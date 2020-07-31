Евросоюз должен расширить санкции против России, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что пакет санкций Европейского союза в отношении России нужно расширить, так как страна-агрессор продолжает временную оккупацию украинских территорий.
Об этом он сказал на встрече с руководителями дипломатических миссий ЕС и его государств-членов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Глава МИД отметил ключевое значение международного политического и санкционного давления на РФ с учетом продолжения агрессивной политики Кремля против Украины и других государств. В частности, он поблагодарил ЕС за "крымский" пакет санкций и отметил необходимость его расширения с учетом того, что Российская Федерация в дальнейшем продолжает оккупацию и пренебрегает своими обязательствами как государства-оккупанта в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении ведомства.
Кулеба напомнил о незаконном запуске железнодорожного сообщения между РФ и временно оккупированным Крымом, а также о проведение на оккупированном полуострове российских голосований.
Также на Цензор.НЕТ: Кулеба о встрече в "нормандском формате": "Все в руках российской стороны"
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/streebog ХарьОК https://twitter.com/streebog @streebog https://twitter.com/streebog/status/1289201527484297216 4 ч
Нетфликс снимает фильм Последний наемник в Украине: в главной роли Ван Дамм - The Last Mercenary
https://twitter.com/pastorkopf
https://twitter.com/pastorkopf PastorKopf (25%) @pastorkopf
https://twitter.com/pastorkopf https://twitter.com/pastorkopf
А це цей ван-дамм збирається зніматись в Україні чи якийсь інший?
Важко зараз прихильникам найвеличнішого відбиватися від всіх новин, що публікуються в ЗМІ, і при цьому вишукувати його досягнення
Самим надо решать этот вопрос, а победы никогда малой кровью не даются.
Если кого и надо носом тыкать так это тебя.
http://loga.gov.ua/oda/press/news/predstavnik_ordlo_u_tristoronniy_kontaktniy_grupi_vadim_goran_zaproponuvav_sergiyu Представник ОРДЛО у Тристоронній контактній групі Вадим Горан запропонував Сергію Гайдаю створити умови для ведення транскордонного бізнесу на Луганщині
"...Вони обговорили перспективи впровадження проєкту «Розвитку вільних економічних зон у Луганській області».
«Є ідея створити умови для ведення транскордонного бізнесу. Тобто організувати «у сірій зоні» локацію, де підприємці як з підконтрольної, так і з непідконтрольної території могли б реалізовувати свою продукцію», - розповів Вадим Горан. Попередньо розглядаються три варіанти для її розташування, в тому числі, м. Золоте."
Товстий уй клали в Євросоюзі на країну в якій обрали порожнього фігляра в преЗЕденти. Для чого комусь впрягатись за ідіотів? яка їм з того вигода?
Так, один взрыв произошел в дальней части левого крыла, а другой - непосредственно у фюзеляжа самолета. Об этом свидетельствуют состояние тела погибших и повреждения элементов самолета.
Кроме того, в отчете парламентской комиссии говорится, что на обломках президентского борта обнаружили следы трех видов взрывчатки - тротила, гексогена и пентрита.https://www.rbc.ua/rus/news/smolenskaya-aviakatastrofa-samolet-kachinskogo-1596223944.html Смоленская авиакатастрофа: самолет Качиньского могли подорвать изнутри