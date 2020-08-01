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Новини Коронавірус і карантин
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Мер міста Косів на Івано-Франківщині Плосконос інфікувався коронавірусом

Мер міста Косів на Івано-Франківщині Плосконос інфікувався коронавірусом

Мер міста Косів (районний центр в Івано-Франківській області) Юрій Плосконос інфікувався коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, він написав про це у фейсбуці.

"Сталося те, що мало статися, маю підтверджений діагноз COVID-19. У понеділок підвищилась температура, здав ПЛР-тест, сьогодні отримав позитивний результат... Підхопити вірус було лише питанням часу. Крім мене, позитивний тест ще у одного працівника міськради", - розповів мер Косова.

Нагадаємо, що Плосокнос вже другий мер в Івано-Франківській області, який має COVID-19.

Раніше, цього місяця, перехворів мер Коломиї Ігор Слюзар. Він успішно подолав хворобу і вже повернувся до роботи.

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Автор: 

карантин (18172) Івано-Франківська область (959) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Теж мені новина. У моєї сусідки свиня опоросилася, але ж про таке бояться на Цензорі розповідати.
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01.08.2020 00:28 Відповісти
+3
Собаки хворіють на коронавірус - кашляють. А тут якийсь мер.
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01.08.2020 00:43 Відповісти
+3
Поднялась температура, какой ужас, мы все умрем.
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01.08.2020 04:55 Відповісти
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Теж мені новина. У моєї сусідки свиня опоросилася, але ж про таке бояться на Цензорі розповідати.
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01.08.2020 00:28 Відповісти
Haista vittu, pyöreäsilmäinen paskaraivo!
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01.08.2020 05:01 Відповісти
Собаки хворіють на коронавірус - кашляють. А тут якийсь мер.
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01.08.2020 00:43 Відповісти
ему полагается, он уж зону оранжевую топчет.
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01.08.2020 00:44 Відповісти
Почихает и вылечится, делов-то. Обычная простуда.
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01.08.2020 01:43 Відповісти
Поднялась температура, какой ужас, мы все умрем.
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01.08.2020 04:55 Відповісти
Лахті,не треба істерити...
помре 1 із 100..
Хоча краще,звичайно,щоб вся кацапська троленаволоч виздихала..
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01.08.2020 09:05 Відповісти
А у нас в квартире газ, а у вас?
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01.08.2020 05:54 Відповісти
А у нас в Полтаве Скрыпник и спецназ
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01.08.2020 09:29 Відповісти
 
 