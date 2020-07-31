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Новини Санкції проти Росії
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Євросоюз має розширити санкції проти Росії, - Кулеба

Євросоюз має розширити санкції проти Росії, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що пакет санкцій Європейського союзу стосовно Росії потрібно розширити, оскільки країна-агресор продовжує тимчасову окупацію українських територій.

Про це він сказав на зустрічі з керівниками дипломатичних місій ЄС і його держав-членів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Керівник МЗС наголосив на ключовому значенні міжнародного політичного і санкційного тиску на РФ з урахуванням продовження агресивної політики Кремля проти України та інших держав. Зокрема, він подякував ЄС за "кримський" пакет санкцій і наголосив на необхідності його розширення з урахуванням того, що Російська Федерація і далі продовжує окупацію і нехтує своїми зобов'язаннями як держави-окупанта відповідно до міжнародного права", - сказано в повідомленні відомства.

Кулеба нагадав про незаконний запуск залізничного сполучення між РФ і тимчасово окупованим Кримом, а також про проведення на окупованому півострові російських голосувань.

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Автор: 

Крим (14189) росія (66070) санкції (12113) Євросоюз (13665) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+10
З такою владою ЄС скоро і проти України введе санкції.
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31.07.2020 21:13 Відповісти
+5
Повторю тут питання, яке деякі дописувачі постили на цьому сайті за президенства Пороха при подібних новинах: "А шо Україна?" "Барижить на крові?" "Торгівля з окупантом" ну і т.п....
Важко зараз прихильникам найвеличнішого відбиватися від всіх новин, що публікуються в ЗМІ, і при цьому вишукувати його досягнення
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31.07.2020 21:21 Відповісти
+5
Европейские "питары" должны расширять санкции, пока "найвеличніший лідер" ищет мир в глазах пуйла?
Если кого и надо носом тыкать так это тебя.
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31.07.2020 21:47 Відповісти
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З такою владою ЄС скоро і проти України введе санкції.
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31.07.2020 21:13 Відповісти
Євросоюз має розширити санкції проти Росії, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6620
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31.07.2020 21:33 Відповісти
Кулеба, Вы поставили в известность Турцию, что к ним собирались прилететь 29 боевиков из Белоруси ??!!
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31.07.2020 21:14 Відповісти
https://twitter.com/streebog

https://twitter.com/streebog ХарьОК https://twitter.com/streebog @streebog https://twitter.com/streebog/status/1289201527484297216 4 ч

Нетфликс снимает фильм Последний наемник в Украине: в главной роли Ван Дамм - The Last Mercenary

https://twitter.com/pastorkopf

https://twitter.com/pastorkopf PastorKopf (25%) @pastorkopf

https://twitter.com/pastorkopf https://twitter.com/pastorkopf



А це цей ван-дамм збирається зніматись в Україні чи якийсь інший?

Евросоюз должен расширить санкции против России, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4135
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31.07.2020 21:14 Відповісти
Ух ты, этот наркош ещё жив. Ну дела...
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31.07.2020 21:18 Відповісти
С чего это вдруг? После известного разговора Меркель ответила, что и так оказываем беспрецедентную помощь...
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31.07.2020 21:17 Відповісти
Лучше бы нефть опустили до 20$ и подержали так 4-5 лет!И будет весело.
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31.07.2020 21:18 Відповісти
Русню и так уже вышвырнули с польского рынка полностью, и это только начало.
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31.07.2020 21:19 Відповісти
транзит газа бы прекратить сначала... скажем через украину. реально?
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31.07.2020 21:47 Відповісти
А почему кацапский проксеныш стесняется своей тряпки?😂🌷
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31.07.2020 22:30 Відповісти
Что это за трусливый новоявленный термин "временная оккупация". До 2014 года мировая дипломатия такого не знала.
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31.07.2020 21:19 Відповісти
Повторю тут питання, яке деякі дописувачі постили на цьому сайті за президенства Пороха при подібних новинах: "А шо Україна?" "Барижить на крові?" "Торгівля з окупантом" ну і т.п....
Важко зараз прихильникам найвеличнішого відбиватися від всіх новин, що публікуються в ЗМІ, і при цьому вишукувати його досягнення
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31.07.2020 21:21 Відповісти
Євросоюз має розширити санкції проти Росії, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5127
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31.07.2020 21:32 Відповісти
А Україна вже ввела санкції проти гнид в Україні, які співпрацюють з росією, або наповнюють її бюджет?
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31.07.2020 21:30 Відповісти
Пока будут такие президенты, как Порошенко и Зеленский, то никаких санкций не будет против внутренних врагов Украины. Олигархам все равно где и на ком зарабатывать деньги. У них несмотря на войну все в шоколаде. Это мы, простой народ, думали что кто-то будет думать о нас, как сейчас белорусы. Наивные.
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31.07.2020 22:07 Відповісти
Кого пропонуєте?
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31.07.2020 22:47 Відповісти
а кого їй пропонувать, вона це слово переводить через гугл, троляка номерна кацапська...одразу ж видно по "шоколаде"
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31.07.2020 22:54 Відповісти
І припинила експорт електроенергії із Росії?
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01.08.2020 07:48 Відповісти
Евросоюз должен расширить санкции против росии. К сожалению у Евросоюза другие взгляды на это, они о своих странах думают.
Самим надо решать этот вопрос, а победы никогда малой кровью не даются.
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31.07.2020 21:32 Відповісти
Жди, приподнесут на блюдечке с красной каёмочкой. Вот если бы там были на их месте какие-то дурачки.
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01.08.2020 07:55 Відповісти
Что преподнесут (приподнесут)? Кто преподнесет?
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01.08.2020 09:29 Відповісти
Правильно Кулеба делает, чаще нужно европейских питаров носом тыкать ..
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31.07.2020 21:36 Відповісти
Европейские "питары" должны расширять санкции, пока "найвеличніший лідер" ищет мир в глазах пуйла?
Если кого и надо носом тыкать так это тебя.
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31.07.2020 21:47 Відповісти
Аякже.Після цього,обов'язково :
http://loga.gov.ua/oda/press/news/predstavnik_ordlo_u_tristoronniy_kontaktniy_grupi_vadim_goran_zaproponuvav_sergiyu Представник ОРДЛО у Тристоронній контактній групі Вадим Горан запропонував Сергію Гайдаю створити умови для ведення транскордонного бізнесу на Луганщині

