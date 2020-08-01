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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг за сутки 4 раза нарушил перемирие: в ВСУ без потерь

Враг за сутки 4 раза нарушил перемирие: в ВСУ без потерь

За минувшие сутки российские наемники совершили 4 обстрела позиций украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеские провокации из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия отмечены в районе населенных пунктов Водяное, Пивденное и Луганское. Единичные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подразделения Объединенных сил соблюдали условия прекращения огня и находились в готовности к адекватному реагированию на возможные коварные действия противника.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

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В этих условиях в минувшие сутки военные медики одного из мобильных госпиталей из состава ОС провели осмотр гражданского населения прифронтового села Троицкое на Луганщине. Терапевт, хирург и кардиолог осмотрели местных жителей и дали рекомендации по лечению выявленных заболеваний.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по предназначению", - подчеркнули в штабе ООС.

Враг за сутки 4 раза нарушил перемирие: в ВСУ без потерь 01
Враг за сутки 4 раза нарушил перемирие: в ВСУ без потерь 02

Донбасс (26957) перемирие (1687) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+15
Нарушить перемирие можно только 1 раз, дальше перемирия уже не существует.
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01.08.2020 09:01 Ответить
+12
От внезапного резкого ухудшения здоровья теперь потери?
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01.08.2020 08:21 Ответить
+9
Враг за сутки 4 раза нарушил перемирие: в ВСУ без потерь - Цензор.НЕТ 6131
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01.08.2020 08:17 Ответить
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Враг за сутки 4 раза нарушил перемирие: в ВСУ без потерь - Цензор.НЕТ 6131
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01.08.2020 08:17 Ответить
Оно, если под коксом в Киеве, то не страшно
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01.08.2020 08:18 Ответить
если нарушил аж 4!!!! раза, то это уже не перемирие
а не радоваться нужно, что без потерь...договориться где-то посредине наш гуморист не може...
на открытии корпуса охмадита, гуморист на суржике донес, чем его так испугал путин - к первому числу сдадим самолет и он прилетит бомбить
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01.08.2020 10:06 Ответить
І скільки померло від ;інсультів; та ;інфарктів;?
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01.08.2020 08:19 Ответить
Провокативну загибель розпочато)))
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01.08.2020 08:24 Ответить
Знаємо, шо таке "бєз потєрь": вже чьотирьох захиблих хлопців списали по категорії "раптова смерть від серцевої хвороби". Шкода, що немає у нас рішучих військових. Їх іще до зюзі зачистив сиволапий гетьман, скрізь розставивши лизоблюдів. А зюзя, вірніше, єрмаки, продовжують їх ставити на ключові посади,
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01.08.2020 08:20 Ответить
https://ua.interfax.com.ua/news/general/678355.html "Полтавський терорист" Роман Скрипник, що взяв у заручники людину, ліквідований снайпером
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01.08.2020 08:21 Ответить
Отримав бабки і вже за кордоном. Шоу для лохів.
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01.08.2020 08:22 Ответить
.. от як би тобі дали бабки... ти би грам 10 мозку зміг би купити? Ну от подумай... тупою пустою коробкою!!! Навіщо платити гроші якійсь людині, якщо можна списати один патрон, та зарити у лісі, де ніхто ніколи не знайде.... І нащо ті шоу , якщо є такі тупі лохи як ти https://censor.net/user/473148??!!! Ти скоріш з зелених недоумків..))))
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01.08.2020 09:49 Ответить
От внезапного резкого ухудшения здоровья теперь потери?
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01.08.2020 08:21 Ответить
Ох уж ці копірайтери від штабу оос...
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01.08.2020 08:23 Ответить
Питання вирішується просто. Синів влади треба на передову. Щоб служили серед звичайних солдатів.
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01.08.2020 08:33 Ответить
Сьогодні бєс патєрь, а завтра? Може кваталівці з себе почнуть грати в рускаю рулєтку?
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01.08.2020 08:33 Ответить
"ета не то! ета не системно! ета не нарушение перемирия! ета поодиноки пострилы!"
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01.08.2020 08:40 Ответить
А чо никто не пишет, шо мусорылые убили полтавского Рэмбо?
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01.08.2020 08:46 Ответить
Втрат немає, а борти з важкопораненими прибувають до Києва. Це як кажуть, всього два обстріли, а їх аж 111...
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01.08.2020 08:47 Ответить
мені здається , що зараз наші військові мають команду приховувати втрати та поранення ! Тільки згодом ті люди, що допомагають військовим у шпиталях напишуть правду! З жахом думаю на які ще "компроміси" нас готує Зе в лиці 86-річного Кучми ! І не пригадую за ці роки війни ЖОДНОГО компромісу зі сторони окупантів РФ !
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01.08.2020 12:10 Ответить
86-річного Кравчука , хоча прізвище не змінює суті!
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01.08.2020 12:11 Ответить
Ворог за добу 4 рази порушив перемир'я, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 6931
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01.08.2020 08:48 Ответить
Кругом враньё.
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01.08.2020 08:57 Ответить
Нарушить перемирие можно только 1 раз, дальше перемирия уже не существует.
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01.08.2020 09:01 Ответить
В цирке все возможно...
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01.08.2020 09:05 Ответить
при всеобъемлющем перемирии это не считается, бл
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01.08.2020 09:44 Ответить
Хватит называть блеф перемирием! Это мозговое воспаление у отдельных руководителей опровергается с первой секунды подписание Зеленским документов для уголовного преследования! ВОЙНА! Передайте ему, кто там вхож....
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01.08.2020 09:18 Ответить
https://prefiks.co.ua/20309/maestro/
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01.08.2020 09:49 Ответить
"Вражеские провокации из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия отмечены в районе населенных пунктов Водяное, Пивденное и Луганское. Единичные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали"
===========
Где-то подобное я уже слышал. В московских историях про начало ВОВ.
А ответку не давали, потому что нечем (всё отвели или забрали) да и пугают уголовной ответственностью
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01.08.2020 09:55 Ответить
ну вот...по-нарастающей и пошло...
ни для без одиночных и провокационных...
а так...устойчивое и стабильное перемирие
(бурные аплодисменты... занавес.. башку страуса отройте а то дышать не чем... нам)
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01.08.2020 10:04 Ответить
Штаб ООС дуже переживає за окупантів, аж за їх здоров'я стає страшно, щоб не було нових небойових втрат. А неприцільно в них - це коли ні в кого не попали, мабуть?
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01.08.2020 10:42 Ответить
Так що змінилося???
Фєдєрасти як обстрілювали, так й обстрілюють, а українцям заборонено відповідати й навіть розвідку робити... І все це зветься перемірря???
На кого працює зє бубочка???
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01.08.2020 10:42 Ответить
Вы неправильно называете"враг нарушил перемирие", лупатый, виноват Резник, называет это нарушил тишину, просто эксцес.
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01.08.2020 10:59 Ответить
https://twitter.com/leusenko1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1289469429772935168%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Foleg-leusenko.livejournal.com%2F13096590.html
https://twitter.com/leusenko1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1289469429772935168%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Foleg-leusenko.livejournal.com%2F13096590.html
https://twitter.com/leusenko1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1289469429772935168%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Foleg-leusenko.livejournal.com%2F13096590.html

