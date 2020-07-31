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Вдове украинского рэпера Картрайта предъявлено подозрение в убийстве мужа

Вдове украинского рэпера Картрайта предъявлено подозрение в убийстве мужа

Российские следователи предъявили подозрение в убийстве украинского рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого нашли в квартире в Санкт-Петербурге, его вдове Марине Кохал.

Об этом сообщили в петербургском управлении Следственного комитета России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время подозреваемой предъявлено обвинение", - сказано в сообщении.

Следователи будут добиваться ареста женщины.

По их данным, обвиняемая в "ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу".

Далее женщина, по версии следствия, расчленила тело рэпера.

Читайте на Цензор.НЕТ: Расчлененное тело украинского рэпера Энди Картрайта нашли в питерской квартире, - росСМИ

Напомним, тело уроженца Нежина Энди Картрайта (Александра Юшко) было найдено 30 июля в квартире в центре Санкт-Петербурга. Вдова музыканта рассказала, что артист умер предположительно 25 июля от передозировки наркотиков. Она якобы расчленила тело и искала способ его скрыть, чтобы объявить мужа безвестно пропавшим, так как не хотела для него "бесславной смерти" от наркотиков.

Энди Картрайт (Александр Юшко) - рэпер, известный участием в российском Versus Battle. Первый альбом выпустил в 2012 году. В последнее время проживал в Санкт-Петербурге.

Автор: 

россия (96192) рэпер (46) Санкт-Петербург (488) убийство (6508)


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Топ комментарии
+22
Та всім насрати
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31.07.2020 20:47 Ответить
+16
музика дебілів..
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31.07.2020 21:06 Ответить
+12
Как незабываемо прожить жизнь (рецепт от Алексанра Юшко(

1. Убедить себя в том, что ты черный,

2. Переехать в парашу
3. Обдолбаться наркотой и помереть от руки своей кацапской сюпрюги

4. Получить в качестве последнего пристанища холодильник, в котором будет храниться твой порезанный на кусочки хладный трупик.

Профит!
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31.07.2020 20:57 Ответить
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Та всім насрати
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31.07.2020 20:47 Ответить
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
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31.07.2020 22:21 Ответить
в чем именно он украинский ?
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31.07.2020 22:28 Ответить
шо,отрубала член на память и в холодильник положила
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31.07.2020 20:49 Ответить
и положила не для сохранения свежести вкуса а только лишь ради твердости
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31.07.2020 20:57 Ответить
"...неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу".

ведьма, не иначе))
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31.07.2020 21:07 Ответить
Не зовсім. Вона ще запросила маму.Та допомагала розпилювати тіло.Шматочки пересипали сіллю, нутрощі промили в пральній машинці.
Все скрєпно,по канонам.
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31.07.2020 21:18 Ответить
По фрагментах з холодильника видно, що то для їжі. Мабуть, знову блокада Ленінграда. Та найцікавіше те (о, великий Боже!), що в холодильнику були і промиті його кишки ( ай сі ті ві ТБ). Напевно готували для ковбаси... Свят, свят...
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01.08.2020 09:34 Ответить
Бандитский Петербург
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31.07.2020 20:50 Ответить


- Что-то меня снова терзают смутные сомнения...
- Ты на что, царская морда, намекаешь?! (с)
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31.07.2020 22:27 Ответить
ті Каменскую ненакрашенную видел ?
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31.07.2020 22:30 Ответить
Как незабываемо прожить жизнь (рецепт от Алексанра Юшко(

1. Убедить себя в том, что ты черный,

2. Переехать в парашу
3. Обдолбаться наркотой и помереть от руки своей кацапской сюпрюги

4. Получить в качестве последнего пристанища холодильник, в котором будет храниться твой порезанный на кусочки хладный трупик.

