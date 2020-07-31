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Вдові українського репера Картрайта пред'явлено підозру у вбивстві чоловіка

Вдові українського репера Картрайта пред'явлено підозру у вбивстві чоловіка

Російські слідчі пред'явили підозру у вбивстві українського репера Енді Картрайта, розчленоване тіло якого знайшли у квартирі в Санкт-Петербурзі, його вдові Марині Кохал.

Про це повідомили в петербурзькому управлінні Слідчого комітету Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі підозрюваній пред'явлено звинувачення", - сказано в повідомленні.

Слідчі домагатимуться арешту жінки.

За їхніми даними, обвинувачена "під час конфлікту, що раптом виник на ґрунті особистих неприязних відносин, невстановленим слідством способом заподіяла смерть своєму чоловікові".

Далі жінка, за версією слідства, розчленувала тіло репера.

Нагадаємо, тіло уродженця Ніжина Енді Картрайта (Олександра Юшка) було знайдене 30 липня в квартирі у центрі Санкт-Петербурга. Вдова музиканта розповіла, що артист помер ймовірно 25 липня від передозування наркотиків. Вона нібито розчленувала тіло і шукала спосіб його заховати, щоб оголосити чоловіка зниклим безвісти, оскільки не хотіла для нього "безславної смерті" від наркотиків.

Енді Картрайт (Олександр Юшко) - репер, відомий участю в російському Versus Battle. Перший альбом випустив у 2012 році. Останнім часом проживав у Санкт-Петербурзі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розчленоване тіло українського репера Енді Картрайта знайшли в пітерській квартирі, - ЗМІ

Автор: 

росія (66070) репер (43) Санкт-Петербург (279) вбивство (3112)


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Топ коментарі
+22
Та всім насрати
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31.07.2020 20:47 Відповісти
+16
музика дебілів..
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31.07.2020 21:06 Відповісти
+12
Как незабываемо прожить жизнь (рецепт от Алексанра Юшко(

1. Убедить себя в том, что ты черный,

2. Переехать в парашу
3. Обдолбаться наркотой и помереть от руки своей кацапской сюпрюги

4. Получить в качестве последнего пристанища холодильник, в котором будет храниться твой порезанный на кусочки хладный трупик.

Профит!
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31.07.2020 20:57 Відповісти
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Та всім насрати
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31.07.2020 20:47 Відповісти
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
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31.07.2020 22:21 Відповісти
в чем именно он украинский ?
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31.07.2020 22:28 Відповісти
шо,отрубала член на память и в холодильник положила
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31.07.2020 20:49 Відповісти
и положила не для сохранения свежести вкуса а только лишь ради твердости
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31.07.2020 20:57 Відповісти
"...неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу".

ведьма, не иначе))
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31.07.2020 21:07 Відповісти
Не зовсім. Вона ще запросила маму.Та допомагала розпилювати тіло.Шматочки пересипали сіллю, нутрощі промили в пральній машинці.
Все скрєпно,по канонам.
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31.07.2020 21:18 Відповісти
По фрагментах з холодильника видно, що то для їжі. Мабуть, знову блокада Ленінграда. Та найцікавіше те (о, великий Боже!), що в холодильнику були і промиті його кишки ( ай сі ті ві ТБ). Напевно готували для ковбаси... Свят, свят...
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01.08.2020 09:34 Відповісти
Бандитский Петербург
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31.07.2020 20:50 Відповісти


- Что-то меня снова терзают смутные сомнения...
- Ты на что, царская морда, намекаешь?! (с)
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31.07.2020 22:27 Відповісти
ті Каменскую ненакрашенную видел ?
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31.07.2020 22:30 Відповісти
Как незабываемо прожить жизнь (рецепт от Алексанра Юшко(

1. Убедить себя в том, что ты черный,

2. Переехать в парашу
3. Обдолбаться наркотой и помереть от руки своей кацапской сюпрюги

4. Получить в качестве последнего пристанища холодильник, в котором будет храниться твой порезанный на кусочки хладный трупик.

