Разворот от Европы к России - главная опасность для Украины, - Турчинов

Сценарий Кремля в Украине - разрушение результатов и мировоззренческого фундамента, которые заложил Майдан и Революция Достоинства, дискредитация проевропейской оппозиции и разворот от европейского и евроатлантического пути нашего государства в сторону РФ.

Об этом сказал руководитель штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в эфире телеканала "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, при пассивной поддержке действующей власти пророссийская пятая колонна "влияя на большинство информационных ресурсов, начинает формировать внутреннюю и внешнюю политику государства".

"Используя руководство страны, ОПЗЖ стремится добиться ревизии достижений Революции Достоинства, пытаясь облить ее грязью и дискредитировать. Именно поэтому они извлекают из нафталина таких "фриков" как экс-депутат Партии регионов Давид Жвания, который начинает тиражировать российские мифы о "государственном перевороте" и придумывать какие-то просто неадекватные сказки о своей роли в революции", - сказал Турчинов.

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Он отметил, что на волне разрушения экономики, тотального кризиса, доведения до банкротства оборонно-промышленного комплекса, деморализации армии и мощного информационно-пропагандистского воздействия к власти пытаются прийти "спасители" из ОПЗЖ, которые будут рассказывать, что в случае дружбы с Россией "будет экономический рост, мир и покой".

"Для Кремля действующая власть - переходный этап, во время которого должно состояться разрушение государственных институтов, чтобы в условиях хаоса и катастрофы, к которым приближается страна, вернуть на ключевые государственные должности пятую колонну коллаборационистов, которые должны обеспечить полную капитуляцию Украины и ее возвращение в российскую орбиту", - сказал Турчинов, резюмировав, что это вместе с военной агрессией РФ является главной опасностью для Украины и ее будущего.