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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19 вызвала самый большой за 25 лет обвал экономики еврозоны

Пандемия COVID-19 вызвала самый большой за 25 лет обвал экономики еврозоны

Валовой внутренний продукт еврозоны снизился во втором квартале текущего года на 12,1%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает dpa со ссылкой на данные статистической организации Европейской Комиссии Евростат.

"ВВП еврозоны снизился на 12,1% во втором квартале из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

По данным Евростата, это наибольшее падение с начала публикации данных в 1995 году.

Как подчеркнул еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Гентолини, пандемия коронавируса имеет "беспрецедентные последствия для всех европейских стран".

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Наибольшее падение экономики за второй квартал наблюдается в Испании (- 18,5%). Отмечается, что в первом квартале этого года валовой внутренний продукт еврозоны снизился на 3,6%.

Как сообщалось, валовой внутренний продукт США во втором квартале этого года снизился на 32,9% за негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19).

ВВП (644) карантин (16729) пандемия (113) экономика (3884) еврозона (24) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
В Єврозоні є куди падати, а в Україні зевлада стукає знизу дна економіки.
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31.07.2020 14:51 Ответить
+7
"вашого"..? та невже..? це той поц, за часів якого найпатріотичніший вже експрезидент у міністрах тусив..? і на підтвердження слів про мого хама, наведіть будь ласка хоча б один мій комент на його підтримку..
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31.07.2020 15:05 Ответить
+6
И не последнюю роль в этом сыграл тот парняга с нелепыми усами и очках по фамилии Гебрейисус. "Спасибо" и ему.
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31.07.2020 14:50 Ответить
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И не последнюю роль в этом сыграл тот парняга с нелепыми усами и очках по фамилии Гебрейисус. "Спасибо" и ему.
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31.07.2020 14:50 Ответить
А те, що він ефіоп ти забув?
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31.07.2020 14:55 Ответить
Та хоть арап Петра второго.
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31.07.2020 14:57 Ответить
Не Петра ІІІ? Хоча він не був арапом той Олександра Сергійовича
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31.07.2020 15:04 Ответить
Ми з вами говоримо про віру?
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31.07.2020 15:11 Ответить
Пандемія COVID-19 спричинила найбільший за 25 років обвал економіки Єврозони - Цензор.НЕТ 5088
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31.07.2020 15:26 Ответить
И это только цветочки.
Будет беда
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31.07.2020 14:51 Ответить
"Тьі ясновидящая говорящая собака" Великої Британії?
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31.07.2020 14:54 Ответить
В Єврозоні є куди падати, а в Україні зевлада стукає знизу дна економіки.
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31.07.2020 14:51 Ответить
а до зєлі Швейцарію обганяли..? рехформ як не було так і немає..лише батіг..
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31.07.2020 14:55 Ответить
Звичайно, що не обгоняли після вашого підлого янука. Але економіка зростала.
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31.07.2020 14:56 Ответить
"вашого"..? та невже..? це той поц, за часів якого найпатріотичніший вже експрезидент у міністрах тусив..? і на підтвердження слів про мого хама, наведіть будь ласка хоча б один мій комент на його підтримку..
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31.07.2020 15:05 Ответить
Так, вашого. Який є підлим від вашої "плоті і крові".
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31.07.2020 15:08 Ответить
брехун..мої пости на його підтримку у студію..
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31.07.2020 15:30 Ответить
Дай твої пости проти його під час його каденції, зебіл. Зебіли і підлі януки два чобота пара.
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31.07.2020 15:34 Ответить
- Ваша дочка - повія..
- Але у мене немає дочки..
- Ну я сказав, а ви вже як там знаєте..
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31.07.2020 15:36 Ответить
зебіли=регіонали.
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31.07.2020 15:37 Ответить
А петики - ангелы Святого Петра.
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31.07.2020 15:44 Ответить
не пропустіть прийом у лікаря..
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31.07.2020 15:50 Ответить
Достаточно редкий случай, когда для излечения надо забрать деньги, а не дать...
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31.07.2020 15:59 Ответить
Обгоняли, стали беднейшей страной Европы, ускорение темпов отрицательного роста, о как!
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31.07.2020 14:58 Ответить
Хто винуватий?
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31.07.2020 15:04 Ответить
Зеленский конечно, кто ж ещё?Я сказал Зеленский, ай..ой..не бейте, дяденька, больно...говорю же- Зеленский!
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31.07.2020 15:24 Ответить
З тебе будуть люди, але не одразу.
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31.07.2020 15:27 Ответить
Завязывай ты уже с шаленой бджилкой, а?А то из одного меня тебе представляется уже куча народу...Право слово, бросай.
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31.07.2020 15:29 Ответить
Ти не один, а 1+1, 2=2, https://censor.net/user/235566 + Коломойський...
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31.07.2020 15:33 Ответить
Ого тебя долбит нипадеццки. Приём завтра часов с 10. Просьба не опаздывать.
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31.07.2020 15:34 Ответить
Це я тобі можу запропонувати, бо родич лікує твої хвороби.
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31.07.2020 15:36 Ответить
Да уж видно до чего он тебя долечил...
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31.07.2020 15:37 Ответить
Мені не треба, а ти можеш звернутися. Поки все. Якщо тобі треба психіатр, то я домовлюся про тебе. Це не жарт.
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31.07.2020 15:39 Ответить
Порохоботничество не лечится. Уж кому-кому, а тебе это положено знать.
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31.07.2020 15:41 Ответить
Лечится на раз-два! Перекрытием финансирования.
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31.07.2020 15:46 Ответить
Ти про кацапію? Пишеш під час флешмобу з годування голубів? Чи сам з'їв усі крихти, які тобі видали активісти?
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31.07.2020 15:07 Ответить
Соя, с тобой давно всё понятно. На сегодня приём закончен.
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31.07.2020 15:23 Ответить
Чмошнику, сери на своїй території.
У твого ***** вже бункернв сортири переповнені, тож дрібним пінчерам краще стулити писки.
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31.07.2020 17:10 Ответить
Ты это рабсеянам пиши, я в Украине нахожусь
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31.07.2020 17:56 Ответить
Мені байдуже ким ти називаєш себе. У нас б'ють не по паспорту, а по мармизі.
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31.07.2020 20:18 Ответить
А, ну очередный вай-файный борцун...Много вас тут шлёндрает.
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31.07.2020 20:31 Ответить
Служи, Сірку блохастенький! Канюч як слід, задні лапи не прогинай, тоді отримаєш чергову подачку. Точніше - чергового копняка, за який тобі натарифікують ще кілька копійок.
Втім, вуличніх Сірків я охоче частую, на відміну від бомжів, алканів та разного електорального сміття (свідків коммі-соці, совко-, риго-, а тепер жоппо-зелень). Вони (і ти в їхньоу числі) заслужили повний "bundle" копняків від життя.
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31.07.2020 22:55 Ответить
Ну да-да, я знаю, есть соевая Ылитка, и все остальные, которые фу. Эту "свежую" мысль всем посетителям форума местное соевое ботьё уже больше года втюхивает. Жаль что вся эта ваша "шайка Тома Сойера" невыносимо скучна, не говоря уж о каких-либо толковых мыслях. Ну, продолжайте веровать, "ибо нелепо". С вашими мне точно не по пути.
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31.07.2020 23:08 Ответить
Кацапомовного совкового лузера пробило на ностальгію.. Канєшна. "у савєццкіх сопствєнная гордость, рузгіє ні здаюцца".
Чув таку пісеньку:
"Ой, серун, серун, инчу мотецар..."
Співай коли сидиш у сортирі типу "шпаківня з сердечком" - у вашому кацапстані саме такі має 90% населення.
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01.08.2020 00:01 Ответить
Ну вот и оставайся на поле боя в гордом одиночестве, триумфатор с изжогой. А я пойду спать, твои пафосные фразы только и могут, что усыплять.
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01.08.2020 00:11 Ответить
А может просто перестать брать без спросу чужое - и всем отвечать за свои слова ?
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31.07.2020 15:04 Ответить
батенька, да вы тот еще мечтатель!
Прямо, Сент-Экзюпери, какой-то!
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31.07.2020 15:22 Ответить
Остатки чистых мечт в глубинах душ остались.....
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01.08.2020 08:14 Ответить
за що боролись, на те й напоролись. Вочевидь, комусь вигідний той "обвал" був.
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31.07.2020 15:04 Ответить
є навіть конкретні прізвища..
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31.07.2020 15:06 Ответить
не думаю що МОЗівська говоряща голова саме те прізвище, якому це потрібно було.
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31.07.2020 15:07 Ответить
він лише один з виконавців..а зелень стригли зовсім інші..навіть трохи у ЗМІ інфа пройшла..щось не догледіли..як думаєте, ці хлопці тепер зупиняться..?