Профит!
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31.07.2020 20:57 Відповісти
Ха..Готовая эпитафия на могилку.
Здесь лежит поц,родившийся белым,считавший себя черным,но бывшем на самом деле куском говна,что убедительно доказала ему любимая супруга.
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31.07.2020 21:12 Відповісти
жестко, но так и есть....или стать супер клоуном ревой
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31.07.2020 21:44 Відповісти
супруга распилила супруга. буквально.
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31.07.2020 21:05 Відповісти
музика дебілів..
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31.07.2020 21:06 Відповісти
Це навіть музикою важко назвати. Більше схоже на дегенеративно булькотіння під туалетні звуки. Для нетрів - чорних, а зараз вже і білих
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01.08.2020 01:33 Відповісти
Нигера замочила. Расистка!
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31.07.2020 21:22 Відповісти
Наркотики видать употреблял не только супруг. Вменяемая, не под наркотой, не патологоанатом, может расчленить труп?
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31.07.2020 21:26 Відповісти
у неї ломка мабуть була, він її дозу приняв і від'їхав
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01.08.2020 07:50 Відповісти
Вони ж нащадки андрофагів, у них в народних піснях співалося "сварить с мужа холодец".
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01.08.2020 09:49 Відповісти
реп це не музика це випірдьож під караоке для лохів...
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31.07.2020 21:28 Відповісти
це просто пердьож
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01.08.2020 07:51 Відповісти
Если убьёшь одного человека - ты преступник.
Убьёшь тысячи - герой.
А если убить всех - ты станешь Богом !!
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31.07.2020 21:55 Відповісти
А если убить всех - ты станешь Богом !!


Наговариваете Вы на нашу семью.

Грех это ...
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31.07.2020 22:33 Відповісти
Это всего лишь афоризм 😊
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31.07.2020 22:47 Відповісти
В мире срусских животных
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31.07.2020 22:05 Відповісти
"..неустановленным следствием способом..."Источник: https://censor.net/n3211349,
а шо рускі слєдакі не знають як суд.мед.експертизу призначити ? У випадку смерті СМЕ проводять обовязково, хоча б для того щоб встановити час і причину смерті. Навіть якщо від потерпілого залишився один волосок чи краплина крові то в пристойних інститутах можуть назвати час і причину смерті.
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31.07.2020 22:17 Відповісти
по волоску чи краплі крові, це тільки в кіно.
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01.08.2020 07:52 Відповісти
надо її якось заохотити з украинского боку що сміття прибрала
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31.07.2020 22:50 Відповісти
Мардовская людоедка аднака, кушамц чилавечина.
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01.08.2020 00:05 Відповісти
Бесславно умер от наркотиков, а жена помогла прославится.
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01.08.2020 00:07 Відповісти
вроде писали, что наркоты в нём не обнаружили и друзья сказали, что он не употреблял...
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01.08.2020 03:00 Відповісти
ага
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01.08.2020 07:53 Відповісти
Та "какая разница", вибрав не вітчизну захищати від ворогів, а ворогів забавляти репами. Зраднику бидляча смерть, туди йому й дорога.
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01.08.2020 09:54 Відповісти
аксіома: кацапія - це смерть!
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01.08.2020 02:57 Відповісти
Все украинские дома сидят, а не по поребрикам в петерсбургах шляются. Фиолетово от слова "вообще". Это нашим "звёздам" шоубизу наукой будет. В логово врага- разве что с диверсией.
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01.08.2020 02:59 Відповісти
Он отказался надеть Георгиевскую ленточку. Для следственного коммитета России,это весовый аргумент невиновности жены.
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01.08.2020 08:08 Відповісти
А був би в Україні, то і живий був би. Кацапія реально вбиває,а потім ще й розчленяє.Ну все,як на Донбасі. Вбиває та розчленяє...
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01.08.2020 13:28 Відповісти
пох
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01.08.2020 13:32 Відповісти
и шо?! мало ли хто де помер. и воопще, какого его на мокшандию понесло?!
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01.08.2020 13:57 Відповісти
А що він чекав від людожерів в людожерському Заліссі?
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01.08.2020 14:04 Відповісти
 
 