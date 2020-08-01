Враг за сутки 4 раза нарушил перемирие: в ВСУ без потерь
За минувшие сутки российские наемники совершили 4 обстрела позиций украинских военных на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"Вражеские провокации из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия отмечены в районе населенных пунктов Водяное, Пивденное и Луганское. Единичные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.
Как отмечается, подразделения Объединенных сил соблюдали условия прекращения огня и находились в готовности к адекватному реагированию на возможные коварные действия противника.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.
В этих условиях в минувшие сутки военные медики одного из мобильных госпиталей из состава ОС провели осмотр гражданского населения прифронтового села Троицкое на Луганщине. Терапевт, хирург и кардиолог осмотрели местных жителей и дали рекомендации по лечению выявленных заболеваний.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по предназначению", - подчеркнули в штабе ООС.
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а не радоваться нужно, что без потерь...договориться где-то посредине наш гуморист не може...
на открытии корпуса охмадита, гуморист на суржике донес, чем его так испугал путин - к первому числу сдадим самолет и он прилетит бомбить
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Где-то подобное я уже слышал. В московских историях про начало ВОВ.
А ответку не давали, потому что нечем (всё отвели или забрали) да и пугают уголовной ответственностью
ни для без одиночных и провокационных...
а так...устойчивое и стабильное перемирие
(бурные аплодисменты... занавес.. башку страуса отройте а то дышать не чем... нам)
Фєдєрасти як обстрілювали, так й обстрілюють, а українцям заборонено відповідати й навіть розвідку робити... І все це зветься перемірря???
На кого працює зє бубочка???
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https://twitter.com/leusenko1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1289469429772935168%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Foleg-leusenko.livejournal.com%2F13096590.html Леусенко (з криївки)
https://twitter.com/leusenko1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1289469429772935168%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Foleg-leusenko.livejournal.com%2F13096590.html @leusenko1
https://twitter.com/leusenko1/status/1289469429772935168?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1289469429772935168%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Foleg-leusenko.livejournal.com%2F13096590.html
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