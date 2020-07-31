Вдове украинского рэпера Картрайта предъявлено подозрение в убийстве мужа
Российские следователи предъявили подозрение в убийстве украинского рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого нашли в квартире в Санкт-Петербурге, его вдове Марине Кохал.
Об этом сообщили в петербургском управлении Следственного комитета России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В настоящее время подозреваемой предъявлено обвинение", - сказано в сообщении.
Следователи будут добиваться ареста женщины.
По их данным, обвиняемая в "ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Далее женщина, по версии следствия, расчленила тело рэпера.
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Напомним, тело уроженца Нежина Энди Картрайта (Александра Юшко) было найдено 30 июля в квартире в центре Санкт-Петербурга. Вдова музыканта рассказала, что артист умер предположительно 25 июля от передозировки наркотиков. Она якобы расчленила тело и искала способ его скрыть, чтобы объявить мужа безвестно пропавшим, так как не хотела для него "бесславной смерти" от наркотиков.
Энди Картрайт (Александр Юшко) - рэпер, известный участием в российском Versus Battle. Первый альбом выпустил в 2012 году. В последнее время проживал в Санкт-Петербурге.
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Профит!
Здесь лежит поц,родившийся белым,считавший себя черным,но бывшем на самом деле куском говна,что убедительно доказала ему любимая супруга.
Убьёшь тысячи - герой.
А если убить всех - ты станешь Богом !!
Наговариваете Вы на нашу семью.
Грех это ...
а шо рускі слєдакі не знають як суд.мед.експертизу призначити ? У випадку смерті СМЕ проводять обовязково, хоча б для того щоб встановити час і причину смерті. Навіть якщо від потерпілого залишився один волосок чи краплина крові то в пристойних інститутах можуть назвати час і причину смерті.