Під час пандемії мільярдери в США збагатилися на $ 434 млрд
https://zn.ua/ukr/WORLD/pid-chas-pandemiyi-milyarderi-v-ssha-zbagatilisya-na-434-mlrd-348590_.html
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31.07.2020 15:34 Ответить
Специальное пояснение для порохоботов: в любой непонятной ситуации следует максимально подчёркивать ответственность Зеленского за происходящее, особенно в тех ситуациях, когда это явно не так и даже противоречит здравому смыслу. С уважением летёха-куратор.
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31.07.2020 15:26 Ответить
Перший раз бачу, як ригозебіл лайкає порохоботу
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31.07.2020 15:35 Ответить
Я тобі вже наводив анекдот про приблудну дворнягу: "- а я ніхто. Я сюди попісяти зайшло".
Іншого ставлення до тебе тут не буде. Нехац шановний Ali Hasan підтвердить.
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31.07.2020 17:14 Ответить
Мне тоже вспоминается старый анекдот: Петрович, твоя жена обладает даром соблазнять мужчин!Даром?Хрена! Вот и тут. Шановный?Ха!
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31.07.2020 17:52 Ответить
То все х.ерня, главное, нас не зацепило.
Ведь, у нас у руля страны стоят лудший во фселенной преЗедент и образцово-показательный преиьер Шмыгаль!
Они, как отец и мать, позаботятся об украинцах.
Ну, и Бабушка им, канешна, поможет...
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31.07.2020 15:20 Ответить
что и требовалось доказать
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31.07.2020 15:25 Ответить
"Наибольшее падение экономики за второй квартал наблюдается в Испании (- 18,5%)."
Источник: https://censor.net/n3211246

В той самой Испании, где намордники велено носить до полной победы над ковидом.
И почему я не удивлена, что наибольшее обрушение экономики именно в Испании?
Наверное, потому как падение экономики прямо пропорционально идиотизму.
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31.07.2020 16:41 Ответить
феодалам посткапіталізму плювати на це, їх статки за даними Форбс лише зростають
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31.07.2020 16:47 Ответить
 
 