можна подавати в електронному вигляді.

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