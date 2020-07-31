Пандемія COVID-19 спричинила найбільший за 25 років обвал економіки Єврозони

Валовий внутрішній продукт Єврозони знизився в другому кварталі поточного року на 12,1%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє dpa із посиланням на дані статистичної організації Європейської Комісії Євростат.

"ВВП Єврозони знизився на 12,1% у другому кварталі через пандемію коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

За даними Євростату, це найбільше падіння від початку публікації даних у 1995 році.

Як наголосив єврокомісар з питань економіки Паоло Гентоліні, пандемія коронавірусу має "безпрецедентні наслідки для всіх європейських країн".

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Найбільше падіння економіки за другий квартал спостерігається в Іспанії (-18,5%). Зазначається, що у першому кварталі цього року валовий внутрішній продукт Єврозони знизився на 3,6%.

Як повідомлялося, валовий внутрішній продукт США у другому кварталі цього року знизився на 32,9% через негативний вплив пандемії коронавірусу (COVID-19).