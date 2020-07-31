Бухгалтер Национальной Академии изобразительного искусства украла 1,6 млн грн, - прокуратура
Часть денег, которые студенты платили за учебу, женщина вносила в кассу, а часть присваивала себе. Это длилось 3 года.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"Таким образом обвиняемая присвоила более 1,6 млн гривен, причинив ущерб Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры на указанную сумму. Всего во время следствия установлено более 40 эпизодов ее противоправных действий", - сказано в сообщении.
Бухгалтера будут судить по ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Ей грозит до 8 лет за решеткой и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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Житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в убийстве своей 23-летней жены. Её тело без головы и конечностей было найдено под окнами дома на проспекте Художников, где она жила вместе с мужем.
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А здесь тоже художник мазки набрасывал?
Це лишень те, що першим спало на думку
всеукраинские поиски спонсоров..
- В очках
- В розыске.
Это можно сказать- искусство.
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Изобразила искусстную кражу
в министры берут без профильного образования и с липовыми дипломами
- Вам нужен бухгалтер с морским уклоном?
- А как это ?
- Миллион - мне, миллион - Вам, а концы - в воду..."