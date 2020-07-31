Евросоюз должен расширить санкции против России, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что пакет санкций Европейского союза в отношении России нужно расширить, так как страна-агрессор продолжает временную оккупацию украинских территорий.

Об этом он сказал на встрече с руководителями дипломатических миссий ЕС и его государств-членов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Глава МИД отметил ключевое значение международного политического и санкционного давления на РФ с учетом продолжения агрессивной политики Кремля против Украины и других государств. В частности, он поблагодарил ЕС за "крымский" пакет санкций и отметил необходимость его расширения с учетом того, что Российская Федерация в дальнейшем продолжает оккупацию и пренебрегает своими обязательствами как государства-оккупанта в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении ведомства.

Кулеба напомнил о незаконном запуске железнодорожного сообщения между РФ и временно оккупированным Крымом, а также о проведение на оккупированном полуострове российских голосований.

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