https://twitter.com/leusenko1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1289469429772935168%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Foleg-leusenko.livejournal.com%2F13096590.html

https://twitter.com/leusenko1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1289469429772935168%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Foleg-leusenko.livejournal.com%2F13096590.html Леусенко (з криївки)


https://twitter.com/leusenko1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1289469429772935168%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Foleg-leusenko.livejournal.com%2F13096590.html @leusenko1
https://twitter.com/leusenko1/status/1289469429772935168?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1289469429772935168%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Foleg-leusenko.livejournal.com%2F13096590.html

Міноборони Таран обіцяв, що перемир'я скасують після перших обстрілів окупантів. Зеленський це теж казав. В 1-ий день т.з. тиші ОБСЄ зафіксувало 111 порушень. Сьогодні агресори 4 рази обстріляли позиції ЗСУ Брехло Зеленський, йди нах з посади або надягни цей шлем, він тобі личить

Ворог за добу 4 рази порушив перемир'я, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 9043
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01.08.2020 11:31 Ответить
Уряяаа..!!!!! НЕ попали!
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01.08.2020 12:58 Ответить
Но это полный и всеобьемлющий мир, если стреляли и не попали? Или всё же нет... Как вы считаете, а?
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01.08.2020 13:51 Ответить
Что мешает выполнять минские соглашения? Отвод вооружнний на 70 км и все.
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01.08.2020 14:02 Ответить
А что тебе мешает думать головой, а не жопой?
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01.08.2020 15:49 Ответить
Какой только ху...ней все эти пресслужбы нас только не кормят только чтобы не растраивать Бубочку, который увидел в глазах ***** мир.
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01.08.2020 15:47 Ответить
Решили не открывать огонь в ответ почему ответ напрашивается что выстрелы может вообще в воздух были потому что на войне тишина настораживает.
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01.08.2020 15:56 Ответить
Интересно, что пообещал Путину Зеленский за это так называемое "перемирие"?, что даже Кучма в ужасе сбежал с ТГК, что бы не портить себе старость.
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01.08.2020 17:20 Ответить
Кучма почти доказано что причастен к убийству Гонгадзе ведь только исполнитель забыл как его понес ответственность но а дальше что зачем было исполнителю убивать Гонгадзе то есть был заказ и единственный кто мог зделать этому заказчику это Кучма. Отсюда вывод что великие мира сего почему то не несут ответственность за свои преступные действия. А насчет перемирия для боевиков невыгодно вообще могут посокращать. А может Путину выгодно меньше затрат а донбасс не Украина. А может и какие-то санкции снимут.
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01.08.2020 19:55 Ответить
та дрібниці всього 4 рази. та і жаби там нема. а хлопці нехай з рогаток відстрілюються
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01.08.2020 21:05 Ответить
 
 