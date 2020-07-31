Пандемия COVID-19 вызвала самый большой за 25 лет обвал экономики еврозоны

Валовой внутренний продукт еврозоны снизился во втором квартале текущего года на 12,1%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает dpa со ссылкой на данные статистической организации Европейской Комиссии Евростат.

"ВВП еврозоны снизился на 12,1% во втором квартале из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

По данным Евростата, это наибольшее падение с начала публикации данных в 1995 году.

Как подчеркнул еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Гентолини, пандемия коронавируса имеет "беспрецедентные последствия для всех европейских стран".

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Наибольшее падение экономики за второй квартал наблюдается в Испании (- 18,5%). Отмечается, что в первом квартале этого года валовой внутренний продукт еврозоны снизился на 3,6%.

Как сообщалось, валовой внутренний продукт США во втором квартале этого года снизился на 32,9% за негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19).