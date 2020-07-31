Пандемия COVID-19 вызвала самый большой за 25 лет обвал экономики еврозоны
Валовой внутренний продукт еврозоны снизился во втором квартале текущего года на 12,1%.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает dpa со ссылкой на данные статистической организации Европейской Комиссии Евростат.
"ВВП еврозоны снизился на 12,1% во втором квартале из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.
По данным Евростата, это наибольшее падение с начала публикации данных в 1995 году.
Как подчеркнул еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Гентолини, пандемия коронавируса имеет "беспрецедентные последствия для всех европейских стран".
Наибольшее падение экономики за второй квартал наблюдается в Испании (- 18,5%). Отмечается, что в первом квартале этого года валовой внутренний продукт еврозоны снизился на 3,6%.
Как сообщалось, валовой внутренний продукт США во втором квартале этого года снизился на 32,9% за негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19).
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Будет беда
- Але у мене немає дочки..
- Ну я сказав, а ви вже як там знаєте..
У твого ***** вже бункернв сортири переповнені, тож дрібним пінчерам краще стулити писки.
Втім, вуличніх Сірків я охоче частую, на відміну від бомжів, алканів та разного електорального сміття (свідків коммі-соці, совко-, риго-, а тепер жоппо-зелень). Вони (і ти в їхньоу числі) заслужили повний "bundle" копняків від життя.
Чув таку пісеньку:
"Ой, серун, серун, инчу мотецар..."
Співай коли сидиш у сортирі типу "шпаківня з сердечком" - у вашому кацапстані саме такі має 90% населення.
Прямо, Сент-Экзюпери, какой-то!
Під час пандемії мільярдери в США збагатилися на $ 434 млрд
https://zn.ua/ukr/WORLD/pid-chas-pandemiyi-milyarderi-v-ssha-zbagatilisya-na-434-mlrd-348590_.html
Іншого ставлення до тебе тут не буде. Нехац шановний Ali Hasan підтвердить.
Ведь, у нас у руля страны стоят лудший во фселенной преЗедент и образцово-показательный преиьер Шмыгаль!
Они, как отец и мать, позаботятся об украинцах.
Ну, и Бабушка им, канешна, поможет...
Источник: https://censor.net/n3211246
В той самой Испании, где намордники велено носить до полной победы над ковидом.
И почему я не удивлена, что наибольшее обрушение экономики именно в Испании?
Наверное, потому как падение экономики прямо пропорционально идиотизму.