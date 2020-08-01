РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11183 посетителя онлайн
Новости
11 402 119

Разворот от Европы к России - главная опасность для Украины, - Турчинов

Разворот от Европы к России - главная опасность для Украины, - Турчинов

Сценарий Кремля в Украине - разрушение результатов и мировоззренческого фундамента, которые заложил Майдан и Революция Достоинства, дискредитация проевропейской оппозиции и разворот от европейского и евроатлантического пути нашего государства в сторону РФ.

 Об этом сказал руководитель штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в эфире телеканала "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, при пассивной поддержке действующей власти пророссийская пятая колонна "влияя на большинство информационных ресурсов, начинает формировать внутреннюю и внешнюю политику государства".

"Используя руководство страны, ОПЗЖ стремится добиться ревизии достижений Революции Достоинства, пытаясь облить ее грязью и дискредитировать. Именно поэтому они извлекают из нафталина таких "фриков" как экс-депутат Партии регионов Давид Жвания, который начинает тиражировать российские мифы о "государственном перевороте" и придумывать какие-то просто неадекватные сказки о своей роли в революции", - сказал Турчинов.

Смотрите также: "Я хоть слово сказал о том, что Россия Донбасс бомбила?" - Кравчук дал интервью российской пропагандистке Скабеевой и пригласил ее в Киев. ВИДЕО

Он отметил, что на волне разрушения экономики, тотального кризиса, доведения до банкротства оборонно-промышленного комплекса, деморализации армии и мощного информационно-пропагандистского воздействия к власти пытаются прийти "спасители" из ОПЗЖ, которые будут рассказывать, что в случае дружбы с Россией "будет экономический рост, мир и покой".

"Для Кремля действующая власть - переходный этап, во время которого должно состояться разрушение государственных институтов, чтобы в условиях хаоса и катастрофы, к которым приближается страна, вернуть на ключевые государственные должности пятую колонну коллаборационистов, которые должны обеспечить полную капитуляцию Украины и ее возвращение в российскую орбиту", - сказал Турчинов, резюмировав, что это вместе с военной агрессией РФ является главной опасностью для Украины и ее будущего.

кремль (731) Турчинов Александр (3336) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+36
Турчинов рассказал о главной опасности для Украины - Цензор.НЕТ 9177
показать весь комментарий
01.08.2020 13:22 Ответить
+34
Підписуюсь під кожним словом.
показать весь комментарий
01.08.2020 13:16 Ответить
+30
Турчинов рассказал о главной опасности для Украины - Цензор.НЕТ 8726
показать весь комментарий
01.08.2020 13:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Интересная мысль. Возможно, обида из-за несостоявшейся 300 лет назад Евро интеграции, засела в цепочках ДНК, на генетическом уровне ещё три века назад.
показать весь комментарий
01.08.2020 20:04 Ответить
рады ордынизации от можа до можа, последовавшей за Полтавой? Какие еще "пабеды русскага аружыя" вас радуют?
показать весь комментарий
01.08.2020 20:26 Ответить
Был рост национального самосознания и это круто! в 2014-15 мы с гордостью говорили, что мы украинцы, когда приезжали в Европу и к нам отношение со стороны европейцев было соответствующее. А потом... победила кацапская пропаганда. Пете надо было не обращать внимание на либеральные настроения Меркель и Оланда, а жестко национализировать те каналы, которые и сейчас относят к национальным и сделать их украинскими. Это можно было сделать на волне революции, но момент был упущен. Тогда думали, что военный фронт важнее. Ан нет" Пропаганда - оружие массового поражения, которое оказалось для Украины куда страшнее.
показать весь комментарий
01.08.2020 18:20 Ответить
Ну а для того, чтобы такое сделать, в начале надо было провести тотальную люстрацию судей и полную ревизию искаженного права, далекого от справедливых оценок. Но кто это мог сделать, портнов, лукаш, кивалов, или "юристы" которых эти гандоны десятилетиями навыпускали...?
показать весь комментарий
01.08.2020 18:22 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет!
показать весь комментарий
01.08.2020 18:55 Ответить
Разруха, голод и холод, репрессии, просто неизбежны после любого переворота. Одно из другого вытекает. Что бы собрать в стадо народ разболтанный революцией, пренепременно необходима жесткая репрессивная власть.
показать весь комментарий
01.08.2020 15:59 Ответить
пГенепГеменно
показать весь комментарий
01.08.2020 16:02 Ответить
Розворот від Європи до Росії - головна небезпека для України, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9868Розворот від Європи до Росії - головна небезпека для України, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9868Розворот від Європи до Росії - головна небезпека для України, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8178
показать весь комментарий
01.08.2020 19:42 Ответить
це все зрозуміло.. наступне питання що робити при таких умовах?
показать весь комментарий
01.08.2020 19:53 Ответить
Если Давид Жвания врет так пускай Турчинов подаст на него в суд за распространение лживый информации о революции гидности. И узналиб результат этого суда. А то получается есть два мнения о революции гидности. И вообще янык согласился на выборы и провелиб выборы и все и никакого насильственное изменение власти и донбас крым украина. Эволюция а не революция.
показать весь комментарий
02.08.2020 04:08 Ответить
Лицемір..
показать весь комментарий
02.08.2020 08:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 