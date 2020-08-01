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Новости Коронавирус и карантин
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Мэр города Косив на Ивано-Франковщине Плосконос заразился коронавирусом

Мэр города Косив на Ивано-Франковщине Плосконос заразился коронавирусом

Мэр города Косив (районный центр в Ивано-Франковской области) Юрий Плосконос заразился коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, он написал об этом в фейсбуке.

"Случилось то, что должно было произойти, имею подтвержден диагноз ковид. В понедельник поднялась температура, сдал ПЦР-тест, сегодня получил положительный результат ... Подхватить вирус был только вопросом времени. Кроме меня положительный тест еще у одного работника горсовета", - рассказал мэр Косово.

Напомним, что Плосокнос уже второй мэр в Ивано-Франковской области, который имеет COVID-19.

Ранее в этом месяце переболел мэр Коломыи Игорь Слюзар. Он успешно преодолел болезнь и уже вернулся к работе.

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Автор: 

карантин (16729) Ивано-Франковская область (929) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Теж мені новина. У моєї сусідки свиня опоросилася, але ж про таке бояться на Цензорі розповідати.
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01.08.2020 00:28 Ответить
+3
Собаки хворіють на коронавірус - кашляють. А тут якийсь мер.
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01.08.2020 00:43 Ответить
+3
Поднялась температура, какой ужас, мы все умрем.
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01.08.2020 04:55 Ответить
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Теж мені новина. У моєї сусідки свиня опоросилася, але ж про таке бояться на Цензорі розповідати.
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01.08.2020 00:28 Ответить
Haista vittu, pyöreäsilmäinen paskaraivo!
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01.08.2020 05:01 Ответить
Собаки хворіють на коронавірус - кашляють. А тут якийсь мер.
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01.08.2020 00:43 Ответить
ему полагается, он уж зону оранжевую топчет.
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01.08.2020 00:44 Ответить
Почихает и вылечится, делов-то. Обычная простуда.
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01.08.2020 01:43 Ответить
Поднялась температура, какой ужас, мы все умрем.
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01.08.2020 04:55 Ответить
Лахті,не треба істерити...
помре 1 із 100..
Хоча краще,звичайно,щоб вся кацапська троленаволоч виздихала..
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01.08.2020 09:05 Ответить
А у нас в квартире газ, а у вас?
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01.08.2020 05:54 Ответить
А у нас в Полтаве Скрыпник и спецназ
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01.08.2020 09:29 Ответить
 
 