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"Укрзалізниця" відновлює працівникам соцвиплати, скасовані через карантин

"Укрзалізниця" відновлює для своїх працівників із 1 серпня всі передбачені соціальні виплати, які до цього були відкладені у зв'язку з кризою, спричиненою пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба УЗ, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що також буде скасовано чотириденний робочий тиждень для працівників, яким залишилося до виходу на пенсію три і менше років, батьків-одинаків, які виховують неповнолітніх дітей.

"Завдяки впровадженню антикризового плану, поступовому збільшенню обсягів перевезень вантажів, відновленню пасажирських перевезень ми отримали змогу скасувати низку обмежень щодо соціальних виплат для працівників компанії", - зазначив в.о. голови правління компанії Іван Юрик.

Так, наприклад, працівники, які писатимуть заяву на відпустку, у серпні будуть отримувати допомогу на оздоровлення без відтермінування в часі. Інші соціальні виплати теж здійснюватимуться без відстрочки.

Відтерміновані соціальні виплати працівникам здійснюватимуться в декілька етапів та мають бути повністю виплачені до кінця цього року.

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соцвиплати (313) Укрзалізниця (6903) Іван Юрик (40)


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Що наглядова рада і керівництво, таки зрозуміли, що зарплатня лям в місяць і поперек горла може стати.
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31.07.2020 14:43 Відповісти
Зажрались вони там! Ми купували квитки, розраховуючи, що двоє буде в купе, одне місце прийшлось купляти в сусідньому. А вони тепер почали продавати по 4 квитка в купе. Ось так вони з ковідом борються. Коли було по 50 в день - все закрили, а коли 1000 - гулять на повну. Бабла все мало їм. Подивіться на тачки біля Укрзалізниці в Києві....
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31.07.2020 16:13 Відповісти
А ви поцікавтеся скільки там робітники заробляють. Будете дуже здивовані. В середньому 6-8 тисяч гривень на місяць. Я дивуюся як ще люди працюють за таку зарплатню.
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31.07.2020 17:44 Відповісти
Шотварицца
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31.07.2020 14:47 Відповісти
УЗ-ПНХ ще в 1994.
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31.07.2020 14:59 Відповісти
 
 