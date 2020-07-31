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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19 спричинила найбільший за 25 років обвал економіки Єврозони

Пандемія COVID-19 спричинила найбільший за 25 років обвал економіки Єврозони

Валовий внутрішній продукт Єврозони знизився в другому кварталі поточного року на 12,1%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє dpa із посиланням на дані статистичної організації Європейської Комісії Євростат.

"ВВП Єврозони знизився на 12,1% у другому кварталі через пандемію коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

За даними Євростату, це найбільше падіння від початку публікації даних у 1995 році.

Як наголосив єврокомісар з питань економіки Паоло Гентоліні, пандемія коронавірусу має "безпрецедентні наслідки для всіх європейських країн".

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Найбільше падіння економіки за другий квартал спостерігається в Іспанії (-18,5%). Зазначається, що у першому кварталі цього року валовий внутрішній продукт Єврозони знизився на 3,6%.

Як повідомлялося, валовий внутрішній продукт США у другому кварталі цього року знизився на 32,9% через негативний вплив пандемії коронавірусу (COVID-19).

Автор: 

ВВП (1379) карантин (18172) пандемія (126) економіка (935) єврозона (137) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
В Єврозоні є куди падати, а в Україні зевлада стукає знизу дна економіки.
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31.07.2020 14:51 Відповісти
+7
"вашого"..? та невже..? це той поц, за часів якого найпатріотичніший вже експрезидент у міністрах тусив..? і на підтвердження слів про мого хама, наведіть будь ласка хоча б один мій комент на його підтримку..
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31.07.2020 15:05 Відповісти
+6
И не последнюю роль в этом сыграл тот парняга с нелепыми усами и очках по фамилии Гебрейисус. "Спасибо" и ему.
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31.07.2020 14:50 Відповісти
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И не последнюю роль в этом сыграл тот парняга с нелепыми усами и очках по фамилии Гебрейисус. "Спасибо" и ему.
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31.07.2020 14:50 Відповісти
А те, що він ефіоп ти забув?
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31.07.2020 14:55 Відповісти
Та хоть арап Петра второго.
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31.07.2020 14:57 Відповісти
Не Петра ІІІ? Хоча він не був арапом той Олександра Сергійовича
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31.07.2020 15:04 Відповісти
Ми з вами говоримо про віру?
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31.07.2020 15:11 Відповісти
Пандемія COVID-19 спричинила найбільший за 25 років обвал економіки Єврозони - Цензор.НЕТ 5088
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31.07.2020 15:26 Відповісти
И это только цветочки.
Будет беда
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31.07.2020 14:51 Відповісти
"Тьі ясновидящая говорящая собака" Великої Британії?
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31.07.2020 14:54 Відповісти
В Єврозоні є куди падати, а в Україні зевлада стукає знизу дна економіки.
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31.07.2020 14:51 Відповісти
а до зєлі Швейцарію обганяли..? рехформ як не було так і немає..лише батіг..
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31.07.2020 14:55 Відповісти
Звичайно, що не обгоняли після вашого підлого янука. Але економіка зростала.
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31.07.2020 14:56 Відповісти
"вашого"..? та невже..? це той поц, за часів якого найпатріотичніший вже експрезидент у міністрах тусив..? і на підтвердження слів про мого хама, наведіть будь ласка хоча б один мій комент на його підтримку..
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31.07.2020 15:05 Відповісти
Так, вашого. Який є підлим від вашої "плоті і крові".
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31.07.2020 15:08 Відповісти
брехун..мої пости на його підтримку у студію..
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31.07.2020 15:30 Відповісти
Дай твої пости проти його під час його каденції, зебіл. Зебіли і підлі януки два чобота пара.
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31.07.2020 15:34 Відповісти
- Ваша дочка - повія..
- Але у мене немає дочки..
- Ну я сказав, а ви вже як там знаєте..
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31.07.2020 15:36 Відповісти
зебіли=регіонали.
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31.07.2020 15:37 Відповісти
А петики - ангелы Святого Петра.
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31.07.2020 15:44 Відповісти
не пропустіть прийом у лікаря..
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31.07.2020 15:50 Відповісти
Достаточно редкий случай, когда для излечения надо забрать деньги, а не дать...
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31.07.2020 15:59 Відповісти
Обгоняли, стали беднейшей страной Европы, ускорение темпов отрицательного роста, о как!
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31.07.2020 14:58 Відповісти
Хто винуватий?
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31.07.2020 15:04 Відповісти
Зеленский конечно, кто ж ещё?Я сказал Зеленский, ай..ой..не бейте, дяденька, больно...говорю же- Зеленский!
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31.07.2020 15:24 Відповісти
З тебе будуть люди, але не одразу.
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31.07.2020 15:27 Відповісти
Завязывай ты уже с шаленой бджилкой, а?А то из одного меня тебе представляется уже куча народу...Право слово, бросай.
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31.07.2020 15:29 Відповісти
Ти не один, а 1+1, 2=2, https://censor.net/user/235566 + Коломойський...
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31.07.2020 15:33 Відповісти
Ого тебя долбит нипадеццки. Приём завтра часов с 10. Просьба не опаздывать.
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31.07.2020 15:34 Відповісти
Це я тобі можу запропонувати, бо родич лікує твої хвороби.
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31.07.2020 15:36 Відповісти
Да уж видно до чего он тебя долечил...
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31.07.2020 15:37 Відповісти
Мені не треба, а ти можеш звернутися. Поки все. Якщо тобі треба психіатр, то я домовлюся про тебе. Це не жарт.
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31.07.2020 15:39 Відповісти
Порохоботничество не лечится. Уж кому-кому, а тебе это положено знать.
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31.07.2020 15:41 Відповісти
Лечится на раз-два! Перекрытием финансирования.
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31.07.2020 15:46 Відповісти
Ти про кацапію? Пишеш під час флешмобу з годування голубів? Чи сам з'їв усі крихти, які тобі видали активісти?
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31.07.2020 15:07 Відповісти
Соя, с тобой давно всё понятно. На сегодня приём закончен.
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31.07.2020 15:23 Відповісти
Чмошнику, сери на своїй території.
У твого ***** вже бункернв сортири переповнені, тож дрібним пінчерам краще стулити писки.
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31.07.2020 17:10 Відповісти
Ты это рабсеянам пиши, я в Украине нахожусь
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31.07.2020 17:56 Відповісти
Мені байдуже ким ти називаєш себе. У нас б'ють не по паспорту, а по мармизі.
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31.07.2020 20:18 Відповісти
А, ну очередный вай-файный борцун...Много вас тут шлёндрает.
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31.07.2020 20:31 Відповісти
Служи, Сірку блохастенький! Канюч як слід, задні лапи не прогинай, тоді отримаєш чергову подачку. Точніше - чергового копняка, за який тобі натарифікують ще кілька копійок.
Втім, вуличніх Сірків я охоче частую, на відміну від бомжів, алканів та разного електорального сміття (свідків коммі-соці, совко-, риго-, а тепер жоппо-зелень). Вони (і ти в їхньоу числі) заслужили повний "bundle" копняків від життя.
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31.07.2020 22:55 Відповісти
Ну да-да, я знаю, есть соевая Ылитка, и все остальные, которые фу. Эту "свежую" мысль всем посетителям форума местное соевое ботьё уже больше года втюхивает. Жаль что вся эта ваша "шайка Тома Сойера" невыносимо скучна, не говоря уж о каких-либо толковых мыслях. Ну, продолжайте веровать, "ибо нелепо". С вашими мне точно не по пути.
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31.07.2020 23:08 Відповісти
Кацапомовного совкового лузера пробило на ностальгію.. Канєшна. "у савєццкіх сопствєнная гордость, рузгіє ні здаюцца".
Чув таку пісеньку:
"Ой, серун, серун, инчу мотецар..."
Співай коли сидиш у сортирі типу "шпаківня з сердечком" - у вашому кацапстані саме такі має 90% населення.
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01.08.2020 00:01 Відповісти
Ну вот и оставайся на поле боя в гордом одиночестве, триумфатор с изжогой. А я пойду спать, твои пафосные фразы только и могут, что усыплять.
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01.08.2020 00:11 Відповісти
А может просто перестать брать без спросу чужое - и всем отвечать за свои слова ?
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31.07.2020 15:04 Відповісти
батенька, да вы тот еще мечтатель!
Прямо, Сент-Экзюпери, какой-то!
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31.07.2020 15:22 Відповісти
Остатки чистых мечт в глубинах душ остались.....
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01.08.2020 08:14 Відповісти
за що боролись, на те й напоролись. Вочевидь, комусь вигідний той "обвал" був.
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31.07.2020 15:04 Відповісти
є навіть конкретні прізвища..
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31.07.2020 15:06 Відповісти
не думаю що МОЗівська говоряща голова саме те прізвище, якому це потрібно було.
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31.07.2020 15:07 Відповісти
він лише один з виконавців..а зелень стригли зовсім інші..навіть трохи у ЗМІ інфа пройшла..щось не догледіли..як думаєте, ці хлопці тепер зупиняться..?

