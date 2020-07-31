"Укрзалізниця" відновлює працівникам соцвиплати, скасовані через карантин

"Укрзалізниця" відновлює для своїх працівників із 1 серпня всі передбачені соціальні виплати, які до цього були відкладені у зв'язку з кризою, спричиненою пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба УЗ, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що також буде скасовано чотириденний робочий тиждень для працівників, яким залишилося до виходу на пенсію три і менше років, батьків-одинаків, які виховують неповнолітніх дітей.

"Завдяки впровадженню антикризового плану, поступовому збільшенню обсягів перевезень вантажів, відновленню пасажирських перевезень ми отримали змогу скасувати низку обмежень щодо соціальних виплат для працівників компанії", - зазначив в.о. голови правління компанії Іван Юрик.

Так, наприклад, працівники, які писатимуть заяву на відпустку, у серпні будуть отримувати допомогу на оздоровлення без відтермінування в часі. Інші соціальні виплати теж здійснюватимуться без відстрочки.

Відтерміновані соціальні виплати працівникам здійснюватимуться в декілька етапів та мають бути повністю виплачені до кінця цього року.

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