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Новини Коронавірус і карантин
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Наслідки пандемії COVID-19 відчуватимуться десятиліттями, - голова ВООЗ Гебреєсус

Наслідки пандемії COVID-19 відчуватимуться десятиліттями, - голова ВООЗ Гебреєсус

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус у п'ятницю заявив, що наслідки пандемії коронавірусу відчуватимуться впродовж десятиліть.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Пандемія - це криза в галузі охорони здоров'я, яка трапляється раз на століття, і її наслідки будуть відчуватися впродовж десятиліть", - сказав Гебреєсус.

Він нагадав, що пів року тому ВООЗ через коронавірус оголосила надзвичайну ситуацію в галузі суспільної охорони здоров'я, що викликає міжнародну стурбованість. При цьому глава ВООЗ зазначив, що на той момент було зафіксовано менше 100 випадків коронавірусу і жодного летального результату за межами Китаю.

У п'ятницю відбувається засідання надзвичайного комітету ВООЗ, який збирається вже вчетверте стосовно коронавірусу. Комітет може запропонувати нові рекомендації або модифікувати існуючі.

За час пандемії у світі зареєстрували 17,6 млн випадків захворювання, близько 680 тис. осіб померли, 11 млн осіб одужали.

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Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Заметушилися возовці.Бо залишилися без щорічного фінансування США на суму 450 мільйонів доларів.Як же ті возовці жирували і нічого ж не робили.Нагадують наших політиків.
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31.07.2020 22:44 Відповісти
+8
Гебрейсус уже всех утомил. Без бабок США ему ещё не долго осталось руководить непонятной конторой.
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31.07.2020 23:05 Відповісти
+7
Наслідки пандемії COVID-19 відчуватимуться десятиліттями, - голова ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 8484
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31.07.2020 22:50 Відповісти
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31.07.2020 22:41 Відповісти
ZEBIL 42 NE LOKH
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31.07.2020 22:44 Відповісти
нє..на ньому вакцини будуть випробовувати..бо іншої користі для людства...
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31.07.2020 22:44 Відповісти
Поправочка,століттями.
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31.07.2020 22:42 Відповісти
Заметушилися возовці.Бо залишилися без щорічного фінансування США на суму 450 мільйонів доларів.Як же ті возовці жирували і нічого ж не робили.Нагадують наших політиків.
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31.07.2020 22:44 Відповісти
Хахахахах это из серии пандемия ещё десятилетием будет отрыгиваться
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31.07.2020 22:45 Відповісти
до последствий ещё дожить надо
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31.07.2020 22:45 Відповісти
"Пандемия - это кризис в области здравоохранения, который случается раз в столетие, и его последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий", - сказалИсточник: https://censor.net/n3211362

Як це розуміти? Чому він так сказав? Вірус що розумний і раз на сто років створює пандемію? Забрехалися возовці.
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31.07.2020 22:47 Відповісти
Наши ещё не поняли, что если в мире долго будут ощущаться последствия корона вируса то, что тогда будет в Украине.
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31.07.2020 22:49 Відповісти
Наслідки пандемії COVID-19 відчуватимуться десятиліттями, - голова ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 8484
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31.07.2020 22:50 Відповісти
столетиями! Навіть наслідки від іспанки не прогнозувалась на десятиліття. Але тоді не було Гебрейесусів і фальш. орг.
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31.07.2020 22:54 Відповісти
Гебрейсус уже всех утомил. Без бабок США ему ещё не долго осталось руководить непонятной конторой.
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31.07.2020 23:05 Відповісти
"Пандемия - это кризис в области здравоохранения, который случается раз в столетие, и его последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий", - сказал Гебрейесус".

В переводе с ВОЗовского и гебрейесусусовкого языков в переводе на человеческий это означает, что ВОЗ будет мусолить эти тему минимум на протяжение ближайших десяти лет, выклянчивая финансирование на нагнетание ситуации и безполезные высказывания в СМИ.
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01.08.2020 00:27 Відповісти
Если допустить что короновирус распространится как грипп - здравоохранение просто ляжет. Больные будут в три слоя на стадионах лежать. Может молодые и не будут сильно умирать - но стариков будет негде хоронить.
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01.08.2020 02:05 Відповісти
Допустить такое конечно возможно, но какую роль играет в недопущении этого ВОЗ, кроме той, что регулярно озвучивает свои пугалки и беззубые заявления?
К каким либо конструктивным шагам, или созданию препаратов против ковид он никакого отношения не имеет.
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01.08.2020 11:21 Відповісти
Да уж,наши лекари денег украдут не то, что во время испанки, эпическое ворьё.
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01.08.2020 00:39 Відповісти
Габрей, ты уху ел? Ты перепутал коронавирус с дойной коровой? Кто - нибудь, плесните этому умнику эболы в чашку с кофе.
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01.08.2020 00:59 Відповісти
Эх "недоработали" создатели Коронавируса... Присоединили к обычному коронавирусу элементы ВИЧ, чтоб он эффективно обходил иммунитет, но был не очень смертелен. Вот дали бы они вирусу Эболо (со смертностью под 90%, но без передачи воздушно - капельным путём) такие "ништяки" - мы бы сейчас сидели по домам, а на улице стояли заград отряды с пулемётами, которые бы расстреливали всех - кто вышел из дому.
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01.08.2020 02:02 Відповісти
Жрать то надо эфиопу.
США финансирование этой шарашкиной конторы, ВОЗ, прекратили, а Китай дает денег мало и только в кредит.
Надо с других стран денюжек слупить, вот эфиоп и отжигает.
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01.08.2020 03:42 Відповісти
Этот хмырь вошел во вкус делать каждую неделю по новому апокалиптическому предсказанию.
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01.08.2020 02:03 Відповісти
Та да.
Замість щорічних 0,5 мільярдів долларів з США, прийдеться смоктати китайську пісю з рисом.
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01.08.2020 02:17 Відповісти
"В пятницу проходит заседание чрезвычайного комитета ВОЗ, который собирается уже четвертый раз по теме коронавируса. Комитет может предложить новые рекомендации или модифицировать существующие."
Источник: https://censor.net/n3211362

Предлагаю модификации:
- ВОЗ, китайскую прокладку, упразднить.
- про-китайскую сявку Гейбреисуса отправить на историческую родину.

Не благодарите.
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01.08.2020 03:41 Відповісти
Перефразируя слова гебрейреуса к украинским реалиям, можно сказать: последствия вируса kvartal95 для Украины будут ощущается десятилетиями
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01.08.2020 05:25 Відповісти
ВОЗ это рекламное агенство хозяев денег. А власти с барыгами и прощелыгами подхватили тему перед нарастающим кризисом, чтоб все списать на ковид, а если получиться то все изменить и стать столбовыми дворянами на десятилетия и не отвечать за свое продажное и правальное правление. Хорошо бы им со шведами посприть. Але ж ковид умом не понять в ковид можно только верить.
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01.08.2020 07:38 Відповісти
- Коронавирус - это эпидемия или политика?
- Это религия. В него можно верить, можно не верить. Но обряды соблюдать нужно.
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01.08.2020 11:37 Відповісти
 
 