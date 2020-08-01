Оккупанты провели у берегов Крыма артиллерийские стрельбы
Фрегат Черноморского флота ВМФ России "Адмирал Эссен" провел артиллерийские стрельбы вблизи берегов оккупированного Крыма. Стрельбы отрабатывали по невидимым береговым целям.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время проведения зачетных артиллерийских стрельб личный состав фрегата "Адмирал Эссен" успешно поразил невидимые береговые цели, имитирующие позиции условного противника, применив артиллерийскую установку А-190", - говорится в сообщении.
Обучение проводили в районе полигона боевой подготовки "Опук" неподалеку от Керчи.
Стрельба по невидимым объектах выполнялась за штурманскими данным с использованием вспомогательной точки наводки.
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