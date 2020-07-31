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Новости Коронавирус и карантин
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Последствия пандемии COVID-19 будут ощущаться десятилетиями, - глава ВОЗ Гебрейесус

Последствия пандемии COVID-19 будут ощущаться десятилетиями, - глава ВОЗ Гебрейесус

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу заявил, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении десятилетий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пандемия - это кризис в области здравоохранения, который случается раз в столетие, и его последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий", - сказал Гебрейесус.

Он напомнил, что полгода назад ВОЗ из-за коронавируса объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, вызывающую международную обеспокоенность. При этом глава ВОЗ отметил, что на тот момент было зафиксировано менее 100 случаев коронавируса и ни одного летального исхода за пределами Китая.

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В пятницу проходит заседание чрезвычайного комитета ВОЗ, который собирается уже четвертый раз по теме коронавируса. Комитет может предложить новые рекомендации или модифицировать существующие.

За время пандемии в мире зарегистрировали 17,6 млн случаев заболевания, около 680 тыс. человек скончались, 11 млн человек выздоровели.

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Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Заметушилися возовці.Бо залишилися без щорічного фінансування США на суму 450 мільйонів доларів.Як же ті возовці жирували і нічого ж не робили.Нагадують наших політиків.
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31.07.2020 22:44 Ответить
+8
Гебрейсус уже всех утомил. Без бабок США ему ещё не долго осталось руководить непонятной конторой.
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31.07.2020 23:05 Ответить
+7
Наслідки пандемії COVID-19 відчуватимуться десятиліттями, - голова ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 8484
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31.07.2020 22:50 Ответить
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COVID-19
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31.07.2020 22:41 Ответить
ZEBIL 42 NE LOKH
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31.07.2020 22:44 Ответить
нє..на ньому вакцини будуть випробовувати..бо іншої користі для людства...
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31.07.2020 22:44 Ответить
Поправочка,століттями.
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31.07.2020 22:42 Ответить
Заметушилися возовці.Бо залишилися без щорічного фінансування США на суму 450 мільйонів доларів.Як же ті возовці жирували і нічого ж не робили.Нагадують наших політиків.
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31.07.2020 22:44 Ответить
Хахахахах это из серии пандемия ещё десятилетием будет отрыгиваться
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31.07.2020 22:45 Ответить
до последствий ещё дожить надо
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31.07.2020 22:45 Ответить
"Пандемия - это кризис в области здравоохранения, который случается раз в столетие, и его последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий", - сказалИсточник: https://censor.net/n3211362

Як це розуміти? Чому він так сказав? Вірус що розумний і раз на сто років створює пандемію? Забрехалися возовці.
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31.07.2020 22:47 Ответить
Наши ещё не поняли, что если в мире долго будут ощущаться последствия корона вируса то, что тогда будет в Украине.
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31.07.2020 22:49 Ответить
Наслідки пандемії COVID-19 відчуватимуться десятиліттями, - голова ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 8484
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31.07.2020 22:50 Ответить
столетиями! Навіть наслідки від іспанки не прогнозувалась на десятиліття. Але тоді не було Гебрейесусів і фальш. орг.
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31.07.2020 22:54 Ответить
Гебрейсус уже всех утомил. Без бабок США ему ещё не долго осталось руководить непонятной конторой.
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31.07.2020 23:05 Ответить
"Пандемия - это кризис в области здравоохранения, который случается раз в столетие, и его последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий", - сказал Гебрейесус".

В переводе с ВОЗовского и гебрейесусусовкого языков в переводе на человеческий это означает, что ВОЗ будет мусолить эти тему минимум на протяжение ближайших десяти лет, выклянчивая финансирование на нагнетание ситуации и безполезные высказывания в СМИ.
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01.08.2020 00:27 Ответить
Если допустить что короновирус распространится как грипп - здравоохранение просто ляжет. Больные будут в три слоя на стадионах лежать. Может молодые и не будут сильно умирать - но стариков будет негде хоронить.
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01.08.2020 02:05 Ответить
Допустить такое конечно возможно, но какую роль играет в недопущении этого ВОЗ, кроме той, что регулярно озвучивает свои пугалки и беззубые заявления?
К каким либо конструктивным шагам, или созданию препаратов против ковид он никакого отношения не имеет.
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01.08.2020 11:21 Ответить
Да уж,наши лекари денег украдут не то, что во время испанки, эпическое ворьё.
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01.08.2020 00:39 Ответить
Габрей, ты уху ел? Ты перепутал коронавирус с дойной коровой? Кто - нибудь, плесните этому умнику эболы в чашку с кофе.
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01.08.2020 00:59 Ответить
Эх "недоработали" создатели Коронавируса... Присоединили к обычному коронавирусу элементы ВИЧ, чтоб он эффективно обходил иммунитет, но был не очень смертелен. Вот дали бы они вирусу Эболо (со смертностью под 90%, но без передачи воздушно - капельным путём) такие "ништяки" - мы бы сейчас сидели по домам, а на улице стояли заград отряды с пулемётами, которые бы расстреливали всех - кто вышел из дому.
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01.08.2020 02:02 Ответить
Жрать то надо эфиопу.
США финансирование этой шарашкиной конторы, ВОЗ, прекратили, а Китай дает денег мало и только в кредит.
Надо с других стран денюжек слупить, вот эфиоп и отжигает.
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01.08.2020 03:42 Ответить
Этот хмырь вошел во вкус делать каждую неделю по новому апокалиптическому предсказанию.
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01.08.2020 02:03 Ответить
Та да.
Замість щорічних 0,5 мільярдів долларів з США, прийдеться смоктати китайську пісю з рисом.
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01.08.2020 02:17 Ответить
"В пятницу проходит заседание чрезвычайного комитета ВОЗ, который собирается уже четвертый раз по теме коронавируса. Комитет может предложить новые рекомендации или модифицировать существующие."
Источник: https://censor.net/n3211362

Предлагаю модификации:
- ВОЗ, китайскую прокладку, упразднить.
- про-китайскую сявку Гейбреисуса отправить на историческую родину.

Не благодарите.
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01.08.2020 03:41 Ответить
Перефразируя слова гебрейреуса к украинским реалиям, можно сказать: последствия вируса kvartal95 для Украины будут ощущается десятилетиями
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01.08.2020 05:25 Ответить
ВОЗ это рекламное агенство хозяев денег. А власти с барыгами и прощелыгами подхватили тему перед нарастающим кризисом, чтоб все списать на ковид, а если получиться то все изменить и стать столбовыми дворянами на десятилетия и не отвечать за свое продажное и правальное правление. Хорошо бы им со шведами посприть. Але ж ковид умом не понять в ковид можно только верить.
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01.08.2020 07:38 Ответить
- Коронавирус - это эпидемия или политика?
- Это религия. В него можно верить, можно не верить. Но обряды соблюдать нужно.
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01.08.2020 11:37 Ответить
 
 