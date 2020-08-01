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Мер міста Косів на Івано-Франківщині Плосконос інфікувався коронавірусом
Мер міста Косів (районний центр в Івано-Франківській області) Юрій Плосконос інфікувався коронавірусом.
Як передає Цензор.НЕТ, він написав про це у фейсбуці.
"Сталося те, що мало статися, маю підтверджений діагноз COVID-19. У понеділок підвищилась температура, здав ПЛР-тест, сьогодні отримав позитивний результат... Підхопити вірус було лише питанням часу. Крім мене, позитивний тест ще у одного працівника міськради", - розповів мер Косова.
Нагадаємо, що Плосокнос вже другий мер в Івано-Франківській області, який має COVID-19.
Раніше, цього місяця, перехворів мер Коломиї Ігор Слюзар. Він успішно подолав хворобу і вже повернувся до роботи.
Топ коментарі
+5 Анатолий Финский #460102
показати весь коментар01.08.2020 00:28 Відповісти Посилання
+3 Эрнесто Ча
показати весь коментар01.08.2020 00:43 Відповісти Посилання
+3 Vjacheslav Bondarenko
показати весь коментар01.08.2020 04:55 Відповісти Посилання
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помре 1 із 100..
Хоча краще,звичайно,щоб вся кацапська троленаволоч виздихала..