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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты провели у берегов Крыма артиллерийские стрельбы

Оккупанты провели у берегов Крыма артиллерийские стрельбы

Фрегат Черноморского флота ВМФ России "Адмирал Эссен" провел артиллерийские стрельбы вблизи берегов оккупированного Крыма. Стрельбы отрабатывали по невидимым береговым целям.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время проведения зачетных артиллерийских стрельб личный состав фрегата "Адмирал Эссен" успешно поразил невидимые береговые цели, имитирующие позиции условного противника, применив артиллерийскую установку А-190", - говорится в сообщении.

Обучение проводили в районе полигона боевой подготовки "Опук" неподалеку от Керчи.

Стрельба по невидимым объектах выполнялась за штурманскими данным с использованием вспомогательной точки наводки.

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Автор: 

Крым (26425) россия (96192) военные учения (3462)


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Козлы.
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01.08.2020 13:12 Ответить
Там на невимых дорожках следы невилимых зверей.И стреляли из невидимых пушек невидимыми снарядами
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01.08.2020 13:23 Ответить
Воронеж напрягся...
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01.08.2020 14:42 Ответить
І що, вода пішла?
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01.08.2020 14:52 Ответить
Нууу, по морю они попадут.
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01.08.2020 19:38 Ответить
Надеюсь пару десятков отдыхающих и были этими не видимыми целями? Сдохнуть в Крыму почетно для любого россиянина.
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01.08.2020 23:08 Ответить
 
 