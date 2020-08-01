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Розворот від Європи до Росії - головна небезпека для України, - Турчинов

Розворот від Європи до Росії - головна небезпека для України, - Турчинов

Сценарій Кремля в Україні - руйнація результатів та світоглядного фундаменту, які заклав Майдан і Революція Гідності, дискредитація проєвропейської опозиції та розворот від європейського і євроатлантичного шляху нашої держави у бік РФ.

 Про це сказав керівник штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов в ефірі телеканалу "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, за пасивної підтримки чинної влади проросійська п‘ята колона, "впливаючи на більшість інформаційних ресурсів, починає формувати внутрішню та зовнішню політику держави".

"Використовуючи керівництво країни, ОПЗЖ прагне домогтися ревізії здобутків Революції Гідності, намагаючись облити її брудом та дискредитувати. Саме тому вони витягують із нафталіну таких "фриків", як ексдепутат Партії регіонів Давид Жванія, який починає тиражувати російські міфи про "державний переворот" та вигадувати якісь просто неадекватні казки про свою роль у революції", – сказав Турчинов.

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Він зазначив, що на хвилі руйнації економіки, тотальної кризи, доведення до банкрутства оборонно-промислового комплексу, деморалізації армії та потужного інформаційно-пропагандистського впливу до влади намагаються прийти "рятівники" з ОПЗЖ, які розповідатимуть, що у разі дружби з Росією "буде економічне зростання, мир та спокій".

"Для Кремля чинна влада - перехідний етап, під час якого має відбутися руйнування державних інститутів, щоб в умовах хаосу та катастрофи, до яких наближається країна, повернути на ключові державні посади п'яту колону колаборантів, які мають забезпечити повну капітуляцію України та її повернення до російської орбіти ", - сказав Турчинов, резюмувавши, що це разом із військовою агресією РФ є головною небезпекою для України та її майбутнього.

Автор: 

кремль (528) Турчинов Олександр (1136) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+36
Турчинов рассказал о главной опасности для Украины - Цензор.НЕТ 9177
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01.08.2020 13:22 Відповісти
+34
Підписуюсь під кожним словом.
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01.08.2020 13:16 Відповісти
+30
Турчинов рассказал о главной опасности для Украины - Цензор.НЕТ 8726
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01.08.2020 13:23 Відповісти
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Интересная мысль. Возможно, обида из-за несостоявшейся 300 лет назад Евро интеграции, засела в цепочках ДНК, на генетическом уровне ещё три века назад.
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01.08.2020 20:04 Відповісти
рады ордынизации от можа до можа, последовавшей за Полтавой? Какие еще "пабеды русскага аружыя" вас радуют?
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01.08.2020 20:26 Відповісти
Был рост национального самосознания и это круто! в 2014-15 мы с гордостью говорили, что мы украинцы, когда приезжали в Европу и к нам отношение со стороны европейцев было соответствующее. А потом... победила кацапская пропаганда. Пете надо было не обращать внимание на либеральные настроения Меркель и Оланда, а жестко национализировать те каналы, которые и сейчас относят к национальным и сделать их украинскими. Это можно было сделать на волне революции, но момент был упущен. Тогда думали, что военный фронт важнее. Ан нет" Пропаганда - оружие массового поражения, которое оказалось для Украины куда страшнее.
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01.08.2020 18:20 Відповісти
Ну а для того, чтобы такое сделать, в начале надо было провести тотальную люстрацию судей и полную ревизию искаженного права, далекого от справедливых оценок. Но кто это мог сделать, портнов, лукаш, кивалов, или "юристы" которых эти гандоны десятилетиями навыпускали...?
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01.08.2020 18:22 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет!
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01.08.2020 18:55 Відповісти
Разруха, голод и холод, репрессии, просто неизбежны после любого переворота. Одно из другого вытекает. Что бы собрать в стадо народ разболтанный революцией, пренепременно необходима жесткая репрессивная власть.
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01.08.2020 15:59 Відповісти
пГенепГеменно
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01.08.2020 16:02 Відповісти
Розворот від Європи до Росії - головна небезпека для України, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9868Розворот від Європи до Росії - головна небезпека для України, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9868Розворот від Європи до Росії - головна небезпека для України, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8178
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01.08.2020 19:42 Відповісти
це все зрозуміло.. наступне питання що робити при таких умовах?
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01.08.2020 19:53 Відповісти
Если Давид Жвания врет так пускай Турчинов подаст на него в суд за распространение лживый информации о революции гидности. И узналиб результат этого суда. А то получается есть два мнения о революции гидности. И вообще янык согласился на выборы и провелиб выборы и все и никакого насильственное изменение власти и донбас крым украина. Эволюция а не революция.
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02.08.2020 04:08 Відповісти
Лицемір..
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02.08.2020 08:56 Відповісти
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