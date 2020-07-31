Бухгалтер Національної Академії образотворчого мистецтва вкрала 1,6 млн грн, - прокуратура

Частину грошей, які студенти платили за навчання, жінка вносила в касу, а частину привласнювала собі. Це тривало 3 роки.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Таким чином обвинувачена привласнила понад 1,6 млн гривень, завдавши збитків Національній академії образотворчого мистецтва й архітектури на зазначену суму. Всього під час слідства встановлено понад 40 епізодів її протиправних дій", - сказано в повідомленні.

Бухгалтера судитимуть за ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Їй загрожує до 8 років за ґратами і позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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