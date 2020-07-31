Вдові українського репера Картрайта пред'явлено підозру у вбивстві чоловіка

Російські слідчі пред'явили підозру у вбивстві українського репера Енді Картрайта, розчленоване тіло якого знайшли у квартирі в Санкт-Петербурзі, його вдові Марині Кохал.

Про це повідомили в петербурзькому управлінні Слідчого комітету Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі підозрюваній пред'явлено звинувачення", - сказано в повідомленні.

Слідчі домагатимуться арешту жінки.

За їхніми даними, обвинувачена "під час конфлікту, що раптом виник на ґрунті особистих неприязних відносин, невстановленим слідством способом заподіяла смерть своєму чоловікові".

Далі жінка, за версією слідства, розчленувала тіло репера.

Нагадаємо, тіло уродженця Ніжина Енді Картрайта (Олександра Юшка) було знайдене 30 липня в квартирі у центрі Санкт-Петербурга. Вдова музиканта розповіла, що артист помер ймовірно 25 липня від передозування наркотиків. Вона нібито розчленувала тіло і шукала спосіб його заховати, щоб оголосити чоловіка зниклим безвісти, оскільки не хотіла для нього "безславної смерті" від наркотиків.

Енді Картрайт (Олександр Юшко) - репер, відомий участю в російському Versus Battle. Перший альбом випустив у 2012 році. Останнім часом проживав у Санкт-Петербурзі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розчленоване тіло українського репера Енді Картрайта знайшли в пітерській квартирі, - ЗМІ