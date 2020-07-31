"Укрзализныця" восстанавливает работникам соцвыплаты, отмененные из-за карантина

"Укрзализныця" восстанавливает для своих работников с 1 августа все предусмотренные социальные выплаты, которые до этого были отложены в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что также будет отменена четырехдневная рабочая неделя для работников, которым осталось до выхода на пенсию три и менее лет, родителей-одиночек, воспитывающих несовершеннолетних детей.

"Благодаря внедрению антикризисного плана, постепенному увеличению объемов перевозок грузов, восстановлению пассажирских перевозок мы получили возможность отменить ряд ограничений по социальным выплатам для сотрудников компании", - отметил и.о. председателя правления компании Иван Юрик.

Так, например, работники будут писать заявление на отпуск, в августе будут получать помощь на оздоровление без отсрочки во времени. Другие социальные выплаты тоже будут осуществляться без отсрочки.

Отсроченные социальные выплаты работникам осуществляться в несколько этапов и должны быть полностью выплачены до конца этого года.

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