Євросоюз має розширити санкції проти Росії, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що пакет санкцій Європейського союзу стосовно Росії потрібно розширити, оскільки країна-агресор продовжує тимчасову окупацію українських територій.
Про це він сказав на зустрічі з керівниками дипломатичних місій ЄС і його держав-членів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Керівник МЗС наголосив на ключовому значенні міжнародного політичного і санкційного тиску на РФ з урахуванням продовження агресивної політики Кремля проти України та інших держав. Зокрема, він подякував ЄС за "кримський" пакет санкцій і наголосив на необхідності його розширення з урахуванням того, що Російська Федерація і далі продовжує окупацію і нехтує своїми зобов'язаннями як держави-окупанта відповідно до міжнародного права", - сказано в повідомленні відомства.
Кулеба нагадав про незаконний запуск залізничного сполучення між РФ і тимчасово окупованим Кримом, а також про проведення на окупованому півострові російських голосувань.
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