Бухгалтер Національної Академії образотворчого мистецтва вкрала 1,6 млн грн, - прокуратура
Частину грошей, які студенти платили за навчання, жінка вносила в касу, а частину привласнювала собі. Це тривало 3 роки.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Таким чином обвинувачена привласнила понад 1,6 млн гривень, завдавши збитків Національній академії образотворчого мистецтва й архітектури на зазначену суму. Всього під час слідства встановлено понад 40 епізодів її протиправних дій", - сказано в повідомленні.
Бухгалтера судитимуть за ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Їй загрожує до 8 років за ґратами і позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Топ коментарі
+4 Evgeny N
показати весь коментар31.07.2020 23:00 Відповісти Посилання
+3 Сергей Енин #473534
показати весь коментар31.07.2020 22:59 Відповісти Посилання
+3 Дмитрий Шкицкий
показати весь коментар31.07.2020 23:04 Відповісти Посилання
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Житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в убийстве своей 23-летней жены. Её тело без головы и конечностей было найдено под окнами дома на проспекте Художников, где она жила вместе с мужем.
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А здесь тоже художник мазки набрасывал?
Це лишень те, що першим спало на думку
всеукраинские поиски спонсоров..
- В очках
- В розыске.
Это можно сказать- искусство.
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Изобразила искусстную кражу
в министры берут без профильного образования и с липовыми дипломами
- Вам нужен бухгалтер с морским уклоном?
- А как это ?
- Миллион - мне, миллион - Вам, а концы - в воду..."