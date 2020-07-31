Наслідки пандемії COVID-19 відчуватимуться десятиліттями, - голова ВООЗ Гебреєсус
Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус у п'ятницю заявив, що наслідки пандемії коронавірусу відчуватимуться впродовж десятиліть.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Пандемія - це криза в галузі охорони здоров'я, яка трапляється раз на століття, і її наслідки будуть відчуватися впродовж десятиліть", - сказав Гебреєсус.
Він нагадав, що пів року тому ВООЗ через коронавірус оголосила надзвичайну ситуацію в галузі суспільної охорони здоров'я, що викликає міжнародну стурбованість. При цьому глава ВООЗ зазначив, що на той момент було зафіксовано менше 100 випадків коронавірусу і жодного летального результату за межами Китаю.
У п'ятницю відбувається засідання надзвичайного комітету ВООЗ, який збирається вже вчетверте стосовно коронавірусу. Комітет може запропонувати нові рекомендації або модифікувати існуючі.
За час пандемії у світі зареєстрували 17,6 млн випадків захворювання, близько 680 тис. осіб померли, 11 млн осіб одужали.
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Як це розуміти? Чому він так сказав? Вірус що розумний і раз на сто років створює пандемію? Забрехалися возовці.
В переводе с ВОЗовского и гебрейесусусовкого языков в переводе на человеческий это означает, что ВОЗ будет мусолить эти тему минимум на протяжение ближайших десяти лет, выклянчивая финансирование на нагнетание ситуации и безполезные высказывания в СМИ.
К каким либо конструктивным шагам, или созданию препаратов против ковид он никакого отношения не имеет.
США финансирование этой шарашкиной конторы, ВОЗ, прекратили, а Китай дает денег мало и только в кредит.
Надо с других стран денюжек слупить, вот эфиоп и отжигает.
Замість щорічних 0,5 мільярдів долларів з США, прийдеться смоктати китайську пісю з рисом.
Источник: https://censor.net/n3211362
Предлагаю модификации:
- ВОЗ, китайскую прокладку, упразднить.
- про-китайскую сявку Гейбреисуса отправить на историческую родину.
Не благодарите.
- Это религия. В него можно верить, можно не верить. Но обряды соблюдать нужно.