Мер міста Косів на Івано-Франківщині Плосконос інфікувався коронавірусом

Мер міста Косів (районний центр в Івано-Франківській області) Юрій Плосконос інфікувався коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, він написав про це у фейсбуці.

"Сталося те, що мало статися, маю підтверджений діагноз COVID-19. У понеділок підвищилась температура, здав ПЛР-тест, сьогодні отримав позитивний результат... Підхопити вірус було лише питанням часу. Крім мене, позитивний тест ще у одного працівника міськради", - розповів мер Косова.

Нагадаємо, що Плосокнос вже другий мер в Івано-Франківській області, який має COVID-19.

Раніше, цього місяця, перехворів мер Коломиї Ігор Слюзар. Він успішно подолав хворобу і вже повернувся до роботи.

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