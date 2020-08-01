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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Окупанти провели біля берегів Криму артилерійські стрільби

Окупанти провели біля берегів Криму артилерійські стрільби

Фрегат Чорноморського флоту ВМФ Росії "Адмірал Ессен" провів артилерійські стрільби поблизу берегів окупованого Криму. Стрільби відпрацьовували по невидимих берегових цілях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Росії, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час проведення залікових артилерійських стрільб особовий склад фрегата "Адмірал Ессен" успішно вразив невидимі берегові цілі, що імітують позиції умовного противника, застосувавши артилерійську установку А-190", - йдеться в повідомленні.

Навчання проводили в районі полігону бойової підготовки "Опук", неподалік від Керчі.

Стрільби по невидимих об'єктах виконувалися за штурманськими даними з використанням допоміжної точки наведення.

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Крим (14189) росія (66080) військові навчання (2781)


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Козлы.
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01.08.2020 13:12 Відповісти
Там на невимых дорожках следы невилимых зверей.И стреляли из невидимых пушек невидимыми снарядами
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01.08.2020 13:23 Відповісти
Воронеж напрягся...
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01.08.2020 14:42 Відповісти
І що, вода пішла?
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01.08.2020 14:52 Відповісти
Нууу, по морю они попадут.
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01.08.2020 19:38 Відповісти
Надеюсь пару десятков отдыхающих и были этими не видимыми целями? Сдохнуть в Крыму почетно для любого россиянина.
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01.08.2020 23:08 Відповісти
 
 