Профит!
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31.07.2020 20:57 Ответить
Ха..Готовая эпитафия на могилку.
Здесь лежит поц,родившийся белым,считавший себя черным,но бывшем на самом деле куском говна,что убедительно доказала ему любимая супруга.
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31.07.2020 21:12 Ответить
жестко, но так и есть....или стать супер клоуном ревой
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31.07.2020 21:44 Ответить
супруга распилила супруга. буквально.
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31.07.2020 21:05 Ответить
музика дебілів..
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31.07.2020 21:06 Ответить
Це навіть музикою важко назвати. Більше схоже на дегенеративно булькотіння під туалетні звуки. Для нетрів - чорних, а зараз вже і білих
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01.08.2020 01:33 Ответить
Нигера замочила. Расистка!
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31.07.2020 21:22 Ответить
Наркотики видать употреблял не только супруг. Вменяемая, не под наркотой, не патологоанатом, может расчленить труп?
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31.07.2020 21:26 Ответить
у неї ломка мабуть була, він її дозу приняв і від'їхав
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01.08.2020 07:50 Ответить
Вони ж нащадки андрофагів, у них в народних піснях співалося "сварить с мужа холодец".
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01.08.2020 09:49 Ответить
реп це не музика це випірдьож під караоке для лохів...
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31.07.2020 21:28 Ответить
це просто пердьож
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01.08.2020 07:51 Ответить
Если убьёшь одного человека - ты преступник.
Убьёшь тысячи - герой.
А если убить всех - ты станешь Богом !!
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31.07.2020 21:55 Ответить
А если убить всех - ты станешь Богом !!


Наговариваете Вы на нашу семью.

Грех это ...
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31.07.2020 22:33 Ответить
Это всего лишь афоризм 😊
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31.07.2020 22:47 Ответить
В мире срусских животных
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31.07.2020 22:05 Ответить
"..неустановленным следствием способом..."Источник: https://censor.net/n3211349,
а шо рускі слєдакі не знають як суд.мед.експертизу призначити ? У випадку смерті СМЕ проводять обовязково, хоча б для того щоб встановити час і причину смерті. Навіть якщо від потерпілого залишився один волосок чи краплина крові то в пристойних інститутах можуть назвати час і причину смерті.
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31.07.2020 22:17 Ответить
по волоску чи краплі крові, це тільки в кіно.
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01.08.2020 07:52 Ответить
надо її якось заохотити з украинского боку що сміття прибрала
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31.07.2020 22:50 Ответить
Мардовская людоедка аднака, кушамц чилавечина.
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01.08.2020 00:05 Ответить
Бесславно умер от наркотиков, а жена помогла прославится.
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01.08.2020 00:07 Ответить
вроде писали, что наркоты в нём не обнаружили и друзья сказали, что он не употреблял...
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01.08.2020 03:00 Ответить
ага
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01.08.2020 07:53 Ответить
Та "какая разница", вибрав не вітчизну захищати від ворогів, а ворогів забавляти репами. Зраднику бидляча смерть, туди йому й дорога.
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01.08.2020 09:54 Ответить
аксіома: кацапія - це смерть!
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01.08.2020 02:57 Ответить
Все украинские дома сидят, а не по поребрикам в петерсбургах шляются. Фиолетово от слова "вообще". Это нашим "звёздам" шоубизу наукой будет. В логово врага- разве что с диверсией.
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01.08.2020 02:59 Ответить
Он отказался надеть Георгиевскую ленточку. Для следственного коммитета России,это весовый аргумент невиновности жены.
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01.08.2020 08:08 Ответить
А був би в Україні, то і живий був би. Кацапія реально вбиває,а потім ще й розчленяє.Ну все,як на Донбасі. Вбиває та розчленяє...
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01.08.2020 13:28 Ответить
пох
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01.08.2020 13:32 Ответить
и шо?! мало ли хто де помер. и воопще, какого его на мокшандию понесло?!
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01.08.2020 13:57 Ответить
А що він чекав від людожерів в людожерському Заліссі?
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01.08.2020 14:04 Ответить
 
 