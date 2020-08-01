Мэр города Косив на Ивано-Франковщине Плосконос заразился коронавирусом

Мэр города Косив (районный центр в Ивано-Франковской области) Юрий Плосконос заразился коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, он написал об этом в фейсбуке.

"Случилось то, что должно было произойти, имею подтвержден диагноз ковид. В понедельник поднялась температура, сдал ПЦР-тест, сегодня получил положительный результат ... Подхватить вирус был только вопросом времени. Кроме меня положительный тест еще у одного работника горсовета", - рассказал мэр Косово.

Напомним, что Плосокнос уже второй мэр в Ивано-Франковской области, который имеет COVID-19.

Ранее в этом месяце переболел мэр Коломыи Игорь Слюзар. Он успешно преодолел болезнь и уже вернулся к работе.

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