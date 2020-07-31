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Бухгалтер Национальной Академии изобразительного искусства украла 1,6 млн грн, - прокуратура

Бухгалтер Национальной Академии изобразительного искусства украла 1,6 млн грн, - прокуратура

Часть денег, которые студенты платили за учебу, женщина вносила в кассу, а часть присваивала себе. Это длилось 3 года.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Таким образом обвиняемая присвоила более 1,6 млн гривен, причинив ущерб Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры на указанную сумму. Всего во время следствия установлено более 40 эпизодов ее противоправных действий", - сказано в сообщении.

Бухгалтера будут судить по ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Ей грозит до 8 лет за решеткой и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также на Цензор.НЕТ: Пара сожителей похитила 250 тыс. грн при помощи накладок для банкоматов, - полиция. ФОТО

Автор: 

воровство (662) Киев (25683) мошенничество (1239) прокуратура (5035)


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Топ комментарии
+4
Добрі новини, але я, чомусь, чекаю на новини про відкриття карних справ на тих, хто вкрав у країни мільярди... Чомусь мені здається, що не дочекаюсь...
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31.07.2020 23:00 Ответить
+3
Я взагалі вважаю треба за економічні злочини конфісковувати майно як додаткове покарання
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31.07.2020 22:59 Ответить
+3
Бухгалтеры делятся на два типа:
- В очках
- В розыске.
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31.07.2020 23:04 Ответить
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Я взагалі вважаю треба за економічні злочини конфісковувати майно як додаткове покарання
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31.07.2020 22:59 Ответить
Ви що!??? А як же її дітки? Це ж їм тоді доведеться працювати на мінімалку.
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31.07.2020 23:01 Ответить
Знаєш я свою особисту думку скажу все ж таки треба зменшити перерозподіл ВВП через державу. А простою мовою треба щоб більше грошей оставалось у громадянина.
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31.07.2020 23:08 Ответить
Микола якщо я був би президентом країни то першим етапом з боротьби з бідністю я ввів би неоподаткований дохід на рівні не менш 150 долларів. Так як перший етап з боротьби збілністю
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31.07.2020 23:11 Ответить
В Франції всі хто має річний дохід менше як 14 610 €/рік не платить податок. Тут податок платять на доходи, а якісь годинники, колечка, кульчики, машини, і іншу фігню в податкову декларацію не вносять бо податок / TVA за то заплатили при покупці.
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01.08.2020 00:24 Ответить
шо то таке кульчики?
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01.08.2020 07:13 Ответить
Гугл-транзлятор не знає? - Boucle d'oreille.
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01.08.2020 08:09 Ответить
Художник так видит
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31.07.2020 23:00 Ответить
Это бухгалтер.Налоги и бухгалтерский учёт.
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31.07.2020 23:44 Ответить
атмосфера налагает шлейф богемности
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31.07.2020 23:50 Ответить
Её там нет. Богемность может быть исключительно с паном Поплавским и его кордебалетом.
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01.08.2020 00:01 Ответить
27 июля 2020, 20:07

Житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в убийстве своей 23-летней жены. Её тело без головы и конечностей было найдено под окнами дома на проспекте Художников, где она жила вместе с мужем.
==
А здесь тоже художник мазки набрасывал?
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01.08.2020 00:33 Ответить
А на стадії досудового розслідування з моменту арешту особи треба і тимчасово накладати арешт на все майно. Так щоб невзначай не переписали.
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31.07.2020 23:00 Ответить
Ви реально вірите, що це вона сама крала і не ділилася з ректором і т.п.?
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31.07.2020 23:20 Ответить
Ну про ректора цензор мовчить
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31.07.2020 23:22 Ответить
Добрі новини, але я, чомусь, чекаю на новини про відкриття карних справ на тих, хто вкрав у країни мільярди... Чомусь мені здається, що не дочекаюсь...
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31.07.2020 23:00 Ответить
Наприклад?
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31.07.2020 23:02 Ответить
що, не в курсі?
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31.07.2020 23:04 Ответить
"Тютюнова справа" минулого року, коли державі були нанесені мільярдні збитки (це при нинішньому), а при "папєрєдніку" - виведення мільярдів з банківської системи через підставні фірми чи фірми-прокладки, внаслідок чого гривня знецінилась втричі... Відміна "Роттердам+", що теж нанесло збитків Україні (знову при нинішньому)... Штучна енергетична криза після зупинки енергоблоків вітчизняних АЕС, що теж дуже боляче вдарила по надходженням до бюджету вже цього року, Бюджет, складений так, що навіть до початку року мав вже діру в майже 100 мільярдів...
Це лишень те, що першим спало на думку
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31.07.2020 23:34 Ответить
На справді було б доречно якщо правоохоронні органи дали відповідь на виявленні порушення рахунковою палатою та кру
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31.07.2020 23:05 Ответить
малюське фарт опять...
всеукраинские поиски спонсоров..
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31.07.2020 23:03 Ответить
Бухгалтеры делятся на два типа:
- В очках
- В розыске.
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31.07.2020 23:04 Ответить
У насєлєнія, де переважна більшість ностальгіруєт по врємєнам, когда "і самі кралі і людЯм давалі" по іншому бути не може.
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31.07.2020 23:05 Ответить
Изобразила она конечно.
Это можно сказать- искусство.
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31.07.2020 23:06 Ответить
поднаторела бабочка в "искусстве"
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31.07.2020 23:07 Ответить
малюська подарочными сертификатами на вип-камеры студентам всё компенсирует..
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31.07.2020 23:12 Ответить
Бухгалтер Национальной Академии изобразительного искусства украла 1,6 млн грн, - прокуратура

==============
Изобразила искусстную кражу
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31.07.2020 23:12 Ответить
Оказывается не надо быть Ван Гоголем, чтобы заиметь большое число картинок в виде дензнаков.
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31.07.2020 23:16 Ответить
скажу вам как художник художникам - она умела рысовать цыфры
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31.07.2020 23:21 Ответить
Всі бугальтери крадуни.
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31.07.2020 23:25 Ответить
Крадуть в будь якій країні якщо мають можливість робити це довго і безкарно. Стосовно відповідальних посадових осіб завжди як додаткове покарання застосовують позбавлення отриманих дипломів що повністю закриває шлях повернення в професію і внесення таких осіб (спійманих та засуджених) до спеціальних реєстрів що також практично унеможливлює взагалі отримання будь якої відповідальної посади в майбутньому бо роботодавець обов'язково перевіряє кандидатів саме за такими реєстрами.
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01.08.2020 00:08 Ответить
о чем ты и откуда ты?
в министры берут без профильного образования и с липовыми дипломами
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01.08.2020 07:18 Ответить
Та жив багато років за кордоном ... а тепер думаю ну і на фіга я сюди повернувся...
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01.08.2020 21:12 Ответить
"
- Вам нужен бухгалтер с морским уклоном?
- А как это ?
- Миллион - мне, миллион - Вам, а концы - в воду..."
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01.08.2020 07:55 Ответить
А накой в Україні стільки всяких бурс з префіксом "національний". На бюджеті для нашої держави вистачить по одному універу в кожній області з критично важливих спеціальностей (вчителі, лікарі, якісь там інженерні та військові) і по кілька коледжів. Краще нехай розвивають систему проф.навчання, чому у нас держава оплачує освіту юристів, економістів і ще х.з.н. кого. На держслужбу все одно йдуть за конкурсом і по блату, наприклад фотографи, перукарі і т.д. й т.п.
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01.08.2020 10:50 Ответить
Бухгалтер Національної Академії образотворчого мистецтва вкрала 1,6 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4849
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01.08.2020 14:12 Ответить
 
 