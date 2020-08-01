Окупанти провели біля берегів Криму артилерійські стрільби

Фрегат Чорноморського флоту ВМФ Росії "Адмірал Ессен" провів артилерійські стрільби поблизу берегів окупованого Криму. Стрільби відпрацьовували по невидимих берегових цілях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Росії, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час проведення залікових артилерійських стрільб особовий склад фрегата "Адмірал Ессен" успішно вразив невидимі берегові цілі, що імітують позиції умовного противника, застосувавши артилерійську установку А-190", - йдеться в повідомленні.

Навчання проводили в районі полігону бойової підготовки "Опук", неподалік від Керчі.

Стрільби по невидимих об'єктах виконувалися за штурманськими даними з використанням допоміжної точки наведення.

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