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Кулеба пригласил главу МИД Беларуси Макея на встречу министров Люблинского треугольника

Кулеба пригласил главу МИД Беларуси Макея на встречу министров Люблинского треугольника

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Республики Беларусь Владимиром Макеем, во время которого стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в энергетической сфере, подготовку к официальному визиту в Республику Беларусь президента Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Министры иностранных дел отдельно остановились на вопросах торгово-экономического сотрудничества, в частности взаимодействия в энергетической сфере…Руководители МИД договорились о проведении в ближайшее время политических консультаций на уровне заместителей министра. Ожидается, что в ходе переговоров стороны уделят внимание вопросам подготовки к официальному визиту в Республику Беларусь президента Украины и проведения Третьего форума регионов Украины и Беларуси, (8-9 октября 2020 в г. Гродно)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина, Польша и Литва договорились о создании "Люблинского треугольника", - Кулеба

Министр иностранных дел Украины отметил, что Украина и Беларусь являются "соседями и друзьями".

"Беларусь и Украина не просто являются партнерами, но и соседями и друзьями. Мы поддерживаем Беларусь в вопросах защиты ее суверенитета и экономической безопасности", - отметил Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства Украины проинформировал белорусского коллегу о начале инициативы трех стран "Люблинский треугольник" и пригласил в Киев в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши.

Как сообщалось, Польша, Литва и Украина основали формат "Люблинский треугольник". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что этот формат станет важным элементом укрепления Центральной Европы и Украины, как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов.

Автор: 

Беларусь (7921) Литва (2504) Польша (8511) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+5
https://twitter.com/_ZhN_

https://twitter.com/_ZhN_ Nikolay Zhigalin @_ZhN_

https://twitter.com/_ZhN_ https://twitter.com/_ZhN_



Лаборатория в штате Орегон, США выявила наличие остатков тротила во внутренних частях президентского самолёта Качинского.
Этот вывод подтвердили британская и польская экспертиза.
Вероятно, тротил был заложен во время ремонта Ту-154 в РФ в 2009 году.

Ребята, это писец как важно. Элиты всё могут обсуждать, кроме физического уничтожения себя.
Если Вову и пришьют тихонько в бункере, то именно за это.
Такое не прощают.
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31.07.2020 23:17 Ответить
+3
Лукашенко на шпагаті.Кулеба запросив главу МЗС Білорусі Макея на зустріч міністрів Люблінського трикутника - Цензор.НЕТ 6033
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31.07.2020 23:36 Ответить
+2
Крім США залишки тротілу виявила британська лабораторія.
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31.07.2020 23:33 Ответить
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https://twitter.com/_ZhN_

https://twitter.com/_ZhN_ Nikolay Zhigalin @_ZhN_

https://twitter.com/_ZhN_ https://twitter.com/_ZhN_



Лаборатория в штате Орегон, США выявила наличие остатков тротила во внутренних частях президентского самолёта Качинского.
Этот вывод подтвердили британская и польская экспертиза.
Вероятно, тротил был заложен во время ремонта Ту-154 в РФ в 2009 году.

Ребята, это писец как важно. Элиты всё могут обсуждать, кроме физического уничтожения себя.
Если Вову и пришьют тихонько в бункере, то именно за это.
Такое не прощают.
показать весь комментарий
31.07.2020 23:17 Ответить
Крім США залишки тротілу виявила британська лабораторія.
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31.07.2020 23:33 Ответить
Дело за решением Луки. "Люблинский треугольник" без Беларусь- это треугольник с тупыми углами. Но я почему то уверен, что он не одобрит это приглашение и ответит отказом. Интересно почему?
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31.07.2020 23:21 Ответить
Лукашенко на шпагаті.Кулеба запросив главу МЗС Білорусі Макея на зустріч міністрів Люблінського трикутника - Цензор.НЕТ 6033
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31.07.2020 23:36 Ответить
а жаль, прямо Реч Посполитая вырисовывалась, а там гляди и новый Сигизмунд на московский престол нашелся бы
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01.08.2020 00:21 Ответить
Сябри! Не пускайте цього бідоносця до себе! Від усього серця прошу - забороніть йому в'їзд до країни! Вам, з вашим Лукою, і так непереливки, а ще й оте! Не пускайте, Христом-Богом молю!
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31.07.2020 23:24 Ответить
9-го Луки уже не будет, так что эти встречи отменятся, у нас будет Света Тихановская-президент, но после революции.
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31.07.2020 23:33 Ответить
вы уверены, что она не сольется в экстазе с рассеей? или вас такой сценарий устраивает?
есть мнение, что она кремлевская консерва, выбор конечно за вами, просто интересно.
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31.07.2020 23:46 Ответить
носятся с той Светой. Она никакая просто. Если она не видит ничего зазорного в поездках в Крым, то это шило на мыло
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31.07.2020 23:50 Ответить
Россияне, которые были задержаны в Белоруссии по подозрению в организации массовых беспорядков, были допрошены следователями. Об этом сообщил руководитель следственной группы Александр Агафонов в эфире белорусского телеканала ОНТ., передает http://tass.ru/ ТАСС .
Как сказал Агафонов, показания задержанных были «не последовательны и противоречивы». По его словам, 11 из них собирались лететь в Венесуэлу, еще 15 человек направлялись в Турцию, двое - на Кубу и один - в Сирию. «Один вообще не знал, куда летит, трое от дачи показаний отказались», - рассказал он.
Агафонов также заявил, что задержанные россияне не собирались лететь в Стамбул. Наличие соответствующих авиабилетов, по его словам, должно было обеспечить алиби.
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31.07.2020 23:50 Ответить
https://twitter.com/hu_lviv

