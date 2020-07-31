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"Укрзализныця" восстанавливает работникам соцвыплаты, отмененные из-за карантина

"Укрзализныця" восстанавливает для своих работников с 1 августа все предусмотренные социальные выплаты, которые до этого были отложены в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что также будет отменена четырехдневная рабочая неделя для работников, которым осталось до выхода на пенсию три и менее лет, родителей-одиночек, воспитывающих несовершеннолетних детей.

"Благодаря внедрению антикризисного плана, постепенному увеличению объемов перевозок грузов, восстановлению пассажирских перевозок мы получили возможность отменить ряд ограничений по социальным выплатам для сотрудников компании", - отметил и.о. председателя правления компании Иван Юрик.

Так, например, работники будут писать заявление на отпуск, в августе будут получать помощь на оздоровление без отсрочки во времени. Другие социальные выплаты тоже будут осуществляться без отсрочки.

Отсроченные социальные выплаты работникам осуществляться в несколько этапов и должны быть полностью выплачены до конца этого года.

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Автор: 

соцвыплаты (505) Укрзализныця (2762) Иван Юрик (38)


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Що наглядова рада і керівництво, таки зрозуміли, що зарплатня лям в місяць і поперек горла може стати.
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31.07.2020 14:43 Ответить
Зажрались вони там! Ми купували квитки, розраховуючи, що двоє буде в купе, одне місце прийшлось купляти в сусідньому. А вони тепер почали продавати по 4 квитка в купе. Ось так вони з ковідом борються. Коли було по 50 в день - все закрили, а коли 1000 - гулять на повну. Бабла все мало їм. Подивіться на тачки біля Укрзалізниці в Києві....
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31.07.2020 16:13 Ответить
А ви поцікавтеся скільки там робітники заробляють. Будете дуже здивовані. В середньому 6-8 тисяч гривень на місяць. Я дивуюся як ще люди працюють за таку зарплатню.
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31.07.2020 17:44 Ответить
Шотварицца
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31.07.2020 14:47 Ответить
УЗ-ПНХ ще в 1994.
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31.07.2020 14:59 Ответить
 
 