"...Вони обговорили перспективи впровадження проєкту «Розвитку вільних економічних зон у Луганській області».
«Є ідея створити умови для ведення транскордонного бізнесу. Тобто організувати «у сірій зоні» локацію, де підприємці як з підконтрольної, так і з непідконтрольної території могли б реалізовувати свою продукцію», - розповів Вадим Горан. Попередньо розглядаються три варіанти для її розташування, в тому числі, м. Золоте."
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31.07.2020 21:45 Відповісти
В ВР есть аж две если не три так называемые партии которые свободно представляют Россию и полностью ей подчинены,обнаглели до того что ездять за ЦУ в Москву к своим кураторам и даже с ними фотографируются открыто. Но сама Украина с ними не то что не борется и никаких санкций не вводит но и полностью их финансирует и содержит довольно сытно. Хотите быть хитрож*пыми? Пусть другие санкции вводят а мы в стороне?. Мало того, сами же отменили все прошлые санкции против многих беглецов и воров типа Портнова,Лукаш,Богатырёвой,Азарова,Арбузова,Злочевского и многих других,некоторых усадили в депутатские кресла,даже арестованные средства и недвижимость вернули. И всё это в течении всего лишь года!!! О дальнейшем будущем страны даже думать жутко,дошло до того что даже Укргазнафта стала приносить миллиардные убытки а всего год назад была многомиллионная прибыль! А вот при всей этой "картине маслом" у депутатов,министров,судей и чиновников всё хорошо прекрасная маркиза! Миллионные зарплаты,льготы как у выдающихся мировых деятелей,миллионные и миллиардные счета в банках,дети живут все за границей как арабские шейхи. Всё хорошо прекрасная маркиза!!!!!!!!!
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31.07.2020 21:46 Відповісти
С этим надо что-то делать. Сначала искать единомышленников и объединяться в гражданские объединения и на законном основании заставлять работать власть в рамках законов и учить их жить в рамках закона.
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31.07.2020 22:20 Відповісти
Треба радікальні дії але ейгопа сосен газ а параши
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31.07.2020 21:48 Відповісти
Євросоюз має розширити санкції проти Росії, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2680
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31.07.2020 21:50 Відповісти
Так глава переговорной группы Украины с кодовым позывным "кравчучка" в интервью рашен тв сказал "что он ни когда не говорил что россия обстреливала Украину", а значит какие тогда санкции, одни " компромиссы".
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31.07.2020 21:56 Відповісти
Воно вважає.
Товстий уй клали в Євросоюзі на країну в якій обрали порожнього фігляра в преЗЕденти. Для чого комусь впрягатись за ідіотів? яка їм з того вигода?
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31.07.2020 22:04 Відповісти
а если не должен, кстати это будет прикольно ведь, не так ли?
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31.07.2020 22:30 Відповісти
ЗЕскотська політика звільнить ерефію від санкцій бо вони вже й так тримаються за інерцією.
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31.07.2020 22:32 Відповісти
ЭЭ МИД Украины, ваши действия - вот у нас есть визовый режим с рашкестаном, а вам? ну вот, сначало свою часть а потом и поговорим. Да кстати, зебобики и нацжёны, вы же орали что порох предатель и не вводит визовый режим с рашкой - ну ка обьясните, кто теперь зебил и его кодла?
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31.07.2020 22:33 Відповісти
кулєба, зачєм засунув оранжевий платок в карман-хочеш понравитись путіну?
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31.07.2020 22:48 Відповісти
очередной пукинский пустозвон кулеба вместо того чтобы призывать Запад строить базы NATO в Украине -полгода тут рассказывает лохам о пакетах, полных санкцый ЕС
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31.07.2020 22:57 Відповісти
Как считают в комиссии польского Сейма, на борту президентского самолета Ту-154 произошли два взрыва.
Так, один взрыв произошел в дальней части левого крыла, а другой - непосредственно у фюзеляжа самолета. Об этом свидетельствуют состояние тела погибших и повреждения элементов самолета.
Кроме того, в отчете парламентской комиссии говорится, что на обломках президентского борта обнаружили следы трех видов взрывчатки - тротила, гексогена и пентрита.https://www.rbc.ua/rus/news/smolenskaya-aviakatastrofa-samolet-kachinskogo-1596223944.html Смоленская авиакатастрофа: самолет Качиньского могли подорвать изнутри Євросоюз має розширити санкції проти Росії, - Кулеба - Цензор.НЕТ 365
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31.07.2020 23:03 Відповісти
 
 