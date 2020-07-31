Вдове украинского рэпера Картрайта предъявлено подозрение в убийстве мужа

Российские следователи предъявили подозрение в убийстве украинского рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого нашли в квартире в Санкт-Петербурге, его вдове Марине Кохал.

Об этом сообщили в петербургском управлении Следственного комитета России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время подозреваемой предъявлено обвинение", - сказано в сообщении.

Следователи будут добиваться ареста женщины.

По их данным, обвиняемая в "ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу".

Далее женщина, по версии следствия, расчленила тело рэпера.

Читайте на Цензор.НЕТ: Расчлененное тело украинского рэпера Энди Картрайта нашли в питерской квартире, - росСМИ

Напомним, тело уроженца Нежина Энди Картрайта (Александра Юшко) было найдено 30 июля в квартире в центре Санкт-Петербурга. Вдова музыканта рассказала, что артист умер предположительно 25 июля от передозировки наркотиков. Она якобы расчленила тело и искала способ его скрыть, чтобы объявить мужа безвестно пропавшим, так как не хотела для него "бесславной смерти" от наркотиков.

Энди Картрайт (Александр Юшко) - рэпер, известный участием в российском Versus Battle. Первый альбом выпустил в 2012 году. В последнее время проживал в Санкт-Петербурге.