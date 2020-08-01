Враг за сутки 4 раза нарушил перемирие: в ВСУ без потерь

За минувшие сутки российские наемники совершили 4 обстрела позиций украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеские провокации из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия отмечены в районе населенных пунктов Водяное, Пивденное и Луганское. Единичные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подразделения Объединенных сил соблюдали условия прекращения огня и находились в готовности к адекватному реагированию на возможные коварные действия противника.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

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В этих условиях в минувшие сутки военные медики одного из мобильных госпиталей из состава ОС провели осмотр гражданского населения прифронтового села Троицкое на Луганщине. Терапевт, хирург и кардиолог осмотрели местных жителей и дали рекомендации по лечению выявленных заболеваний.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по предназначению", - подчеркнули в штабе ООС.



