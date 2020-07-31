Пандемія COVID-19 спричинила найбільший за 25 років обвал економіки Єврозони
Валовий внутрішній продукт Єврозони знизився в другому кварталі поточного року на 12,1%.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє dpa із посиланням на дані статистичної організації Європейської Комісії Євростат.
"ВВП Єврозони знизився на 12,1% у другому кварталі через пандемію коронавірусу", - йдеться в повідомленні.
За даними Євростату, це найбільше падіння від початку публікації даних у 1995 році.
Як наголосив єврокомісар з питань економіки Паоло Гентоліні, пандемія коронавірусу має "безпрецедентні наслідки для всіх європейських країн".
Найбільше падіння економіки за другий квартал спостерігається в Іспанії (-18,5%). Зазначається, що у першому кварталі цього року валовий внутрішній продукт Єврозони знизився на 3,6%.
Як повідомлялося, валовий внутрішній продукт США у другому кварталі цього року знизився на 32,9% через негативний вплив пандемії коронавірусу (COVID-19).
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Будет беда
- Але у мене немає дочки..
- Ну я сказав, а ви вже як там знаєте..
У твого ***** вже бункернв сортири переповнені, тож дрібним пінчерам краще стулити писки.
Втім, вуличніх Сірків я охоче частую, на відміну від бомжів, алканів та разного електорального сміття (свідків коммі-соці, совко-, риго-, а тепер жоппо-зелень). Вони (і ти в їхньоу числі) заслужили повний "bundle" копняків від життя.
Чув таку пісеньку:
"Ой, серун, серун, инчу мотецар..."
Співай коли сидиш у сортирі типу "шпаківня з сердечком" - у вашому кацапстані саме такі має 90% населення.
Прямо, Сент-Экзюпери, какой-то!
Під час пандемії мільярдери в США збагатилися на $ 434 млрд
https://zn.ua/ukr/WORLD/pid-chas-pandemiyi-milyarderi-v-ssha-zbagatilisya-na-434-mlrd-348590_.html
Іншого ставлення до тебе тут не буде. Нехац шановний Ali Hasan підтвердить.
Ведь, у нас у руля страны стоят лудший во фселенной преЗедент и образцово-показательный преиьер Шмыгаль!
Они, как отец и мать, позаботятся об украинцах.
Ну, и Бабушка им, канешна, поможет...
Источник: https://censor.net/n3211246
В той самой Испании, где намордники велено носить до полной победы над ковидом.
И почему я не удивлена, что наибольшее обрушение экономики именно в Испании?
Наверное, потому как падение экономики прямо пропорционально идиотизму.