Під час пандемії мільярдери в США збагатилися на $ 434 млрд
https://zn.ua/ukr/WORLD/pid-chas-pandemiyi-milyarderi-v-ssha-zbagatilisya-na-434-mlrd-348590_.html
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31.07.2020 15:34 Відповісти
Специальное пояснение для порохоботов: в любой непонятной ситуации следует максимально подчёркивать ответственность Зеленского за происходящее, особенно в тех ситуациях, когда это явно не так и даже противоречит здравому смыслу. С уважением летёха-куратор.
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31.07.2020 15:26 Відповісти
Перший раз бачу, як ригозебіл лайкає порохоботу
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31.07.2020 15:35 Відповісти
Я тобі вже наводив анекдот про приблудну дворнягу: "- а я ніхто. Я сюди попісяти зайшло".
Іншого ставлення до тебе тут не буде. Нехац шановний Ali Hasan підтвердить.
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31.07.2020 17:14 Відповісти
Мне тоже вспоминается старый анекдот: Петрович, твоя жена обладает даром соблазнять мужчин!Даром?Хрена! Вот и тут. Шановный?Ха!
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31.07.2020 17:52 Відповісти
То все х.ерня, главное, нас не зацепило.
Ведь, у нас у руля страны стоят лудший во фселенной преЗедент и образцово-показательный преиьер Шмыгаль!
Они, как отец и мать, позаботятся об украинцах.
Ну, и Бабушка им, канешна, поможет...
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31.07.2020 15:20 Відповісти
что и требовалось доказать
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31.07.2020 15:25 Відповісти
"Наибольшее падение экономики за второй квартал наблюдается в Испании (- 18,5%)."
Источник: https://censor.net/n3211246

В той самой Испании, где намордники велено носить до полной победы над ковидом.
И почему я не удивлена, что наибольшее обрушение экономики именно в Испании?
Наверное, потому как падение экономики прямо пропорционально идиотизму.
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31.07.2020 16:41 Відповісти
феодалам посткапіталізму плювати на це, їх статки за даними Форбс лише зростають
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31.07.2020 16:47 Відповісти
 
 