https://twitter.com/hu_lviv Каменяр @hu_lviv

https://twitter.com/hu_lviv https://twitter.com/hu_lviv



То єсть, ***** відрядив в Білорусь русняві гібридні війська щоб ті брали участь в дійствах проти проруснявого Бацьки і змогли привести до влади непрорусняву тьотку?
Вот єто я розумію ***** дімократ

https://twitter.com/OKazymov

https://twitter.com/OKazymov Veseliy Kyiv https://twitter.com/OKazymov @OKazymov https://twitter.com/OKazymov/status/1288778631096012800 30 июл.

так тетка проруснявая тоже) Там моча с говном воюют.
Один проруснявый несговорчивый и дорогой, вторые проруснявые но уже обо всем порешали и договорились.
Т.е рашку устраивает любой вариант, но если придет кто то из "оппозиции" ,то с ними в раз дешевле обходится "интеграция".

лукашенко там что то вроде кучмы, который считает государство своим, своей собственностью, за которую он бьется. Типа завода) Который хотят отжать другие.
Ему пох на беларусов и т.д, но вот на его актив не пох.
А в конкурентах те, кто так не думает, и готовы слиться норм не дорого
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31.07.2020 23:37 Ответить
Час покаже, пане! Дай Боже, що б вам стало краще жити і не повторюйте наших помилок...
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31.07.2020 23:38 Ответить
Россияне, которые были задержаны в Белоруссии по подозрению в организации массовых беспорядков, были допрошены следователями. Об этом сообщил руководитель следственной группы Александр Агафонов в эфире белорусского телеканала ОНТ.
Как сказал Агафонов, показания задержанных были «не последовательны и противоречивы». По его словам, 11 из них собирались лететь в Венесуэлу, еще 15 человек направлялись в Турцию, двое - на Кубу и один - в Сирию. «Один вообще не знал, куда летит, трое от дачи показаний отказались», - рассказал он.
Агафонов также заявил, что задержанные россияне не собирались лететь в Стамбул. Наличие соответствующих авиабилетов, по его словам, должно было обеспечить алиби.
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31.07.2020 23:49 Ответить
Люблінський трикутник - це щось на кшталт:

Вели́ке кня́зівство Лито́вське, Руське, Жемайтське та інших земель - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F монархічна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держава у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Східній Європі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F середньовіччя і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F нового часу . Існувала в https://uk.wikipedia.org/wiki/1236 1236 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1795 1795 . У час найбільшого розширення території знаходилось на теренах ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литви , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусі , більшої частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України (Русі), крайньої західної частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F Придністров'я , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Молдови , невеликої частини східної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі та невеликої частини східної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвії . Одна з найбільших європейських держав пізнього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F середньовіччя .

Відповідно до умов Кревської унії 1385 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Польське королівство та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%96_%D0%96%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське залишались юридично двома окремими державами, але перебували під владою одного монарха. Пізніше монархами двох країн обиралась одна й та сама особа, або Великим князем Литовським обирався член польської королівської родини. Лю́блінська у́нія 1569 - угода про об'єднання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Королівства Польського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Великого князівства Литовського в єдину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 федеративну державу - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 Річ Посполиту , що була затверджена у місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD Любліні https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1569 1569 року.
Кулеба запросив главу МЗС Білорусі Макея на зустріч міністрів Люблінського трикутника - Цензор.НЕТ 3440
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01.08.2020 00:47 Ответить
 
 