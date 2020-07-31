У миссии ОБСЕ должен быть доступ и к оккупированному Крыму, - Евросоюз

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине должна иметь доступ ко всей украинской территории в пределах ее международно признанных границ, включая Крым.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза относительно агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В соответствии со своим мандатом СММ должна иметь доступ ко всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крымский полуостров, незаконно аннексированный Россией", - сказано в заявлении.

В заявлении ЕС подчеркивается, что СМM остается источником достоверной информации о ситуации на местах, и ​​поэтому свобода Миссии не должна быть ограничена. В Евросоюзе приветствуют тот факт, что ряд наблюдателей СММ смогли пересечь линию соприкосновения и присоединиться к командам СММ в оккупированных районах Донбасса, однако для этого требовалось предоставление медицинских тестов на коронавирус, а свобода передвижения СММ не должна ограничиваться.

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"Мы призываем Россию использовать свое большое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования для обеспечения того, чтобы все другие необоснованные ограничения относительно СММ были немедленно отменены", - заявили в ЕС.

Также в заявлении ЕС напоминает, что все ответственные за какой-либо умышленный вред, уничтожение или потерю активов СММ "должны понести ответственность как в политическом, так и в финансовом плане": "Мы надеемся, что о результатах тщательного расследования всех подобных случаев будет уведомлен Постоянный совет".

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