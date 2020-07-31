Последствия пандемии COVID-19 будут ощущаться десятилетиями, - глава ВОЗ Гебрейесус
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу заявил, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении десятилетий.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Пандемия - это кризис в области здравоохранения, который случается раз в столетие, и его последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий", - сказал Гебрейесус.
Он напомнил, что полгода назад ВОЗ из-за коронавируса объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, вызывающую международную обеспокоенность. При этом глава ВОЗ отметил, что на тот момент было зафиксировано менее 100 случаев коронавируса и ни одного летального исхода за пределами Китая.
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В пятницу проходит заседание чрезвычайного комитета ВОЗ, который собирается уже четвертый раз по теме коронавируса. Комитет может предложить новые рекомендации или модифицировать существующие.
За время пандемии в мире зарегистрировали 17,6 млн случаев заболевания, около 680 тыс. человек скончались, 11 млн человек выздоровели.
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Як це розуміти? Чому він так сказав? Вірус що розумний і раз на сто років створює пандемію? Забрехалися возовці.
В переводе с ВОЗовского и гебрейесусусовкого языков в переводе на человеческий это означает, что ВОЗ будет мусолить эти тему минимум на протяжение ближайших десяти лет, выклянчивая финансирование на нагнетание ситуации и безполезные высказывания в СМИ.
К каким либо конструктивным шагам, или созданию препаратов против ковид он никакого отношения не имеет.
США финансирование этой шарашкиной конторы, ВОЗ, прекратили, а Китай дает денег мало и только в кредит.
Надо с других стран денюжек слупить, вот эфиоп и отжигает.
Замість щорічних 0,5 мільярдів долларів з США, прийдеться смоктати китайську пісю з рисом.
Источник: https://censor.net/n3211362
Предлагаю модификации:
- ВОЗ, китайскую прокладку, упразднить.
- про-китайскую сявку Гейбреисуса отправить на историческую родину.
Не благодарите.
- Это религия. В него можно верить, можно не верить. Но обряды соблюдать нужно.