Бухгалтер Национальной Академии изобразительного искусства украла 1,6 млн грн, - прокуратура

Часть денег, которые студенты платили за учебу, женщина вносила в кассу, а часть присваивала себе. Это длилось 3 года.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Таким образом обвиняемая присвоила более 1,6 млн гривен, причинив ущерб Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры на указанную сумму. Всего во время следствия установлено более 40 эпизодов ее противоправных действий", - сказано в сообщении.

Бухгалтера будут судить по ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Ей грозит до 8 лет за решеткой и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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