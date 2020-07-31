Наслідки пандемії COVID-19 відчуватимуться десятиліттями, - голова ВООЗ Гебреєсус

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус у п'ятницю заявив, що наслідки пандемії коронавірусу відчуватимуться впродовж десятиліть.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Пандемія - це криза в галузі охорони здоров'я, яка трапляється раз на століття, і її наслідки будуть відчуватися впродовж десятиліть", - сказав Гебреєсус.

Він нагадав, що пів року тому ВООЗ через коронавірус оголосила надзвичайну ситуацію в галузі суспільної охорони здоров'я, що викликає міжнародну стурбованість. При цьому глава ВООЗ зазначив, що на той момент було зафіксовано менше 100 випадків коронавірусу і жодного летального результату за межами Китаю.

У п'ятницю відбувається засідання надзвичайного комітету ВООЗ, який збирається вже вчетверте стосовно коронавірусу. Комітет може запропонувати нові рекомендації або модифікувати існуючі.

За час пандемії у світі зареєстрували 17,6 млн випадків захворювання, близько 680 тис. осіб померли, 11 млн осіб одужали.

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